Фильмы под индейку: что США смотрели в уикенд Дня благодарения

Мультфильм «Холодное сердце 2» остался лидером американского проката

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Кадр из фильма «Холодное сердце 2» Кадр из фильма «Холодное сердце 2»
Кадр из фильма «Холодное сердце 2»

Кадр из фильма «Холодное сердце 2»

Walt Disney Pictures
Мощная победа мультфильма «Холодное сердце 2», сильный дебют триллера «Достать ножи», а также смеющийся над аналитиками «Джокер»: «Газета.Ru» рассказывает, на что в США ходили в приуроченный ко Дню благодарения уикенд.

Лидером минувшего уикенда ожидаемо стал диснеевский мультфильм «Холодное сердце 2», которому вторые выходные в США принесли $85,2 млн. Благодаря этому сиквел полюбившейся многим зрителям истории, рассказывающий о новых приключениях принцессы Анны и королевы Эльзы, а также их друзей, на данный момент имеет аж $739 млн в общемировой кассе. Чтобы понять, насколько этот результат мощный, достаточно сказать, что менее чем за две недели в прокате «Холодное сердце 2» ворвалось в топ-17 самых кассовых анимационных картин в истории. Учитывая столь серьезный старт, есть все основания полагать, что проект в будущем сможет превзойти результат и своего «старшего брата»: первая часть мультфильма шесть лет назад собрала в сумме $1,27 млрд.

Вторую строчку по итогам 29 ноября — 1 декабря занял новичок недели детективно-комедийный триллер «Достать ножи». Лента, обладающая по-настоящему звездным кастом (Дэниел Крейг, Тони Коллетт, Крис Эванс, Ана де Армас, Джейми Ли Кертис, Кристофер Пламмер, Дон Джонсон и другие) и получившая положительные отзывы критиков, заработала за прошедшие выходные в Штатах $27 млн. При этом если брать выручку фильма за весь уикенд Дня благодарения (то есть пятидневный), то она составила $41,7 млн. Это, на секундочку, 16-е по величине открытие в истории, приуроченное к знаменитому североамериканскому празднику. Для международного старта картины немало постарались россияне, переправившие на счет создателей «Ножей» $2 млн (больше лента собрала лишь в США, Китае и Великобритании).

Замкнула тройку сильнейших спортивная драма «Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда, главные роли в которой исполнили Кристиан Бэйл и Мэтт Дэймон. Третьи выходные порадовали авторов основанной на книге американского писателя Э. Дж. Бэйма «Гоните изо всех сил: «Форд», «Феррари» и их сражение за скорость и славу в Ле-Мане» биографической ленты $13,2 млн. На международной арене главным спонсором проекта продолжает оставаться Россия — больше $8,8 млн в сумме фильм пока что не заработал нигде (кроме США, естественно).

На четвертой строчке расположилась драма «Прекрасный день по соседству», в которой сыграл двукратный обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль Том Хэнкс. Второй уикенд оказался для картины успешным — падение на всего 11% (!) и $11,8 млн.

Пятым стал еще один дебютант, удостоившийся похвалы от критиков, — драматическая лента Мелины Матсукас «Квин и Слим» со звездой хоррора «Прочь» Дэниэлем Калуя, а также Джоди Смит и Хлоей Севиньи. Стартовала она в Штатах с $11,7 млн.

Шестым финишировал боевик «21 мост», для которого эти выходные были вторыми в американском прокате. Фильм от создателей последних «Мстителей» (самого кассового кинопроекта в истории вообще) Энтони и Джо Руссо — и главную роль в котором исполнил известный по «Черной пантере» Чедвик Боузман — собрал за осенне-зимний уикенд $5,8 млн.

Седьмое место досталось семейной комедии «Игры с огнем» режиссера Энди Фикмена — $4,2 млн за четвертые выходные.

Наконец, позиции с восьмой по десятую поделили между собой соответственно исторический военный фильм Роланда Эммериха «Мидуэй» ($4 млн, четвертый уикенд),

тот самый «Джокер» с Хоакином Фениксом, которому ранее предрекали вылет из топ-10 (на предыдущей неделе триллер стал десятым), а он вместо этого выиграл одну позицию в рейтинге ($2 млн, девятый уикенд) и...

мелодрама «Рождество на двоих» от режиссера «Девичника в Вегасе», «Копов в юбках» и ремейка «Охотников за привидениями» Пола Фига, в которой сыграла Эмилия «Дейенерис» Кларк (чуть менее $2 млн, четвертые выходные).

Добавим, что уже на стартовавшей неделе в американский прокат выходит анимационная картина «Playmobil фильм: Через вселенные», которая поборется с текущими лидерами бокс-офиса США. Герои проекта, к слову, говорят голосами звезды «Сплита» Ани Тейлор-Джой и Дэниэла »Гарри Поттера» Рэдклиффа.