«Очень тонкая работа»: что известно о новых сериях «Ну, погоди!»

Представитель киностудии «Союзмультфильм» Марина Малыгина рассказала «Газете.Ru» о подготовке нового цикла мультфильмов «Ну, погоди!». По ее словам, руководство приняло решение и наметило общие рамки проекта, но работа над ним еще не началась.

«Естественно, все сейчас хотят узнать, кто озвучивает персонажей, и другие подробности, но пока их просто нет. Нет ни сценарных каких-то наработок, ни концепта — то есть, еще предстоит сформировать творческую и креативную группу, которая будет работать над фильмом», — рассказала пресс-секретарь «Союзмультфильма».

Она добавила, что конкретных кандидатов и сценарных локаций пока нет, но пообещала сообщить о подробностях, когда они появятся. Тем не менее собеседница уверена в том, что перед создателями будущего мультфильма стоит колоссальная задача.

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«Творческой группе предстоит очень тонкая работа — как персонажа известного и любимого поместить либо в абстрактные локации, либо в локации, связанные с современностью. Это непростая задача — сделать так, чтобы это было адекватно, аккуратно и действительно попадало», — считает Малыгина.

Действие новых эпизодов, по ее мнению, не будет происходить в советское время, как в оригинальных сериях 50-летней давности.

«Не думаю, что действие новых серий будет происходить в ретро-эпоху. Другое дело, что есть какие-то условно абстрактные локации — лес, море, но, скорее всего, они будут существовать в современном мире», — предположила собеседница.

Ранее председатель правления киностудии Юлиана Слащева заявила о намерении снять новый цикл мультфильмов «Ну, погоди!», приуроченный к 50-летию сериала.

В рамках восьмого Петербургского культурного форума, который проходит с 14 до 16 ноября, она сообщила, что новые эпизоды начнут выходить летом 2020 года, передает РИА «Новости». «Первую серию можно будет увидеть в начале лета следующего года, после этого будет — по нашему плану — 26 новых серий про «Ну, погоди!», — сказала Слащева на мероприятии, посвященном теме «Культурные коды в условиях глобализации».

Примечательно, что в мае этого года шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков не поддержал идею продолжения мультсериала в современной действительности.

«Я считаю, что нужно создавать новых героев, идти вперед, потому что творческим людям свойственно выдумывать», — отметил Капков.

Говоря про «Ну, погоди!», он заявил, что главный герой мультфильма Волк был очень ярким социальным типом своего времени — «стиляга, тунеядец». По его мнению, в настоящее время очень трудно разработать новый типаж персонажа, который воплощал бы явления, с которыми боролись в 1960-1970 годы.

«Но кем он может быть сегодня — гопником, олигархом, чиновником, хипстером? Один неверный шаг — и провал», — объяснил Капков, подчеркнув, что с некоторыми персонажами можно поработать снова, но не погружать их в современные реалии.

Летом этого года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса о самых любимых мультфильмах россиян, первое место в котором занял «Ну, погоди!». Легендарный проект набрал 65% голосов, а 95% жителей страны, у которых есть дети, отметили, что — в первую очередь — хотели бы показать своему ребенку именно этот мультфильм. Вторым в рейтинге оказалась анимационная лента «Каникулы в Простоквашино», за которую проголосовали более 30% респондентов, а замкнул тройку лидеров современный мультсериал о дружбе бывшего циркового медведя и девочки «Маша и медведь» с 16% голосов.

В мае 2018-го студия «Союзмультфильм» запустила 30-серийное продолжение трилогии «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино», выходившей в 1978-1984 годах. Новые эпизоды, действие которых разворачивается в наши дни, начали выходить на YouTube-канале студии 29 мая прошлого года.

Несмотря на огромную паузу между премьерами оригинальных фильмов и продолжения, герои повзрослели совсем незначительно — буквально на пару лет. За это время у Дяди Федора появилась младшая сестра Вера Павловна (что показалось зрителям странным, поскольку в книге главу семьи зовут Дмитрием), а в Простоквашино провели интернет. В декабре 2018 года создатели сериала сообщили об идее запустить спин-офф, главными героями которого будут Вера Павловна и зверек Тама-Тама. Мнения посмотревших мультфильм зрителей разделились: судя по комментариям на официальном YouTube-канале «Союзмультфильма», многие посчитали, что в новых сериях «нет души». Тем не менее отметок «нравится» и позитивных комментариев у новых эпизодов в несколько раз больше, чем «дизлайков» и критикующих высказываний.

При этом создатель оригинальной серии книг о Простоквашино Эдуард Успенский был категорически против продолжения мультфильма. За несколько месяцев до своей смерти он говорил, что перезапуск шоу «представляет собой грубую переработку» его произведений, а также содержит заимствования сцен, текстов и персонажей.

Писатель ожесточенно спорил с «Союзмультфильмом», обращался к создателям новых серий через прессу, призывал актеров озвучки выйти из проекта, писал открытое письмо Владимиру Путину и даже отправлял заявления в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и Счетную палату. В студии же подчеркивали, что неоднократно пытались договориться о сумме компенсации с писателем, однако к общему согласию прийти не смогли.

Лишь за несколько дней до смерти Успенского (он скончался 14 августа 2018 года) была заключена сделка об использовании оригинальных сценариев «Трое из Простоквашино, «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино», ранее не экранизированных десяти литературных историй серии, а также о лицензии на использование товарных знаков с изображениями персонажей. Согласно договору, автор должен был получать за это роялти.