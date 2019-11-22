«Отреагировал благожелательно»: о чем Путин говорил с Дорониной

Заслуженный артист России Александр Титоренко рассказал «Газете.Ru», о чем в ходе церемонии вручения госнаград, которая прошла 21 ноября в Кремле, говорила основательница МХАТа им. Горького и его нынешний президент Татьяна Доронина с главой государства Владимиром Путиным.

Реклама

По словам Титоренко, который тоже присутствовал на торжественном мероприятии, диалог шел «о ситуации в театре и обо всем, что в нем происходит». Сам Путин, согласно артисту, отреагировал на разговор с Дорониной «очень благожелательно».

«Он отреагировал на разговор очень благожелательно. Сказал: «Во всем будем разбираться», — поведал актер. — Их беседа продолжалась 40 минут».

Отвечая на вопрос, ожидает ли он изменений в театре после личного обращения Дорониной к Путину, Титоренко подчеркнул: «Я верю нашему президенту. Пока он еще слово свое сдерживал всегда. <...> Хотелось бы, чтобы [изменения] произошли быстро. Надеемся на лучшее, и чтобы это произошло как можно быстрее».

Вместе с тем он не смог подтвердить информацию СМИ о том, что, когда в беседе всплыла фамилия нынешнего худрука театра Эдуарда Боякова, российский лидер якобы уточнил: «А кто это?» «Не могу вам сказать, [правда ли Путин не знал, кто такой Бояков]. Это, видно, было в разговоре Татьяны Васильевны и Владимира Владимировича», — заявил Титоренко.

В заключение он признался, что «хотел бы возвращения в театр Татьяны Дорониной, ее спектаклей и актеров на роли, с которых они были сняты».

Пресс-секретарь МХАТа им. Горького Наталья Федотова, в свою очередь, сообщила, что на данный момент каких-либо изменений в театре в связи с разговором между Дорониной и президентом России не произошло.

«По поводу изменений, которые могли бы, возможно, произойти после такого разговора: у нас все продолжает идти своим чередом — в смысле театральная жизнь. <...> Никаких радикальных изменений пока не было», — сказала она.

Пресс-секретарь также призналась, что в театре не знали о намерении Дорониной пообщаться с Путиным в рамках мероприятия в Кремле. «Кроме того, мы даже волновались, что, возможно, она не сможет прийти [на церемонию]. Потому что не знали, как у нее будет со здоровьем. Но рады, что она пришла и что так хорошо выглядела», — заключила Федотова.

Как известно, 86-летняя Доронина являлась художественным руководителем и директором Московского Художественного академического театра имени Максима Горького с 1987 по 2018 годы, после чего была переведена на должность президента учреждения, а ее место занял Эдуард Бояков.

Уже этой осенью «Газета.Ru» выяснила, что с момента прихода во МХАТ им. Горького Боякова из театра были уволены или вынуждены уйти больше 80 человек, — об этом рассказали сами артисты.

В частности, заслуженная артистка России Лидия Матасова поведала, что Дорониной в свое время было обещано сохранение коллектива театра и недопущение возможности, при которой представители труппы могли бы оказаться на улице.

«Бояков всем говорит — зрителям, нам: «Я здесь начальник. Татьяна Васильевна — почетный президент. Мы ее уважаем любим, мы ее ценим, как и вся страна, но она — никто». Вот в чем все дело. Я думаю, ей нанесли очень сильный удар психологический, и может быть даже физический», — пояснила она.

Позднее в интервью «Газете.Ru» заместитель Боякова Захар Прилепин поделился своей версией конфликта во МХАТе: «Установка нового театрального руководства <...> — проста и неизменна: труппа и репертуар в основе своей остаются прежними. Но все оставаться прежним не может, потому что в чем тогда заключался смысл нашего прихода? <...> Поэтому какие-то перемены были неизбежны. Как в любой институции, в театре есть люди, которые чувствовали себя при прежнем положении вещей абсолютно комфортно, находились в статусе особо приближенных. Статусы переменились, и это им не нравится».

Добавим, что уже на этой неделе министр культуры России Владимир Мединский сообщил, что его ведомство следит за происходящим в театре.

«Сложно разобраться: конфликт внутри театра — дело тонкое. Здесь сейчас главное не предпринимать никаких опрометчивых шагов. Сейчас закроется финансовый год, и мы посмотрим на промежуточные результаты работы, самое главное будет по итогам закрытия сезона — летом. Тогда можно будет делать какие-то выводы, — приводит слова Мединского агентство «Москва». — Потом это субъективные показатели — что один артист доволен, а другой недоволен. Это всегда есть во всех театрах. Но есть объективные показатели — это востребованность спектаклей зрителем, и это тот показатель, который трудно сфальсифицировать».