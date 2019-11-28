«Холодное сердце 2» и «Достать ножи»: на что пойдут в России

По единогласному мнению аналитиков кинорынка, новая полнометражная анимационная премьера от студии Disney «Холодное сердце 2» станет абсолютным лидером российского проката на грядущих выходных. Помимо узнаваемости бренда, об этом говорят и цифры предпродаж. Ожидается, что продолжение приключений Анны и Эльзы, а также их друзей — оленя Свена и снеговика Олафа, которые на этот раз покинут королевство Эренделл, чтобы выяснить тайну своей страны и происхождение магических способностей Эльзы, сможет собрать в прокате 900 млн рублей.

Режиссер «Последних джедаев» Райан Джонсон известен своими неспешными темпами работы, однако его детектива с комедийным оттенком «Достать ножи» поклонникам пришлось ждать всего два года. Его версия классического жанра расследования убийства, совершенного в аристократическом доме в разгар семейного сборища, где главные роли сыграли Дэниел Крэйг, Крис Эванс, Джейми Ли Кертис, Дон Джонсон и Майкл Шеннон по мнению экспертов покажет в прокате результат на уровне 90 млн рублей.

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Подробнее о картине — в материале «Газеты.Ru».

На третьей неделе российского проката биографический фильм Джеймса Мэнголда «Ford против Ferrari» с Кристианом Бейлом и Мэттом Деймоном (которых студия уже выдвинула в качестве возможных претендентов на «Оскар») в главных ролях спустился на третье место в таблице лидеров проката. Киноверсия противостояния инженеров и пилотов двух легендарных гоночных команд за победу в гонке 24 часа Ле-Мана сможет принести своим создателям в России еще 75 млн рублей.

Третьей премьерой этой недели станет еще один фильм на спортивную тему — биография легенды советского и мирового футбола «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» режиссера Василия Чигинского. Несмотря на скепсис многих поклонников и специалистов, громкое имя и интерес к жизни Яшина позволили фильму показать неплохой уровень предпродаж, однако аналитики призывают дождаться первых отзывов, чтобы сделать вывод о качестве картины. На первых выходных проката фильму прогнозируют прибыль в размере 65 млн рублей.

Подробнее о картине — в материале «Газеты.Ru».

Следом расположится фильм известной постановщицы клипов группы «Ленинград» («Экспонат» и «В Питере — пить») Анны Пармас «Давай разведемся!» с Анной Михалковой в главной роли. Второй прокатный уикенд принесет истории о гинекологе Маше, которая решила не сдаваться после ухода мужа и отбить его у тренера по фитнесу еще около 26 млн рублей.

Подробнее о картине — в материале «Газеты.Ru».

Спустя неделю после старта на втором месте в таблице лидеров российского проката отечественный фантастический триллер «Аванпост» режиссера Егора Баранова, главные роли в котором исполнили Петр Федоров и Алексей Чадов, замкнет пятерку лидеров проката. По мнению экспертов, фильму об атаке инопланетян, которые по странному совпадению не тронули лишь небольшой кусок территории в России и Восточной Европе заработает еще 24 млн рублей.

Подробнее о картине — в материале «Газеты.Ru».

После нескольких переносов премьерной даты, фильм Ольги Городецкой «Тварь» по истории писательницы Анны Старобинец с Еленой Лядовой и Владимиром Вдовиченковым в главных ролях наконец-то выходит на российские экраны. Ожидается, что сборы хоррора о семье, столкнувшейся со странностями ребенка, усыновленного после исчезновения их собственного сына, составят около 17 млн рублей.