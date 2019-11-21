«Если будут мешать»: зарубежные премьеры могут перенести

Глава российского Министерства культуры Владимир Мединский заявил, что премьеры иностранных фильмов в новогодние праздники могут перенести. Он объяснил это желанием привлечь больше внимания зрителей к отечественным лентам, передает «Интерфакс».

«Просто традиционно новогодние праздники — время премьер лучших российских фильмов», — объяснил Мединский.

Он подчеркнул, что не помнит такой практики в прошлом, но Министерство культуры вправе менять даты премьер зарубежных и российских картин, если они являются однотипными. По словам политика, благодаря этой практике россияне смогут «посмотреть и тот, и другой [фильм]».

Реклама

«Если они будут мешать российским фильмам, то, в соответствии с полномочиями, которые есть у Министерства культуры, однотипные фильмы мы имеем право раздвигать [по времени выхода на экраны]. Но прецедентов [относительно переноса иностранных премьер с новогодних праздников] я не помню. Какая разница, один — на неделю позже, другой — на неделю раньше. Когда все выходит в один день, зритель лишается возможности часть хороших фильмов увидеть. Если фильмы плохие, ради них ничего не сдвигается», — цитирует Мединского ТАСС.

По словам министра, он очень ждет выхода фильма «Союз спасения» Андрея Кравчука, премьера которого запланирована на 26 декабря. Свой интерес Мединский объяснил тем, что он «всегда интересовался историей декабристов».

«Затем жду, что получится у Федора Бондарчука с продолжением фильма «Притяжение», который теперь про вторжение инопланетян на Землю. Будет еще много хороших фильмов», — поделился политик.

Ранее Мединский удивил общественность высказыванием с критикой журналистов, задавших вопрос об убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. В ходе международного культурного форума в Санкт-Петербурге он признался: ему «искренне жаль, что такое замечательное мероприятие, где поднимаются серьезные вопросы, отдельные СМИ хайпят на человеческой трагедии».

«У кого что болит… Раньше все спрашивали про «Джокера», теперь — про Олега Соколова. Так и хочется ответить: если вам так нравится «Джокер», почему вам не нравится Олег Соколов?» — подчеркнул министр.

Во время своего выступления Мединский также рассказал, кого в России нельзя назвать культурными людьми.

«У кого до сих пор в закладках нет сайта «Культура.рф» — тот не может называть себя культурным человеком, по крайней мере в России», — заключил глава ведомства.

Он назвал этот ресурс «самой главной в стране и самой популярной из серьезных» культурных площадок интернета, которую ежедневно посещают 100-150 тыс. пользователей.

«Мы не сравниваем себя с новостными сайтами, куда заглянул, узнал, кому отрезали голову, и пошел на следующий. У нас часами каждый проводит время», — объяснил глава Минкульта.

Однако, согласно счетчику посещаемости «Рамблер/топ-100», портал «Культура.рф» не занимает лидирующих позиций в категории «Культура и искусство». В частности, вечером 21 ноября этот сайт находился на девятом месте в списке. На момент написания заметки, согласно ресурсу, количество уникальных посетителей сайта составило около 100 тыс. человек.

Чтобы выяснить, насколько популярен проект «Культура.рф» среди российских артистов, «Газета.Ru» связалась с несколькими представителями профессии, но ни один из них ранее не знал о существовании этого сайта. В частности, исполнитель одной из главных ролей в фильме «Текст» Иван Янковский признался, что просвещается через другие источники.

«Мне кажется, что культура складывается не только из знания того, что происходит на этом сайте. <...> Я просто черпаю знания из других источников — музеев, книг, фильмов, театров и истории, — отметил актер. — Честно, я не знаю, что это за портал. Возможно, если бы и был знаком [с его содержанием], то сказал: «Да, ребята, вам абсолютно точно надо заходить на этот сайт и смотреть там всю информацию». Министру, наверное, виднее. Если информация полезная, то это здорово».

Актер Михаил Боярский отказался комментировать слова Мединского, но отметил, что не знает о проекте «Культура.рф». Актриса Лия Ахеджакова, в свою очередь, посчитала слова Мединского не заслуживающими внимания, а народный артист СССР Василий Лановой признался, что слышит об этом сайте впервые.