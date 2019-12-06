Женщины победили: названы самые популярные актеры года

Кинопортал IMDb опубликовал ежегодный топ-10 самых популярных актеров и актрис, составленный на основе поисковых запросов более 200 млн уникальных ежемесячных посетителей ресурса за 2019-й.

Последним в списке стал Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в одном из самых обсуждаемых фильмов года — «Джокере».

Психологический триллер режиссера Тодда Филлипса за пару месяцев с момента премьеры собрал более $1 млрд во всем мире и привлек внимание зрителей к персоне самого Феникса, сделав его именную страницу на портале чрезвычайно популярной — несмотря на то что это была единственная картина с участием актера в этом году.

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Девятую строчку заняла Марго Робби — во многом благодаря яркой роли в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», где она сыграла жену режиссера Романа Поланского Шэрон Тейт. Кроме того, интерес поклонников к звезде за подходящий к концу год обуславливался грядущими премьерами с ее участием: в конце декабря на больших экранах покажут драму «Скандал», где — помимо Робби — снялись Николь Кидман и Шарлиз Терон, а в 2020 году состоится премьера спин-оффа популярного «Отряда самоубийц» — «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн».

Канадо-американская актриса Роза Салазар заняла восьмую строку чарта. В частности, благодаря драме Сюзанны Бир «Птичий короб» (премьера фильма состоялась в конце 2018 года, однако СМИ продолжили посвящать ему статьи и в текущем году — «Газета.Ru»). Затем она подарила свое лицо и мимику девочке-киборгу — главной героине картины «Алита: Боевой ангел», ставшей всемирным кассовым хитом. Наконец, кинолюбители проявляли интерес к артистке и «по вине» мистического анимационного сериала от Amazon «Отмена».

На седьмой позиции расположилась «современная икона интернета» — Киану Ривз. Для актера 2019 год был очень продуктивен, он снялся в третьей части «Джона Уика», сыграл самого себя в комедиях Netflix «Ты — мое сомнение» и «Между двумя папоротниками», а также озвучил байкера Дюка Кабума в мультипликационном фильме «История игрушек 4». Остроумные пользователи Twitter в связи с этим даже придумали термин «Кианусанс» (по аналогии с Ренессансом — «Газета.Ru»). Кроме того, недавно стало известно, что Ривз в ближайшем будущем вернется к одной из главных ролей в своей карьере — Нео из «Матрицы», поэтому есть все основания полагать, что «год Киану» продолжится и в 2020-м.

Звезда супергеройской комедии из вселенной DC «Шазам» Закари Ливай, в свою очередь, разместился на шестой позиции, тогда как Дейкр Монтгомери, Билли Харгроув из «Очень странных дел», который особенно раскрылся в третьем сезоне шоу, оказался на пятом месте.

Британская актриса Наоми Скотт, сыгравшая принцессу Жасмин в «Аладдине» Гая Ричи, заняла четвертую позицию в списке. Примечательно, что другая недавняя премьера с ее участием — новые «Ангелы Чарли» — полностью провалилась в прокате: мировые кассовые сборы феминистского боевика режиссера Элизабет Бэнкс едва смогли превысить затраты на производство.

Звезда культового сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк открыла тройку лидеров рейтинга. Драматический финал шоу разбил сердца поклонников актрисы — и образовавшуюся пустоту от окончания сериала некоторые из них, вероятно, заполняли, проводя время на ее именной странице IMDb. Кроме того, недавно в кинотеатрах стартовала романтическая комедия «Рождество на двоих», где Эмилия снялась вместе с Генри Голдингом.

Американка Эрин Мориарти — и это достаточно неожиданно — расположилась на втором месте чарта благодаря супергеройскому комедийному сериалу «Пацаны».

Наконец, лидером рейтинга стала Бри Ларсон.

В этом году на экраны вышел супергеройский боевик «Капитан Марвел», где она исполнила главную роль, — также актриса в 2019-м появилась в финальных «Мстителях». Сумма общих сборов этих лент, страшно представить, составила около $4 млрд. Вместе с тем компания Disney включила актрису и многих ее коллег по «Мстителям» в свой список возможных претендентов на «Оскар». После этого в прессе и соцсетях появилось много шуток на тему того, что теперь на самую престижную кинопремию можно претендовать всего за несколько минут экранного времени и четыре произнесенные фразы. У самой Ларсон, к слову, уже есть приз Американской киноакадемии — его она получала за роль в фильме «Комната».