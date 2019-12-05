Disney вне конкуренции: что смотрят в США

Мультфильм «Холодное сердце 2» останется лидером проката США

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Кадр из мультфильма «Холодное сердце 2» (2019) Кадр из мультфильма «Холодное сердце 2» (2019)
Кадр из мультфильма «Холодное сердце 2» (2019)

Кадр из мультфильма «Холодное сердце 2» (2019)

Disney
Очередная победа «Холодного сердца 2», подъем «Темных вод», а также слабый старт «Playmobil фильма: Через вселенные»: «Газета.Ru» представляет традиционный прогноз американского бокс-офиса на грядущие киновыходные.

Лидером американского проката по итогам грядущего киноуикенда останется мультфильм «Холодное сердце 2», финишировавший первым и в прошлые, и в позапрошлые выходные. Согласно аналитикам, за 6-8 декабря сиквел полюбившейся зрителям диснеевской анимационной картины заработает в США примерно $38 млн. На данный момент новые приключения принцессы Анны и королевы Эльзы, а также их друзей имеют в общемировой кассе $750,6 млн, тогда как первая часть в свое время выручила $1,27 млрд.

Вторую строчку, как ожидается, вновь займет детективно-комедийный триллер «Достать ножи», дебютант предыдущей недели. В ходе предстоящего уикенда фильм, который может похвастаться мощным актерским составом (Дэниел Крейг, Тони Коллетт, Крис Эванс, Ана де Армас, Джейми Ли Кертис, Кристофер Пламмер, Дон Джонсон и другие), соберет в Штатах около $14 млн.

Замкнет топ-3 драма Мелины Матсукас «Квин и Слим» со звездой хоррора «Прочь» Дэниэлем Калуя в главной роли, которая — если верить прогнозистам — потеряет в эти выходные (вторые для проекта) всего 34% и заработает $7,9 млн. Примечательно, что на предыдущей неделе лента финишировала в американском бокс-офисе на пятой позиции.

Четвертой станет картина »Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда с «оскароносными» Кристианом Бэйлом и Мэттом Дэймоном. Четвертый уикенд принесет проекту, основанному на книге американского писателя Э. Дж. Бэйма «Гоните изо всех сил: «Форд», «Феррари» и их сражение за скорость и славу в Ле-Мане», в районе $7,3 млн.

Пятой финиширует драма «Прекрасный день по соседству», в которой весь свой актерский талант продемонстрировал двукратный обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль Том Хэнкс (а, возможно, совсем скоро он станет и трехкратным). За третьи выходные картина выручит плюс-минус $7,2 млн, то есть упадет всего на 39% по сравнению с прошлой неделей.

Вторую пятерку откроет триллер «Темные воды» с Марком Руффало, Энн Хэтэуэй и Тимом Роббинсом в главных ролях. Для фильма, который рассказывает о судьбе корпоративного юриста Роберта Биллота, раскрывшего многолетнюю историю загрязнения окружающей среды химической компанией, эти выходные станут третьими в США — но первыми, когда лента будет находиться в широком прокате (следовательно, она покажет подъем аж на 544%). Выручка картины, по мнению аналитиков, составит приблизительно $4 млн.

Седьмое место достанется боевику «21 мост» от создателей последних «Мстителей» Энтони и Джо Руссо. Фильм, главную роль в котором исполнил известный по «Черной пантере» Чедвик Боузман, заработает $2,7 млн за третьи для себя выходные.

Восьмая позиция останется за новичком недели — мультфильмом «Playmobil фильм: Через вселенные», действие которого разворачивается во вселенной одноименных игрушек. Ожидавшийся ответ «ЛЕГО Фильму» в свои стартовые выходные соберет совсем уж мало — лишь $2,4 млн.

Девятой станет семейная комедия «Игры с огнем» режиссера Энди Фикмена — пятый уикенд и $2,2 млн.

Наконец, замкнет топ-10 американского бокс-офиса по итогам 6-8 декабря, согласно экспертам, исторический военный фильм Роланда Эммериха «Мидуэй» ($2 млн, пятые выходные).