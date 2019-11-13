Черная магия и Гном Гномыч: сыну Рудковской угрожают сектанты

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и его супруга музыкальный продюсер Яна Рудковская подали в полицию заявление в связи с угрозами, которые стал получать их шестилетний сын Александр в социальных сетях.

«Друзья, к сожалению, это правда! Мы не комментируем в интересах следствия. Заявление написано больше месяца назад, просьба с пониманием отнестись к этой проблеме и не названивать журналистам мне и Евгению. Полиция уже на верном пути, и, я надеюсь, эти мерзавцы и организатор ответят скоро по всей строгости закона за это преступление. Спасибо всем за понимание», — написала Рудковская в своем Telegram-канале.

Источник в правоохранительных органах подчеркнул, что вымогатели требуют от супругов 2 млн рублей уже «не первый месяц, обещая расправиться с ними и с их сыном путем черной магии».

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«Рудковская и Плющенко подали заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по факту вымогательства у них через социальные сети при помощи ритуалов и проклятий нескольких миллионов рублей. В этой связи назначена доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказал он.

Представитель интересов Плющенко и Рудковской адвокат Александр Карабанов подтвердил подачу заявления в полицию, однако отказался от комментариев в связи с тем, что дело затрагивает интересы несовершеннолетнего.

«Поступали угрозы на протяжении достаточно долгого времени от сектантов: мне, Евгению и Сашеньке. Эти люди писали эти вещи не только нам, но и нашим друзьям. Первая, кто подала тревогу, была Лера Кудрявцева. Она увидела угрозы на своей странице, позвонила мне. Сейчас уже идет следствие, так что я не могу ничего комментировать, но все аккаунты, с которых приходили угрозы, уже заблокированы. Есть первые успехи в работе по поимке этих людей», — прокомментировала ход расследования Рудковская для Super.ru.

Она также сообщила сайту kp.ru, что аккаунты злоумышленников были заблокированы, а угрозы — нотариально заверены.

«На нашем примере нужно таких людей судить и очень жестко наказывать, поскольку от них поступали угрозы убийства», — добавила она.

Адвокат Рудковской и Плющенко Татьяна Стукалова подтвердила ее слова: «Комментарии этих негативных людей стали появляться во всех аккаунтах семьи Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Нами были приняты меры, мы собрали доказательства и обратились на Петровку. В настоящее время дело отправлено по месту жительства Яны Александровны и Евгения Плющенко»

Сам Александр Плющенко, которому мать дала прозвище «Гном Гномыч», уже начал участвовать в турнирах по фигурному катанию, а также часто стал появляться в рекламе и на страницах глянцевых журналов. В настоящий момент на него подписаны около 400 тысяч пользователей в Instagram.

При этом Рудковская признавалась, что сама ведет аккаунт ребенка. Те, кто следят за жизнью звездной семьи, неоднократно высказывали скепсис в связи со стремлением продюсера с детства заставлять своего сына работать как взрослого. Многие из них предполагают, что «Сашу все достало» и он скорее хотел бы жить нормальную жизнь обычного ребенка.

Так, возмущение многих подписчиков вызвала публикация видеоролика в Instagram 12 ноября из Малаги, где вся семья находилась на отдыхе. На видео было показано, как они покидают свой номер в отеле. Рудковская при этом просила сына «повертеться», чтобы зрителям лучше был заметен его наряд.

«Мама никак не угомонится. У нее какой-то комплекс — она хочет всем доказать, что ее ребенок красивый, умный, талантливый и т. д. Зачем? Что за комплекс? Успокойтесь! Не мучайте ребенка. У меня уже мысли приходят, а может там что-то не так? Зачем она это делает? Или у ребенка не все в порядке или у мамы?» — написала одна из подписчиц.

За день до публикации в своем Telegram сообщения об угрозах в адрес сына, Рудковская там же поделилась записью из другого канала, в которой говорилось, что ее сына «облизали» в одной из недавних заметок. В ответ на это продюсер опубликовала видео выступления ее сына в Испании, сопроводив его нецензурным комментарием: «Настоятельно рекомендую почитать комментарии под постом, что там пишут про ребенка мамы и папы, комментов больше 3 тыс. Все тоже его «облизывают»? А зал в 11 тыс. аплодирует, половина стоя, в Испании! И в Италии, и в Японии. Надо же. Это как? Вы хоть прежде, чем свою [фигню] писать про ребенка прогуглили бы тему, вникли в вопрос».

Впрочем, и те пользователи, которые похвалили видео с Плющенко-младшим, обратили в комментариях внимание на то, что тот «поднимается на пики вершин славы, успеха, богатства» в то время, пока «другие дети в куклы и машинки играют».