Джеймс Бонд, «Скандал» и другие трейлеры недели

«Не время умирать» («No Time to Die»), Кэри Фукунага. Премьера в России — 9 апреля 2020

Опубликован новый тизер фильма «Не время умирать» — 25-й картины киносаги о суперагенте Джеймсе Бонде. В 15-секундном ролике можно увидеть Дэниела Крэйга, который в последний раз в своей карьере сыграл Бонда. Также в картине снялись Рами Малек, Лашана Линч, Кристоф Вальц, Ана де Армас, Леа Сейду, Рэйф Файнс, Бен Уишоу, Джеффри Райт, Наоми Харрис и другие.

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По сюжету фильма Бонд оставляет службу и отправляется отдыхать на Ямайку. Полноценно насладиться заслуженной паузой у него не выходит: Феликс Лейтер из ЦРУ просит «007» о помощи в вызволении ученого из плена. Однако постаревший Бонд с миссией не справляется, и его похищает таинственный злодей. Авторы ленты пообещали, что полный трейлер картины будет обнародован 4 декабря.

«Маленькие женщины» («Little Women»), Грета Гервиг. Премьера в России — 30 января 2020 года

На YouTube-канале Sony Pictures Entertainment опубликован новый минутный трейлер фильма «Маленькие женщины», снятого Гретой Гервиг. Основой для картины послужил одноименный роман Луизы Мэй Олкотт о взрослении четырех непохожих друг на друга сестер в годы Гражданской войны в Соединенных Штатах. Мировая премьера картины запланирована на 25 декабря. Главные роли в фильме сыграли Флоренс Пью, Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе и Сирша Ронан.

«Просто помиловать» («Just Mercy»), Дестин Креттон. Премьера в России --27 февраля 2020

Студия Warner Bros. обнародовала второй официальный трейлер экранизации бестселлера Брайана Стивенсона «Просто помиловать: история справедливости и искупления» («Just Mercy: A Story of Justice and Redemption»). В фильме рассказывается о всемирно известном адвокате по защите гражданских прав Брайане Стивенсоне, который боролся за свободу осужденного смертника. Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Торонто этой осенью, а в некоторых кинотеатрах США он выйдет на Рождество. В каст картины вошли Майкл Б. Джордан в роли Стивенсона, а также Джейми Фокс, Бри Ларсон, О'Ши Джексон-младший, Тим Блейк Нельсон, Роб Морган, Рэйф Сполл, Линдсей Эйлифф и Рон Клинтон Смит.

«Скандал» («Bombshell»), Джей Роуч. Мировая премьера — 13 декабря

Компания Lionsgate показала новый трейлер драмы «Скандал» о сексуальных домогательствах на Fox News. В основу сюжета легла история экс-главы телеканала Роджера Айлза, который оказался в центре скандала из-за попыток добиться сексуальной близости с сотрудницами. Три женщины — Мегин Келли, Гретчен Карлсон и Кайла Посписин — первыми выступили с обвинениями в домогательствах против начальника, в результате чего тот был вынужден оставить руководящую должность. Роли этих героинь исполнили Марго Робби, Шарлиз Терон и Николь Кидман.

«Подлинная история банды Келли» («True History of the Kelly Gang»), Джастин Курзель. Премьера в России — 27 февраля 2020

Студия Memento International опубликовала первый официальный трейлер австралийской инди-драмы «Подлинная история банды Келли», премьера которой состоялась на кинофестивале в Торонто несколько месяцев назад. Картина режиссера Джастина Курзеля рассказывает новую историю знаменитого бандита из Австралии по имени Нед Келли и его банды во время побега от властей в 1870-х годах.

Телеканал HBO показал дебютный трейлер документального фильма под названием «Mel Brooks: Unwrapped», который выйдет в эфир в декабре. Байопик представляет собой воспоминания о легендарной комедийной карьере Мела Брукса и является продолжением проекта, который британский режиссер Алан Йентоб изначально продюсировал для BBC. После того, как Брукс вернул на лондонскую сцену классический мюзикл «Молодой Франкенштейн», Йентоб решил с ним поговорить. Их первая беседа состоялась 35 лет назад, когда режиссер также взял у него интервью для фильма «Я думал, я был выше».

«Стимул» («Incitement»), Ярон Зильберман

Вышел первый тизер трейлера фильма «Стимул» Ярона Зильбермана, который в этом году был выдвинут на премию«Оскар» от Израиля. Премьера ленты состоялась в сентябре на кинофестивале в Торонто, а также она была показана на Варшавском и Цюрихском фестивалях. В фильме рассказывается о событиях, из-за которых перспективный студент юридического факультета превратился в ультранационалиста и решил убить премьер-министра.