Сиквел на сиквеле: что американцы смотрят в кино

Блокбастер «Джуманджи: Новый уровень» стал лидером американского проката от 13-15 декабря. В свои первые киновыходные лента с внушительным актерским составом (Карен Гиллан, Дуэйн «Скала» Джонсон, Марин Хинкль, Мэдисон Айсмен, Джек Блэк, Эшли Скотт, Дэнни Де Вито и Кевин Харт) заработала в США $60,1 млн — тогда как аналитики считали, что выручит за эти три дня она всего около 42,5 млн. Для сравнения — первая часть приключенческого фильма («Джуманджи» 1995 года с Робином Уильямсом все-таки стоит отдельной строкой), вышедшая в 2017-м, собрала на старте лишь $36,2 млн (в то же время в сумме по миру за все время она заработала $962,1 млн). Сиквел, в свою очередь, показал 13-е по мощности открытие декабря всех времен — и первое, если дело касается проектов Sony. Зрителями боевика в Штатах преимущественно (аж 71%) были люди не старше 25 лет, преимущественно мужчины (56%).

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Что касается международного выступления ленты, то и тут фильм пока что не подводит своих создателей — вне США он заработал уже более $152 млн.

На второй позиции расположился триумфатор предыдущих недель — вышедшая 22 ноября вторая часть мультфильма «Холодное сердце», которая в ходе завершившегося уикенда стала уже шестым творением Disney, заработавшим в 2019-м по миру не менее $1 млрд (ранее ни одной студии такого не удавалось). По состоянию на вечер 15 декабря общая выручка анимационной картины составляла $1,032 млрд, включая $19,2 млн, заработанных ей в Америке за отчетные три дня. Попутно «Холодное сердце» стало уже третьим мультфильмом-миллиардником от Walt Disney Animations Studios (за все время) наряду со своей же первой частью и «Зверополисом» — а также седьмым по величине кассы анимационным релизом вообще.

Третьим стал детективно-комедийный триллер «Достать ножи», роли в котором исполнили Дэниел Крейг, Тони Коллетт, Крис Эванс, Ана де Армас, Джейми Ли Кертис, Кристофер Пламмер, Дон Джонсон и другие. Эксперты считали, что свои третьи выходные в США проект должен закончить лишь на пятой строчке, однако лента осталась в топ-3, заработав $9,2 млн. Впрочем, дело тут даже не столько в успехе творения Райана Джонсона, сколько в провале двух других новичков недели, о которых чуть ниже.

Собственно — новички! Речь про фильм Клинта Иствуда «Дело Ричарда Джуэлла», основанную на реальной истории драму, которая рассказывает об охраннике, заметившем рюкзак с бомбой и вовремя эвакуировавшем людей во время Олимпиады 1996 года в Атланте (но в итоге ставшем главным подозреваемым со всеми вытекающими), и ужастик «Черное Рождество», новую версию одноименной ленты 45-летней давности о нападении маньяка на девушек из женского общежития в разгар праздника.

Заработали они соответственно $5 и 4,4 млн, тем самым зарезервировав за собой места в топ-50 худших открытий для картин с как минимум 2500 кинотеатрами в истории.

Шестым финишировал ветеран первой десятки американского бокс-офиса — драма »Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда с лауреатами «Оскара» Кристианом Бэйлом и Мэттом Дэймоном в главных ролях. Пятые киновыходные принесли ленте $4,1 млн.

Седьмой стала драма Мелины Матсукас «Квин и Слим» — $3,6 млн за третий уикенд.

Позицией ниже расположился «Прекрасный день по соседству» с Томом Хэнксом: четвертые выходные и $3,4 млн.

Наконец, последними членами первой десятки от 13-15 декабря оказались «Темные воды» с Марком Руффало, Энн Хэтэуэй и Тимом Роббинсом и...

«21 мост» от авторов последних «Мстителей» Энтони и Джо Руссо. Заработали они за четвертый уикенд соответственно $2 млн и 1,2 млн.

Добавим, что уже на следующей неделе лидер американского бокс-офиса точно будет другим — в прокат (более чем в 4200 кинотеатрах) выходит блокбастер «Звездные войны: Скайуокер. Восход», который постарается стать еще одним творением Disney с миллиардным заработком за этот год (правда, учитывая приближение 2020-го, сделать это будет трудно). Также за топ-5 сразятся мультфильм «Камуфляж и шпионаж» (примерно 3300 мест) и киноадаптация мюзикла «Кошки», обладающая внушительным актерским составом (Идрис Эльба, Франческа Хэйуорд, Тейлор Свифт, Иэн Маккеллен, Ребел Уилсон, Джеймс Корден, Джуди Денч), но немного пугающая внешним видом (3300+ мест).