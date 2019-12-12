Бенефис Киану Ривза: «Матрица» и «Джон Уик» выйдут в один день

Премьера четвертой части фантастического боевика «Матрица» состоится 21 мая 2021 года — в один день с выходом триллера «Джон Уик 4», главную роль в котором также играет Киану Ривз. Информация о дате выхода картины была опубликована на официальной странице компании Warner Bros. в Twitter.

«Warner Bros. объявляет, что «Матрица 4» выйдет 21 мая 2021 года», — говорится в сообщении.

Также студия обнародовала примерный актерский состав предстоящего фильма. Помимо Ривза в него войдут Кэрри-Энн Мосс, Яхья Абдул-Матин, Джада Пинкетт-Смит, Нил Патрик Харрис, Джонатан Грофф, Тоби Онвумере и Джессика Хенвик. Съемки четвертой «Матрицы» режиссера Ланы Вачовски начнутся в начале следующего года.

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«Большинство идей, которые я и Лилли (сестра Ланы Вачовски и соавтор предыдущих частей «Матрицы» — «Газета.Ru») исследовали 20 лет назад о нашей реальности, стали сейчас даже более актуальными. Я очень счастлива вернуть этих персонажей в свою жизнь и благодарна за еще один шанс поработать с моими блестящими друзьями», — призналась Вачовски в интервью Variety.

В сентябре Ривз одобрил сценарий предстоящего фильма, в котором он сыграет роль Нео, передает портал Entertainment Tonight. Актер заявил, что четвертая часть франшизы «крайне амбициозна» и он «абсолютно взволнован» событиями, которые предстоит пережить его персонажу.

«Именно так оно и должно быть!» — отметил Ривз.

Отметим, что слухи о работе над продолжением научно-фантастического блокбастера подтвердились только в конце августа. Тогда же стало известно, что помимо Вачовски над сценарием будут работать американский писатель Александр Хемон и английский автор романов Дэвид Митчелл. Продюсированием ленты займется Грант Хилл. Предыдущий продюсер франшизы Джоэл Силвер не смог присоединиться к творческой команде нового фильма. Вместе с тем, арт-директор оригинальной «Матрицы» Хью Бэйтап вернулся в проект в качестве художника-постановщика.

Глава Warner Bros. Тоби Эммерих от лица всей компании заявил, что они рады перезапустить «Матрицу» вместе с Ланой Вачовски. «Лана — истинный визионер, неповторимый и подлинный творец, и мы в восторге, что она откроет новую главу», — сказал он.

Согласно некоторым американским СМИ, решение о съемках четвертого фильма франшизы было принято после очередного «успешного прорыва» в карьере Киану Ривза. Блокбастер «Джон Уик 3», в котором актер сыграл главного персонажа, заработал $321,3 млн по всему миру и $170,7 млн ​​в домашнем прокате.

В одном из интервью сценарист Зак Пенн сравнил «Матрицу» со своей недавней работой «Первому игроку приготовиться».

«Послушайте, я считаю, что OASIS (виртуальное пространство в триллере Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться» — «Газета.Ru»), в целом, похоже на «Матрицу». Я думаю, что и «Матрица», и OASIS — это блестящие идеи для развития вселенных», — приводит его слова Screen Rant.

Ранее Ривз в одном из интервью заявил, что согласится сняться в новых частях «Матрицы» только при условии работы с Вачовски. Он заявил, что счел бы такое предложение настоящим «даром».

«Они должны будут написать сценарий [к фильму] и снять его. И потом, мы еще посмотрим, что это будет за история, но, да, я не знаю, это будет странно, но почему нет?» — сказал актер.

Сообщения об участии сестер Ланы и Лилли Вачовски в режиссуре перезапуска проекта «Матрица» начале мая автор подтвердил постановщик Чад Стахелски, снявший трилогию о наемном убийце Джоне Уике с Ривзом в главной роли.

«Я счастлив, что Вачовски не просто снимают «Матрицу», а расширяют то, что мы все любили. И если по уровню это хотя бы рядом с тем, что они делали раньше, то хватит звонка: «Эй, мы хотим, чтобы ты был каскадером», и я, скорее всего, пойду и дам сбить себя машиной», — цитирует его Yahoo! Movies.

Однако, согласно последним сообщениям Variety, информации об участии в съемках Лилли Вачовски пока нет.

Три предыдущих фильма саги — «Матрица» 1999 года, «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция» (обе вышли в 2003-м) — заработали в мировом прокате 1,6 млрд долларов. Первая лента завоевала четыре статуэтки премии «Оскар», включая «Лучший монтаж» и «Лучшие визуальные эффекты».