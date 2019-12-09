«Джокер», Тарантино или Скорсезе? Кто возьмет «Золотые глобусы»

Кино

Если прошлый год был запоминающимся по количеству выдающихся фильмов, то 2019-й явно относится к категории «исторической [фигни]». Наградной сезон можно считать официально открытым (пропустим не самый известный «еврооскар» — премию Европейской киноакадемии): Голливудская ассоциация иностранной прессы назвала номинантов на «Золотой глобус». В основных категориях — очень тесно, пусть и без особых сюрпризов.

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Номинацию на звание лучшей комедии или мюзикла получили «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино, «Рокетмен» Декстера Флетчера, «Достать ножи» Райана Джонсона, «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити и «Меня зовут Долемайт» Крэйга Брюэра. Вероятнее всего, статуэтку заберет Тарантино, чья работа впервые участвует в основной категории (до этого были только режиссерские и сценарные). Шансы есть и у байопика Элтона Джона «Рокетмен», но Гильдия может не захотеть два года подряд чествовать биографическую ленту о музыканте — причем того же постановщика. Понятно, что Флетчер только доделывал «Богемскую рапсодию» после уволенного Брайана Сингера (и даже не указан в титрах как режиссер), но так или иначе все все понимают.

close Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо на кадре из фильма «Однажды в Голливуде» (2019) Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо на кадре из фильма «Однажды в Голливуде» (2019) Sony Pictures

В категории «Лучший драматический фильм» — шекспировские страсти. Там вполне ожидаемо оказались «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Джокер» Тодда Филлипса, «1917» Сэма Мендеса, «Брачная история» Ноа Баумбаха и «Два папы» Фернанду Мейреллиша. Здесь бесполезно что-то прогнозировать: никто не удивится любому раскладу. Субъективно хочется победы «Джокера», поскольку «Оскар» ему, есть ощущение, давать испугаются. Впрочем, надо учитывать, что «Глобусы» вручает Гильдия прессы, а у прессы работа Филлипса вызвала предельно неоднозначную реакцию.

В последние годы стало особенно модно спекулировать о политической и социальной подоплеке всех основных кинопремий и фестивалей. В этом смысле можно разве что выделить «Брачную историю» — как единственную ленту из перечисленных, где в центре находится не мужчина(-ы), а мужчина и женщина; сложно сказать, повышает ли это ее шансы на успех. Несколько удручает, что за бортом остались фильмы всех трех фронтменов современного хоррора: «Маяк» Роберта Эггерса, «Солнцестояние» Ари Астера и «Мы» Джордана Пила.

close Кадр из фильма «Брачная история» (2019) Кадр из фильма «Брачная история» (2019) Netflix

Среди фильмов на иностранном языке доминирует каннская программа: корейские «Паразиты» Пон Чжунхо (взяли «Золотую пальмовую ветвь»), «Боль и слава» испанца Педро Альмодовара, а также французские «Портрет девушки в огне» Селин Скьямма и «Отверженные» Ладжа Ли. Компанию им составляет один-единственный участник «Сандэнса» — «Прощание» китаянки Лулу Ван. Тут тоже сложно выделить одного фаворита, но, кажется, явный кандидат на вылет — это «Отверженные», современное прочтение романа Виктора Гюго. У всех остальных рейтинг на Rotten Tomatoes, например, варьируется от 97 до 99 процентов, тогда как у ленты Ли стоит всего 82. Если все же рискнуть и сделать ставки, то предположим, что статуэтка достанется либо «Паразитам», либо «Портрету». Формально второй выглядит чуть-чуть более выигрышно, так как в Каннах ему достался только приз за сценарий.

В принципе у «Золотого глобуса» есть возможность восстановить баланс и назвать французскую ленту лучшим фильмом на иностранном языке, а корейскую наградить за сценарий. Но в последней номинации у «Паразитов» мощные соперники: Тарантино, Баумбах, Стивен Заиллян («Ирландец») и Энтони Маккартен («Два папы»).

close Кадр из фильма «Паразиты» Кадр из фильма «Паразиты» Компания «ПРОвзгляд»

По обыкновению, в режиссерской номинации — все знакомые лица: Пон Чжунхо («Паразиты»), Сэм Мендес («1917»), Тодд Филлипс («Джокер») и Квентин Тарантино («Однажды… в Голливуде») с Мартином Скорсезе («Ирландец»). Осторожно попробуем поставить на Мендеса, который смог провернуть всю эту историю с якобы единым планом (как в «Бердмене», только круче), но здесь черт ногу сломит, все отличились.

В актерских категориях тоже все страшно интересно. «Мужская роль второго плана» (она общая для драм и комедий/мюзиклов) получилась чуть ли не любопытнее основной. Там сошлись Аль Пачино, Джо Пеши (оба — «Ирландец»), Энтони Хопкинс («Два папы»), Брэд Питт («Однажды в… Голливуде») и Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»). Чисто математически вероятность победы на двоих у Пачино и Пеши больше. У первого, впрочем, и так наград завались; второго могут похвалить за камбэк после длительного отсутствия. Но и Хопкинса ни в коем случае не стоит списывать со счетов — как и Брэда Питта, который выдал, кажется, свою лучшую роль в карьере. Аутсайдером кажется разве что Том Хэнкс.

close Кадр из фильма «Ирландец» (2019) Кадр из фильма «Ирландец» (2019) Tribeca Productions

Компания в категории «Лучший актер в комедии или мюзикле» собралась неоднозначная: Леонардо Ди Каприо («Однажды в… Голливуде»), Дэниел Крейг («Достать ножи»), Тэрон Эджертон («Рокетмен»), Эдди Мерфи («Меня зовут Долемайт») и юный Роман Гриффин Дэвис («Кролик Джоджо»). По-хорошему, надо давать Эджертону за образ Элтона Джона (в США особенно ценят такие перевоплощения в легендарных людей), однако здесь может сказаться то, что в 2018-м Реми Малека уже награждали за роль Фредди Меркьюри. На этом фоне немного возрастают шансы Эдди Мерфи, который изобразил культового темнокожего стендапера и актера Руди Рей Мура. Статуэтка вряд ли окажется в руках Крэйга (он очаровательно кривляется в «Ножах», но все-таки именно кривляется) и Дэвиса (скорее уж Ди Каприо).

С «Лучшим актером в драме» вроде бы все понятно (Хоакин Феникс, кто же еще), но список его соперников все равно впечатляющий: Кристиан Бэйл («Ford против Ferrari»), Антонио Бандерас (опять же, «Боль и слава» — его лучшая роль в карьере), Адам Драйвер («Брачная история») и Джонатан Прайс («Два папы»). Так что если и издеваться над здравым смыслом и отдавать не Фениксу, то хотя бы Бандерасу. Или Бэйлу. Или Драйверу. Или Прайсу.

close Bron Studios

В аналогичных женских категориях накал драматургии чуть меньше, но все же присутствует. Приз за главную роль в комедии/мюзикле явно заслужила Ана де Армас из «Достать ножи». Если снова ударяться в конспирологию, то образ иммигрантки, которая уделывает заносчивых белых богатеев, должен добавить ей очков. Из трех главных артисток фильма «Скандал» (то же самое, что сериал «Самый громкий голос», но от лица фигурировавших в этой истории женщин) в число номинанток попали только Шарлиз Терон (главная роль в драме) и Марго Робби (роль второго плана), Николь Кидман не у дел. Терон конкурирует главным образом со Скарлетт Йоханнссон («Брачная история»), Рене Зеллвегер («Джуди», тоже мощное перевоплощение — в Джуди Гарленд) и Синтией Эриво, сыгравшей знаменитую аболиционистку Гарриет Табмен в драме «Гарриет». Замечательная Сирша Ронан из «Маленьких женщин» оказалась в не самом завидном положении. С Марго Робби будут пробовать соревноваться Кэти Бэйтс «Дело Ричарда Джуэлла», Лора Дерн («Брачная история»), Дженнифер Лопес («Стриптизерши») и Аннетт Бенинг («Отчет о пытках»).

close Кадр из фильма «Достать ножи» (2019) Кадр из фильма «Достать ножи» (2019) Media Rights Capital

Наконец, мультфильмы: там все довольно тоскливо, но занятно, что ремейк «Короля Льва» попал именно в эту номинацию. Посмотрим, чем ответит «Оскар». Из пяти лент только две не имеют отношения к Disney: это третья часть «Как приручить дракона» и кукольная картина «Потерянное звено». Но достанется, надо полагать, второму «Холодному сердцу» или четвертой «Истории игрушек».

Сериалы

Свершилось! Никакой «Игры престолов». В комедийной категории все очень плотно: «Дрянь» (кажется, победит именно она), «Удивительная миссис Мейзел» (самый смешной сериал прямо сейчас), «Метод Комински», «Политик» и «Барри». Среди драм внезапно оказалось «Утреннее шоу» (надежд мало). Очень приятно видеть в этом списке «Наследников» (честно говоря, награду необходимо вручать именно им), в прошлом году это название встречалось только в категории «Лучший актер второго плана», где оказался Киран Калкин (он и на этот раз там же). Из остальной тройки — «Большая маленькая ложь», «Корона» и «Убивая Еву» — особенно выделяется последний проект, который номинируется второй год подряд. «Большую маленькую ложь» стоило бы дисквалифицировать за читерство: два года назад шоу уже взяло «Золотой глобус», но в категории «Лучший мини-сериал или телефильм», а потом кое-кто решил снять второй сезон.

close Кадр из сериала «Дрянь» (2019) Кадр из сериала «Дрянь» (2019) Two Brothers Pictures

В 2019-м этот приз обязан уйти «Чернобылю» (тут примерно та же ситуация, что с Хоакином Фениксом), как и награда за лучшую мужскую роль — Джареду Харрису (а еще Стеллан Скарсгард есть). Впрочем, и здесь не обошлось без неоднократно упоминавшихся перевоплощений и преображений: Рассел Кроу достоин рукоплесканий за образ создателя Fox News Роджера Айлза. Не станет большим сюрпризом и победа Саши Барона Коэна из «Шпиона», после выхода которого многие еще раз вздохнули, что Фредди Меркьюри в «Рапсодии» изображал не он. Из остальных номинантов на звание лучшего мини-сериала выйдет неплохой вотч-лист на праздники: там есть мощнейшее «Невероятное», очень крепкие «Самый громкий голос» и «Уловка-22», а также вполне симпатичные «Фосси/Вердон».

close Кадр из сериала «Чернобыль» (2019) Кадр из сериала «Чернобыль» (2019) HBO

Среди женщин не оказалось Оливии Колман, которая сменила Клэр Фой в роли Елизаветы II в «Короне», зато есть Хелена Бонем Картер, теперь играющая ее сестру, принцессу Маргарет. Вместо британской правительницы — российская, в лице Хелен Миррен, изобразившей Екатерину Великую в одноименном мини-сериале. В номинации на роль второго плана две монструозные работы — Мэрил Стрип («Большая маленькая ложь») и Эмили Уотсон («Чернобыль»; по ссылке — колонка редактора отдела культуры Дмитрия Кузьмина). Там статуэтка явно окажется у кого-то из этих двоих, а вот в основной категории, видимо, приз отойдет кому-то из «Невероятного»: либо Кейтлин Девер, либо Мерритт Уивер.