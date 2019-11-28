«Холодное сердце 2» и «Достать ножи»: на что пойдут в России

Сиквел «Холодного сердца» возглавит российский прокат

Продолжение приключения героев «Холодного сердца» от Disney, авторская интерпретация классической детективной формы со звездным составом от режиссера «Последних джедаев», биография советской знаменитого вратаря Льва Яшина и долгожданный хоррор с Еленой Лядовой и Владимиром Вдовиченковым: «Газета.Ru» представляет прогноз российского бокс-офиса на этот уикенд.

По единогласному мнению аналитиков кинорынка, новая полнометражная анимационная премьера от студии Disney «Холодное сердце 2» станет абсолютным лидером российского проката на грядущих выходных. Помимо узнаваемости бренда, об этом говорят и цифры предпродаж. Ожидается, что продолжение приключений Анны и Эльзы, а также их друзей — оленя Свена и снеговика Олафа, которые на этот раз покинут королевство Эренделл, чтобы выяснить тайну своей страны и происхождение магических способностей Эльзы, сможет собрать в прокате 900 млн рублей.

Режиссер «Последних джедаев» Райан Джонсон известен своими неспешными темпами работы, однако его детектива с комедийным оттенком «Достать ножи» поклонникам пришлось ждать всего два года. Его версия классического жанра расследования убийства, совершенного в аристократическом доме в разгар семейного сборища, где главные роли сыграли Дэниел Крэйг, Крис Эванс, Джейми Ли Кертис, Дон Джонсон и Майкл Шеннон по мнению экспертов покажет в прокате результат на уровне 90 млн рублей.

Подробнее о картине — в материале «Газеты.Ru».

На третьей неделе российского проката биографический фильм Джеймса Мэнголда «Ford против Ferrari» с Кристианом Бейлом и Мэттом Деймоном (которых студия уже выдвинула в качестве возможных претендентов на «Оскар») в главных ролях спустился на третье место в таблице лидеров проката. Киноверсия противостояния инженеров и пилотов двух легендарных гоночных команд за победу в гонке 24 часа Ле-Мана сможет принести своим создателям в России еще 75 млн рублей.

Третьей премьерой этой недели станет еще один фильм на спортивную тему — биография легенды советского и мирового футбола «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» режиссера Василия Чигинского. Несмотря на скепсис многих поклонников и специалистов, громкое имя и интерес к жизни Яшина позволили фильму показать неплохой уровень предпродаж, однако аналитики призывают дождаться первых отзывов, чтобы сделать вывод о качестве картины. На первых выходных проката фильму прогнозируют прибыль в размере 65 млн рублей.

Подробнее о картине — в материале «Газеты.Ru».

Следом расположится фильм известной постановщицы клипов группы «Ленинград» («Экспонат» и «В Питере — пить») Анны Пармас «Давай разведемся!» с Анной Михалковой в главной роли. Второй прокатный уикенд принесет истории о гинекологе Маше, которая решила не сдаваться после ухода мужа и отбить его у тренера по фитнесу еще около 26 млн рублей.

Подробнее о картине — в материале «Газеты.Ru».

Спустя неделю после старта на втором месте в таблице лидеров российского проката отечественный фантастический триллер «Аванпост» режиссера Егора Баранова, главные роли в котором исполнили Петр Федоров и Алексей Чадов, замкнет пятерку лидеров проката. По мнению экспертов, фильму об атаке инопланетян, которые по странному совпадению не тронули лишь небольшой кусок территории в России и Восточной Европе заработает еще 24 млн рублей.

Подробнее о картине — в материале «Газеты.Ru».

После нескольких переносов премьерной даты, фильм Ольги Городецкой «Тварь» по истории писательницы Анны Старобинец с Еленой Лядовой и Владимиром Вдовиченковым в главных ролях наконец-то выходит на российские экраны. Ожидается, что сборы хоррора о семье, столкнувшейся со странностями ребенка, усыновленного после исчезновения их собственного сына, составят около 17 млн рублей.