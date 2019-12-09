«Джокер», Тарантино или Скорсезе? Кто возьмет «Золотые глобусы»

Кто из номинантов победит на «Золотом глобусе»: прогноз «Газеты.Ru»

Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила номинантов на премию «Золотой глобус» 2020 года (вручение пройдет в ночь на 6 января по московскому времени). В две основные категории — драматическую и комедийную — среди прочих попали «Джокер», «Ирландец», «1917», «Однажды в… Голливуде» и «Брачная история». Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассуждает о шансах картин и сериалов, претендующих на награды.

Кино

Если прошлый год был запоминающимся по количеству выдающихся фильмов, то 2019-й явно относится к категории «исторической [фигни]». Наградной сезон можно считать официально открытым (пропустим не самый известный «еврооскар» — премию Европейской киноакадемии): Голливудская ассоциация иностранной прессы назвала номинантов на «Золотой глобус». В основных категориях — очень тесно, пусть и без особых сюрпризов.

Номинацию на звание лучшей комедии или мюзикла получили «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино, «Рокетмен» Декстера Флетчера, «Достать ножи» Райана Джонсона, «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити и «Меня зовут Долемайт» Крэйга Брюэра. Вероятнее всего, статуэтку заберет Тарантино, чья работа впервые участвует в основной категории (до этого были только режиссерские и сценарные). Шансы есть и у байопика Элтона Джона «Рокетмен», но Гильдия может не захотеть два года подряд чествовать биографическую ленту о музыканте — причем того же постановщика. Понятно, что Флетчер только доделывал «Богемскую рапсодию» после уволенного Брайана Сингера (и даже не указан в титрах как режиссер), но так или иначе все все понимают.

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Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо на кадре из фильма «Однажды в Голливуде» (2019) Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо на кадре из фильма «Однажды в Голливуде» (2019)
Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо на кадре из фильма «Однажды в Голливуде» (2019)

Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо на кадре из фильма «Однажды в Голливуде» (2019)

Sony Pictures

В категории «Лучший драматический фильм» — шекспировские страсти. Там вполне ожидаемо оказались «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Джокер» Тодда Филлипса, «1917» Сэма Мендеса, «Брачная история» Ноа Баумбаха и «Два папы» Фернанду Мейреллиша. Здесь бесполезно что-то прогнозировать: никто не удивится любому раскладу. Субъективно хочется победы «Джокера», поскольку «Оскар» ему, есть ощущение, давать испугаются. Впрочем, надо учитывать, что «Глобусы» вручает Гильдия прессы, а у прессы работа Филлипса вызвала предельно неоднозначную реакцию.

В последние годы стало особенно модно спекулировать о политической и социальной подоплеке всех основных кинопремий и фестивалей. В этом смысле можно разве что выделить «Брачную историю» — как единственную ленту из перечисленных, где в центре находится не мужчина(-ы), а мужчина и женщина; сложно сказать, повышает ли это ее шансы на успех. Несколько удручает, что за бортом остались фильмы всех трех фронтменов современного хоррора: «Маяк» Роберта Эггерса, «Солнцестояние» Ари Астера и «Мы» Джордана Пила.

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Кадр из фильма «Брачная история» (2019) Кадр из фильма «Брачная история» (2019)
Кадр из фильма «Брачная история» (2019)

Кадр из фильма «Брачная история» (2019)

Netflix

Среди фильмов на иностранном языке доминирует каннская программа: корейские «Паразиты» Пон Чжунхо (взяли «Золотую пальмовую ветвь»), «Боль и слава» испанца Педро Альмодовара, а также французские «Портрет девушки в огне» Селин Скьямма и «Отверженные» Ладжа Ли. Компанию им составляет один-единственный участник «Сандэнса» — «Прощание» китаянки Лулу Ван. Тут тоже сложно выделить одного фаворита, но, кажется, явный кандидат на вылет — это «Отверженные», современное прочтение романа Виктора Гюго. У всех остальных рейтинг на Rotten Tomatoes, например, варьируется от 97 до 99 процентов, тогда как у ленты Ли стоит всего 82. Если все же рискнуть и сделать ставки, то предположим, что статуэтка достанется либо «Паразитам», либо «Портрету». Формально второй выглядит чуть-чуть более выигрышно, так как в Каннах ему достался только приз за сценарий.

В принципе у «Золотого глобуса» есть возможность восстановить баланс и назвать французскую ленту лучшим фильмом на иностранном языке, а корейскую наградить за сценарий. Но в последней номинации у «Паразитов» мощные соперники: Тарантино, Баумбах, Стивен Заиллян («Ирландец») и Энтони Маккартен («Два папы»).

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Кадр из фильма «Паразиты» Кадр из фильма «Паразиты»
Кадр из фильма «Паразиты»

Кадр из фильма «Паразиты»

Компания «ПРОвзгляд»

По обыкновению, в режиссерской номинации — все знакомые лица: Пон Чжунхо («Паразиты»), Сэм Мендес («1917»), Тодд Филлипс («Джокер») и Квентин Тарантино («Однажды… в Голливуде») с Мартином Скорсезе («Ирландец»). Осторожно попробуем поставить на Мендеса, который смог провернуть всю эту историю с якобы единым планом (как в «Бердмене», только круче), но здесь черт ногу сломит, все отличились.

В актерских категориях тоже все страшно интересно. «Мужская роль второго плана» (она общая для драм и комедий/мюзиклов) получилась чуть ли не любопытнее основной. Там сошлись Аль Пачино, Джо Пеши (оба — «Ирландец»), Энтони Хопкинс («Два папы»), Брэд Питт («Однажды в… Голливуде») и Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»). Чисто математически вероятность победы на двоих у Пачино и Пеши больше. У первого, впрочем, и так наград завались; второго могут похвалить за камбэк после длительного отсутствия. Но и Хопкинса ни в коем случае не стоит списывать со счетов — как и Брэда Питта, который выдал, кажется, свою лучшую роль в карьере. Аутсайдером кажется разве что Том Хэнкс.

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Кадр из фильма «Ирландец» (2019) Кадр из фильма «Ирландец» (2019)
Кадр из фильма «Ирландец» (2019)

Кадр из фильма «Ирландец» (2019)

Tribeca Productions

Компания в категории «Лучший актер в комедии или мюзикле» собралась неоднозначная: Леонардо Ди Каприо («Однажды в… Голливуде»), Дэниел Крейг («Достать ножи»), Тэрон Эджертон («Рокетмен»), Эдди Мерфи («Меня зовут Долемайт») и юный Роман Гриффин Дэвис («Кролик Джоджо»). По-хорошему, надо давать Эджертону за образ Элтона Джона (в США особенно ценят такие перевоплощения в легендарных людей), однако здесь может сказаться то, что в 2018-м Реми Малека уже награждали за роль Фредди Меркьюри. На этом фоне немного возрастают шансы Эдди Мерфи, который изобразил культового темнокожего стендапера и актера Руди Рей Мура. Статуэтка вряд ли окажется в руках Крэйга (он очаровательно кривляется в «Ножах», но все-таки именно кривляется) и Дэвиса (скорее уж Ди Каприо).

С «Лучшим актером в драме» вроде бы все понятно (Хоакин Феникс, кто же еще), но список его соперников все равно впечатляющий: Кристиан Бэйл («Ford против Ferrari»), Антонио Бандерас (опять же, «Боль и слава» — его лучшая роль в карьере), Адам Драйвер («Брачная история») и Джонатан Прайс («Два папы»). Так что если и издеваться над здравым смыслом и отдавать не Фениксу, то хотя бы Бандерасу. Или Бэйлу. Или Драйверу. Или Прайсу.

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Bron Studios

В аналогичных женских категориях накал драматургии чуть меньше, но все же присутствует. Приз за главную роль в комедии/мюзикле явно заслужила Ана де Армас из «Достать ножи». Если снова ударяться в конспирологию, то образ иммигрантки, которая уделывает заносчивых белых богатеев, должен добавить ей очков. Из трех главных артисток фильма «Скандал» (то же самое, что сериал «Самый громкий голос», но от лица фигурировавших в этой истории женщин) в число номинанток попали только Шарлиз Терон (главная роль в драме) и Марго Робби (роль второго плана), Николь Кидман не у дел. Терон конкурирует главным образом со Скарлетт Йоханнссон («Брачная история»), Рене Зеллвегер («Джуди», тоже мощное перевоплощение — в Джуди Гарленд) и Синтией Эриво, сыгравшей знаменитую аболиционистку Гарриет Табмен в драме «Гарриет». Замечательная Сирша Ронан из «Маленьких женщин» оказалась в не самом завидном положении. С Марго Робби будут пробовать соревноваться Кэти Бэйтс «Дело Ричарда Джуэлла», Лора Дерн («Брачная история»), Дженнифер Лопес («Стриптизерши») и Аннетт Бенинг («Отчет о пытках»).

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Кадр из фильма «Достать ножи» (2019) Кадр из фильма «Достать ножи» (2019)
Кадр из фильма «Достать ножи» (2019)

Кадр из фильма «Достать ножи» (2019)

Media Rights Capital

Наконец, мультфильмы: там все довольно тоскливо, но занятно, что ремейк «Короля Льва» попал именно в эту номинацию. Посмотрим, чем ответит «Оскар». Из пяти лент только две не имеют отношения к Disney: это третья часть «Как приручить дракона» и кукольная картина «Потерянное звено». Но достанется, надо полагать, второму «Холодному сердцу» или четвертой «Истории игрушек».

Сериалы

Свершилось! Никакой «Игры престолов». В комедийной категории все очень плотно: «Дрянь» (кажется, победит именно она), «Удивительная миссис Мейзел» (самый смешной сериал прямо сейчас), «Метод Комински», «Политик» и «Барри». Среди драм внезапно оказалось «Утреннее шоу» (надежд мало). Очень приятно видеть в этом списке «Наследников» (честно говоря, награду необходимо вручать именно им), в прошлом году это название встречалось только в категории «Лучший актер второго плана», где оказался Киран Калкин (он и на этот раз там же). Из остальной тройки — «Большая маленькая ложь», «Корона» и «Убивая Еву» — особенно выделяется последний проект, который номинируется второй год подряд. «Большую маленькую ложь» стоило бы дисквалифицировать за читерство: два года назад шоу уже взяло «Золотой глобус», но в категории «Лучший мини-сериал или телефильм», а потом кое-кто решил снять второй сезон.

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Кадр из сериала «Дрянь» (2019) Кадр из сериала «Дрянь» (2019)
Кадр из сериала «Дрянь» (2019)

Кадр из сериала «Дрянь» (2019)

Two Brothers Pictures

В 2019-м этот приз обязан уйти «Чернобылю» (тут примерно та же ситуация, что с Хоакином Фениксом), как и награда за лучшую мужскую роль — Джареду Харрису (а еще Стеллан Скарсгард есть). Впрочем, и здесь не обошлось без неоднократно упоминавшихся перевоплощений и преображений: Рассел Кроу достоин рукоплесканий за образ создателя Fox News Роджера Айлза. Не станет большим сюрпризом и победа Саши Барона Коэна из «Шпиона», после выхода которого многие еще раз вздохнули, что Фредди Меркьюри в «Рапсодии» изображал не он. Из остальных номинантов на звание лучшего мини-сериала выйдет неплохой вотч-лист на праздники: там есть мощнейшее «Невероятное», очень крепкие «Самый громкий голос» и «Уловка-22», а также вполне симпатичные «Фосси/Вердон».

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Кадр из сериала «Чернобыль» (2019) Кадр из сериала «Чернобыль» (2019)
Кадр из сериала «Чернобыль» (2019)

Кадр из сериала «Чернобыль» (2019)

HBO

Среди женщин не оказалось Оливии Колман, которая сменила Клэр Фой в роли Елизаветы II в «Короне», зато есть Хелена Бонем Картер, теперь играющая ее сестру, принцессу Маргарет. Вместо британской правительницы — российская, в лице Хелен Миррен, изобразившей Екатерину Великую в одноименном мини-сериале. В номинации на роль второго плана две монструозные работы — Мэрил Стрип («Большая маленькая ложь») и Эмили Уотсон («Чернобыль»; по ссылке — колонка редактора отдела культуры Дмитрия Кузьмина). Там статуэтка явно окажется у кого-то из этих двоих, а вот в основной категории, видимо, приз отойдет кому-то из «Невероятного»: либо Кейтлин Девер, либо Мерритт Уивер.