«Впечатлил во всех отношениях»: Тарантино выбрал фильм года

Режиссер Квентин Тарантино рассказал, что больше всего в этом году ему понравилась картина «Капкан» (Crawl) французского режиссера Александра Ажа. Об этом сообщил писатель и кинокритик издания Deadline Пит Хаммонд в своей еженедельной колонке. Журналисту удалось взять небольшое интервью у постановщика на церемонии вручения премии Американской академии кинематографических искусств Governors Awards.

«Как бы странно это ни звучало, но Тарантино выбрал лучшим фильмом этого года «Капкан», чем поделился со мной», — написал Хаммонд.

Реклама

Согласно Deadline, «Капкан», вышедший в прокат незадолго до девятого фильма Тарантино «Однажды в ... Голливуде», впечатлил кинематографиста «во всех отношения», в особенности с точки зрения «чистого» кинопроизводства. Хаммонд отметил, что сам посмотрел ленту с опозданием, но остался приятно удивлен. «Фильм полон исключительного для жанра хоррора ремесла», — добавил он.

«Капкан» с Каей Скоделарио и Барри Пеппером в главных ролях вышел в мировой прокат в июле 2019 года. По сюжету во время урагана во Флориде героиня Хейли игнорирует приказы об эвакуации и пытается найти отца. Девушка обнаруживает его в тяжелом состоянии в подвале их дома, где им вдвоем придется столкнуться с прибывающим уровнем воды и хищными рептилиями.

Режиссер Александр Ажа неоднократно снимал для Голливуда несколько хоррор-ремейков, в числе которых «У холмов есть глаза» (The Hills Have Eyes), «Зеркала» (Mirrors) и «Пираньи 3D» (Piranha 3D).

В конце каждого года журналисты по традиции интересуются мнением Тарантино о лучшем, на его взгляд, кино. Как правило, режиссер выбирает не менее десяти фильмов, причем его выбор порой существенно отличается от выбора экспертного жюри престижных кинематографических премий.

Например, в 2015 году фаворитом режиссера стал приключенческий боевик «Безумный Макс 4: Дорога ярости». По признанию Тарантино, он долгое время не решался посмотреть картину из-за Тома Харди в главной роли. Однако, как только постановщик получил 35-мм копию проекта, то посмотрел его «три раза за выходные».

«У меня это вызывало внутренний протест, так как я говорил себе: «Безумный Макс» без Мела Гибсона? Забудьте об этом! В мире, в котором существует Гибсон, кому в голову может прийти взять на эту роль Тома Харди?». Знаете, я даже придумал хэштэг «НеМойМакс». А потом я все же посмотрел фильм и признал: «Ладно, фильм отличный, и он неплохо смотрится в нем», — сказал он в интервью французскому Premiere.

В 2011 году Тарантино назвал лучшей картиной психологический фильм ужасов Педро Альмодовара «Кожа, в которой я живу». Лента была номинирована на премию «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке, однако не получила награду. В том же году среди понравившихся режиссеру проектов оказалась трагикомедия Джейсона Райтмана «Бедная богатая девочка» с Шарлиз Терон и Патриком Уилсоном, которую критики, в свою очередь, назвали одной из худших.

Кроме того, Тарантино никогда не стеснялся включать в свои списки коммерческие фильмы. В 2010 году автор «Криминального чтива» выбрал в пятерку лучших работ мультфильмы «История игрушек: Большой побег» и «Рапунцель: Запутанная история».

Ранее ряд киностудий огласили список актеров, которых они решили выдвинуть на соискание главной награды американской киноакадемии «Оскар». Номинанты будут представлены 13 января 2020 года. По данным Indiewire, компания Sony, выпустившая фильм Тарантино «Однажды… в Голливуде», выбрала Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта. Правда, если Ди Каприо будет представлен в номинации «лучший актер», то Питту предстоит побороться за звание «лучшего актера второго плана». Согласно аналитикам, такой ход ставит Питта в выигрышную позицию и увеличивает его шансы на победу, в отличие от Ди Каприо, который получил свой «Оскар» совсем недавно — в 2016 году за фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Выживший».