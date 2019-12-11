Зеленский против Заворотнюк: кого гуглили украинцы

Компания Google опубликовала список самых популярных запросов на Украине за 2019 год. Первое место в категории «Персона» занял президент страны Владимир Зеленский. Основная динамика популярности пришлась на весну — 22 апреля он одержал победу во втором туре президентских выборов, набрав 73,22% голосов. Однако своего пика число запросов достигло в середине мая, когда состоялась инаугурация.

Кроме того, многие пользователи искали информацию о дебатах, на которые бывший актер и шоумен пригласил своего оппонента. Волновала украинцев и внешне-политическая обстановка, а именно — встреча Зеленского и президента России Владимира Путина, а также разговор с президентом США Дональдом Трампом, из-за которого последнему грозит импичмент.

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На втором месте после Зеленского оказалась звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк. Большинство интересовало состояние ее здоровья — 12 сентября СМИ впервые сообщили о том, что актриса больна раком мозга. В октябре родственники 48-летней звезды подтвердили ее болезнь в Instagram-аккаунте «Поддержка Заворотнюк». При этом, по словам близких, она никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и не находилась в состоянии «сопора», о чем активно писали в Telegram-каналах. «Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить», — говорилось в тексте публикации.

Главный оппонент Зеленского на минувших выборах — Петр Порошенко, находившийся у власти пять лет, — расположился на третьей строчке. Пользователи чаще всего искали информацию о его биографии и дебатах с нынешним президентом Украины.

Немногим меньше внимание было приковано к певице Maruv и продюсеру Потапу. В случае с первой пользователи искали ее песню «Siren Song». Примечательно, что на Youtube она собрала уже более 30 млн просмотров. Потап же ворвался в топ благодаря синглу «Константа», записанному совместно с Настей Каменских. Клип на композицию вышел накануне дня бракосочетания со своей давней коллегой. В подписи к ролику композитор рассказал о своих отношениях с артисткой.

Помимо них, в списке отметились молодая певица Билли Айлиш, бывший советник президента Украины Игорь Смешко, бизнесмен Игорь Коломойский, которого в СМИ связывают с Зеленским, академик Валерий Легасов, руководивший ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции и чья история вошла в основу сериала HBO «Чернобыль», а также журналистка Алла Мазур.

Самой популярной темой по запросам украинцев стал заключительный сезон сериала «Игра престолов». Чаще всего пользователи интересовались, где можно посмотреть шоу онлайн. Второе место вновь занял Зеленский, а третьей финишировала Юлия Началова, скоропостижно скончавшаяся в марте этого года от заражения крови. Помимо российской певицы, из людей, которые ушли из жизни в 2019-м, больше всего запросов было о рэпере Децле, фэнш-директоре московского ЦУМа Алле Вербер, актере «Ривердейла» Люке Перри и дизайнере Карле Лагерфельде.

В категории «Фильмы» в уходящем году украинцы чаще всего искали в Google триллер Тодда Филлипса «Джокер», завершение супергеройской саги «Мстители: Финал» и блокбастер «Аквамен» с Джейсоном Момоа в главной роли. Также среди самых популярных картин, по версии пользователей, оказались новая работа Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде», полнометражный фильм по сериалу «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» и экранизация исторической повести Ивана Франко «Захар Беркут».

Помимо «Игры престолов» и «Чернобыля», в топе сериалов по запросам украинцев оказались мелодрама «Тайная любовь», костюмированная драма «Крепостная» и шоу «ИП Пирогова» с Ксенией Тепловой и Еленой Подкаминской.

Самое интересное по традиции — в рубрике «Вопросы года». В 2019-м пользователи в Украине пытались узнать, что такое томос, подагра и формула Штайнмайера. Также их волновало, как сделать Instagram темным, как узнать свой номер телефона и как есть авокадо.