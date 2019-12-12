Деньги, панчи и дуэли: о жизни Пушкина снимут хип-хоп-мюзикл

Студия «Кинослово» снимет биографический фильм в жанре хип-хоп-мюзикла о жизни Александра Пушкина, пишет «Интерфакс». При этом, по словам продюсера Петра Анурова, при создании картины постараются полностью передать и воплотить эпоху великого поэта.

«Мы с огромной любовью и ответственностью начинаем делать этот фильм. Яркая и трагичная жизнь великого поэта будет рассказана с помощью современной рэп-музыки, все остальное в фильме будет максимально аутентично: костюмы, декорации, места действия — все будет из пушкинской России», — приводит его слова пресс-служба компании.

По мнению создателей проекта, обращение к рэп-музыке позволит «ярко» и «нетривиально» рассказать историю Пушкина.

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В названии картины «Пророк» угадывается очевидная отсылка к одноименную стихотворению Пушкина. Планируется, что она выйдет на экраны в 2021 году. Подробности по поводу режиссера, а также актерского состава ленты пока не раскрываются. Также не известно, композиции каких рэперов будут использованы в фильме и кто из современных хип-хоп-исполнителей примет участие в проекте.

Производством фильма-мюзикла займется компания «Кинослово». На ее счету такие работы, как дилогия «Духless» и фильм «Тренер» с Данилой Козловским в главной роли, а также предстоящая историческая драма режиссера Михаила Локшина «Серебряные коньки».

О том, что у русского рэпа на самом деле много общего с поэзией, говорят уже много лет. Признание популярному жанру высказывал и министр культур Владимир Мединский: по его мнению, прародителем рэпа «на Руси» непременно был Владимир Маяковский. Пушкина же в сети давно называют первым в мире гангстером: он писал стихи, имел темнокожего предка, а еще погиб в результате дуэли.

Учитывая его последнее хобби, Пушкин наверняка не отказался бы принять участие в «Версусе». Он неоднократно вызывал людей на поединки, а также сам несколько раз выступал ответчиком. Достоверно известны только 27 фактов вызова на дуэль с участием поэта, включая самую трагическую — с французом Жоржем Дантесом. Сколько их было на самом деле, выяснить уже вряд ли возможно, но предполагается, что более 30.

Из 27 дуэлей подавляющее большинство было отменено, а состоялись только пять. Причем, что характерно, в четырех случаях вызов исходил не от поэта. Пушкин достаточно легкомысленно относился к своим собственным обидам и быстро остывал, но в роли оскорбителя вел себя ответственно и стреляться не отказывался.

Помимо любовной лирики, Пушкин мог бы похвастаться своими едкими эпиграммами. В одной из них — «Орлов с Истоминой в постеле…», посвященной генерал-майору Михаилу Орлову и балерине Авдотье Истоминой, — поэт откровенно шутит про половые органы и выдает следующий «панч»: «Взяла Лариса микроскоп // И говорит: «Позволь увидеть, // Чем ты меня, мой милый, [ублажал]».

Пожалуй, самой известной выходкой Пушкина в плане эпиграмм был стишок об одном из его лучших друзей, однокурснике по Царскосельскому лицею Вильгельме Кюхельбекере: «За ужином объелся я, // А Яков запер дверь оплошно — // Так было мне, мои друзья, // И кюхельбекерно и тошно».

Размахивать пачкой купюр для современные рэперов — святое, только и эта идея не нова. Считается, что Пушкин вел довольно разгульный образ жизни и вечно залезал в долги — в основном из-за того, что был страшным картежником. Как-то поэту пришлось обратиться за помощью к Николаю I, который погасил его задолженностей на 80 тыс. рублей. На момент смерти Александр Сергеевич был должен около 120 тыс. рублей.

В треках у русских рэперов найдется немало отсылок к творчеству известных русских поэтов и писателей. В своем недавнем проекте «Яндекс» при помощи нейронной сети изучил тексты исполнителей и выяснил, что, к примеру, Оксимирон предпочитает поэзию Есенина. Рэпер Слава КПСС — творчество Шолохова и Булгакова. Нойз МС — большой поклонник целого ряда отечественных поэтов, включая Пушкина, Бродского, Мандельштама, Маяковского и Есенина. На Хаски же в большой степени повлияли стихи Агнии Барто, Гумилева, Есенина и проза Булгакова.