Фильмы под индейку: что США смотрели в уикенд Дня благодарения

Лидером минувшего уикенда ожидаемо стал диснеевский мультфильм «Холодное сердце 2», которому вторые выходные в США принесли $85,2 млн. Благодаря этому сиквел полюбившейся многим зрителям истории, рассказывающий о новых приключениях принцессы Анны и королевы Эльзы, а также их друзей, на данный момент имеет аж $739 млн в общемировой кассе. Чтобы понять, насколько этот результат мощный, достаточно сказать, что менее чем за две недели в прокате «Холодное сердце 2» ворвалось в топ-17 самых кассовых анимационных картин в истории. Учитывая столь серьезный старт, есть все основания полагать, что проект в будущем сможет превзойти результат и своего «старшего брата»: первая часть мультфильма шесть лет назад собрала в сумме $1,27 млрд.

Вторую строчку по итогам 29 ноября — 1 декабря занял новичок недели детективно-комедийный триллер «Достать ножи». Лента, обладающая по-настоящему звездным кастом (Дэниел Крейг, Тони Коллетт, Крис Эванс, Ана де Армас, Джейми Ли Кертис, Кристофер Пламмер, Дон Джонсон и другие) и получившая положительные отзывы критиков, заработала за прошедшие выходные в Штатах $27 млн. При этом если брать выручку фильма за весь уикенд Дня благодарения (то есть пятидневный), то она составила $41,7 млн. Это, на секундочку, 16-е по величине открытие в истории, приуроченное к знаменитому североамериканскому празднику. Для международного старта картины немало постарались россияне, переправившие на счет создателей «Ножей» $2 млн (больше лента собрала лишь в США, Китае и Великобритании).

Замкнула тройку сильнейших спортивная драма «Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда, главные роли в которой исполнили Кристиан Бэйл и Мэтт Дэймон. Третьи выходные порадовали авторов основанной на книге американского писателя Э. Дж. Бэйма «Гоните изо всех сил: «Форд», «Феррари» и их сражение за скорость и славу в Ле-Мане» биографической ленты $13,2 млн. На международной арене главным спонсором проекта продолжает оставаться Россия — больше $8,8 млн в сумме фильм пока что не заработал нигде (кроме США, естественно).

На четвертой строчке расположилась драма «Прекрасный день по соседству», в которой сыграл двукратный обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль Том Хэнкс. Второй уикенд оказался для картины успешным — падение на всего 11% (!) и $11,8 млн.

Пятым стал еще один дебютант, удостоившийся похвалы от критиков, — драматическая лента Мелины Матсукас «Квин и Слим» со звездой хоррора «Прочь» Дэниэлем Калуя, а также Джоди Смит и Хлоей Севиньи. Стартовала она в Штатах с $11,7 млн.

Шестым финишировал боевик «21 мост», для которого эти выходные были вторыми в американском прокате. Фильм от создателей последних «Мстителей» (самого кассового кинопроекта в истории вообще) Энтони и Джо Руссо — и главную роль в котором исполнил известный по «Черной пантере» Чедвик Боузман — собрал за осенне-зимний уикенд $5,8 млн.

Седьмое место досталось семейной комедии «Игры с огнем» режиссера Энди Фикмена — $4,2 млн за четвертые выходные.

Наконец, позиции с восьмой по десятую поделили между собой соответственно исторический военный фильм Роланда Эммериха «Мидуэй» ($4 млн, четвертый уикенд),

тот самый «Джокер» с Хоакином Фениксом, которому ранее предрекали вылет из топ-10 (на предыдущей неделе триллер стал десятым), а он вместо этого выиграл одну позицию в рейтинге ($2 млн, девятый уикенд) и...

мелодрама «Рождество на двоих» от режиссера «Девичника в Вегасе», «Копов в юбках» и ремейка «Охотников за привидениями» Пола Фига, в которой сыграла Эмилия «Дейенерис» Кларк (чуть менее $2 млн, четвертые выходные).

Добавим, что уже на стартовавшей неделе в американский прокат выходит анимационная картина «Playmobil фильм: Через вселенные», которая поборется с текущими лидерами бокс-офиса США. Герои проекта, к слову, говорят голосами звезды «Сплита» Ани Тейлор-Джой и Дэниэла »Гарри Поттера» Рэдклиффа.