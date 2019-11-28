Диснеевские принцессы и триллер: прогноз бокс-офиса США

Во второй уикенд проката сиквел диснеевского хита «Холодное сердце» от Криса Бака и Дженнифер Ли останется на первом месте, собрав примерно $89,5 млн. Продолжение одного из самых кассовых мультфильмов в истории рассказывает о дальнейших приключениях королевы Эльзы и принцессы Анны, которые решают выяснить правду о своем происхождении за пределами королевства Эренделл.

Детективный комедийный триллер «Достать ножи» может стартовать в американском прокате с $22 млн. Согласно сюжету картины от режиссера «Последних джедаев» Райана Джонсона, известного автора криминальных романов Харлана Тромби сразу после его 85-летия находят мертвым, и за расследование берется детектив Бенуа Блан. Ему предстоит разорвать «тугую сеть уловок и корыстной лжи» неблагодарных членов семьи Харлана и его персонала. Каст фильма получился по-настоящему звездным: в него вошли Дэниел Крейг, Тони Коллетт, Крис Эванс, Ана де Армас, Джейми Ли Кертис, Кристофер Пламмер, Дон Джонсон и другие.

Спортивная драма «Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда, для которой грядущий уикенд станет третьим, заработает примерно $14,8 млн. Основанная на книге американского писателя Э. Дж. Бэйма «Гоните изо всех сил: «Форд», «Феррари» и их сражение за скорость и славу в Ле-Мане» биографическая лента рассказывает реальную историю противостояния команд в гонке «24 часа Ле-Мана» в 1966 году. Главные роли в картине представлены мощным дуэтом в лице Кристиана Бэйла и Мэтта Дэймона.

Вторые выходные проката обеспечат драме «Прекрасный день по соседству» пополнение кассы на $11,7 млн. Главного героя — телеведущего Фреда Роджерса из сериала «Соседство мистера Роджерса» — в картине сыграл двукратный обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль Том Хэнкс. История рассказывает об отношениях матерого телеведущего с журналистом Томом Юнодом в исполнении Мэтью Риза: корреспонденту поручают написать статью о Роджерсе, общение с которым меняет его взгляды на жизнь.

Новая драма Мелины Матсукас «Квин и Слим» в премьерные выходные соберет в США около $9 млн. По сюжету ленты, главные герои отправляются на первое свидание, но внезапно по дороге их останавливает полицейский. В результате потасовки Слим убивает его, чтобы защитить себя и девушку, после чего пара начинает бежать от преследователей. Главные роль в ленте исполнили звезда хоррора «Прочь» Дэниэл Калуя, а также Джоди Смит и Хлоя Севиньи.

По итогам вторых выходных в американском прокате боевик «21 мост» сможет выручить $6,3 млн. Главная роль в фильме досталась звезде «Черной пантеры» Чедвику Боузману, который также выступил в качестве одного из продюсеров вместе с Энтони и Джо Руссо («Мстители: Финал»). Картина рассказывает историю о приключениях детектива нью-йоркской полиции в отставке, который расследует преступный заговор.

Семейная комедия «Игры с огнем» режиссера Энди Фикмена в четвертые выходные сможет собрать $4,8 млн. Картина рассказывает о команде пожарных, которые спасли из огня троих маленьких детей и были вынуждены на время стать их няньками.

Дань памяти американским ветеранам — исторический военный фильм Роланда Эммериха «Мидуэй» — в четвертый уикенд проката заработает $4 млн. Лента с Эдом Скрейном, Вуди Харрельсоном и Люком Эвансом основана на реальных боевых действиях времен Второй мировой войны, когда американский флот одержал победу над японскими войсками при сражении у атолла Мидуэй.