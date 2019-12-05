Disney вне конкуренции: что смотрят в США

Лидером американского проката по итогам грядущего киноуикенда останется мультфильм «Холодное сердце 2», финишировавший первым и в прошлые, и в позапрошлые выходные. Согласно аналитикам, за 6-8 декабря сиквел полюбившейся зрителям диснеевской анимационной картины заработает в США примерно $38 млн. На данный момент новые приключения принцессы Анны и королевы Эльзы, а также их друзей имеют в общемировой кассе $750,6 млн, тогда как первая часть в свое время выручила $1,27 млрд.

Вторую строчку, как ожидается, вновь займет детективно-комедийный триллер «Достать ножи», дебютант предыдущей недели. В ходе предстоящего уикенда фильм, который может похвастаться мощным актерским составом (Дэниел Крейг, Тони Коллетт, Крис Эванс, Ана де Армас, Джейми Ли Кертис, Кристофер Пламмер, Дон Джонсон и другие), соберет в Штатах около $14 млн.

Замкнет топ-3 драма Мелины Матсукас «Квин и Слим» со звездой хоррора «Прочь» Дэниэлем Калуя в главной роли, которая — если верить прогнозистам — потеряет в эти выходные (вторые для проекта) всего 34% и заработает $7,9 млн. Примечательно, что на предыдущей неделе лента финишировала в американском бокс-офисе на пятой позиции.

Четвертой станет картина »Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда с «оскароносными» Кристианом Бэйлом и Мэттом Дэймоном. Четвертый уикенд принесет проекту, основанному на книге американского писателя Э. Дж. Бэйма «Гоните изо всех сил: «Форд», «Феррари» и их сражение за скорость и славу в Ле-Мане», в районе $7,3 млн.

Пятой финиширует драма «Прекрасный день по соседству», в которой весь свой актерский талант продемонстрировал двукратный обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль Том Хэнкс (а, возможно, совсем скоро он станет и трехкратным). За третьи выходные картина выручит плюс-минус $7,2 млн, то есть упадет всего на 39% по сравнению с прошлой неделей.

Вторую пятерку откроет триллер «Темные воды» с Марком Руффало, Энн Хэтэуэй и Тимом Роббинсом в главных ролях. Для фильма, который рассказывает о судьбе корпоративного юриста Роберта Биллота, раскрывшего многолетнюю историю загрязнения окружающей среды химической компанией, эти выходные станут третьими в США — но первыми, когда лента будет находиться в широком прокате (следовательно, она покажет подъем аж на 544%). Выручка картины, по мнению аналитиков, составит приблизительно $4 млн.

Седьмое место достанется боевику «21 мост» от создателей последних «Мстителей» Энтони и Джо Руссо. Фильм, главную роль в котором исполнил известный по «Черной пантере» Чедвик Боузман, заработает $2,7 млн за третьи для себя выходные.

Восьмая позиция останется за новичком недели — мультфильмом «Playmobil фильм: Через вселенные», действие которого разворачивается во вселенной одноименных игрушек. Ожидавшийся ответ «ЛЕГО Фильму» в свои стартовые выходные соберет совсем уж мало — лишь $2,4 млн.

Девятой станет семейная комедия «Игры с огнем» режиссера Энди Фикмена — пятый уикенд и $2,2 млн.

Наконец, замкнет топ-10 американского бокс-офиса по итогам 6-8 декабря, согласно экспертам, исторический военный фильм Роланда Эммериха «Мидуэй» ($2 млн, пятые выходные).