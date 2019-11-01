«Видеть» — красивый, брутальный и нелепый сериал с Момоа

В XXI столетии землян почти под чистую выкосил неизвестный вирус. Пара миллионов остались в живых, но все они ослепли. В течение шести веков цивилизация вернулась к подобию первобытно-общинного строя, а зрение стало мифом, в который мало кто верит. Видеть способны лишь единицы; их преследуют «охотники на ведьм» — подданные жестокой королевы Кейн (Сильвия Хукс из «Бегущего по лезвию 2049»). Когда в племени Бабы Восса (Джейсон Момоа) рождаются зрячие близнецы (Арчи Мадекве и Неста Купер), вождю приходится переселять своих подопечных в новое место.

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Самое крутое в сериале «Видеть» — это задумка. Ослепление подавляющего большинства персонажей накладывает гигантское количество ограничений и в то же время располагает к придумыванию изощренных ходов. Но после первых трех эпизодов складывается ощущение, что создатели — вне всяких сомнений, невероятно умные люди — не успели толком обмозговать собственную концепцию.

Мир «Видеть» постоянно вызывает очень много вопросов, которые со временем становится трудно игнорировать. Некоторые здешние дыры — пустяковые мелочи, но часть все же довольно существенна. Главным образом неясно, что случилось со шрифтом Брайля и всей переведенной на него литературой. Еще герои каким-то не вполне понятным образом способны видеть визуальные сны (во всяком случае, они именно так их описывают), направлять лошадей в нужном направлении — и вообще совершенно спокойно ориентироваться на гигантских просторах. В пилоте воины зачем-то наносят на лицо боевую раскраску, а во второй серии персонаж Момоа в ходе столкновения с медведем кричит ему «посмотреть на него», хотя незадолго до этого его жена затрудняется объяснить остальным, что вообще такое зрение.

close Джейсон Момоа в кадре из сериала «Видеть» (2019) Джейсон Момоа в кадре из сериала «Видеть» (2019) Apple TV Plus

Но главная проблема «Видеть» заключается в том, что из десяти отведенных на первый сезон эпизодов сериал тратит на экспозицию почти целых три. Вроде бы в середине последнего что-то начинает шевелиться, но в итоге эта история оказывается побочным квестом, а начало основной сюжетной линии (хочется верить, это именно оно!) умещается в финальный клиффхэнгер.

Зато «Видеть» вполне может подкупить красивой картинкой и невероятно атмосферным сеттингом. Рука Стивена Найта, автора «Острых козырьков» и «Табу» — невероятно стильных и брутальных сериалов про суровых и жестоких мужчин, — чувствуется здесь почти в каждой сцене. Постапокалиптический мир в его исполнении жутко затягивает и, несмотря на встречающиеся несостыковки, все же не рассыпается, а время от времени подкидывает зрителю занимательные детали. Например, вместо письменности здесь используются веревочки с узелками а-ля азбука Морзе, а религиозные ритуалы завязаны на сексуальных практиках: скажем, молитва сопровождается стимулированием половых органов — самостоятельным и не очень.

На выходе получается своеобразная смесь «Козырьков» с сериалом «Викинги» и частично — видеоигрой «Horizon: Zero Dawn». Успешнее всего «Видеть» обращается со своим главным оружием — Джейсоном Момоа. Тут американский актер гавайского происхождения снова играет мрачного великана с трепетным сердцем: не такого отбитого, как кхал Дрого из «Игры престолов», но и не столь безобидного, как Аквамен из экранизаций комиксов DC. Одна из лучших сцен — битва с работорговцами в третьем эпизоде, где Баба Восс в одиночку расправляется с толпой головорезов.

В конечном итоге «Видеть» очень хочется дать шанс, больно уж привлекательна его обертка. Однако зрительское терпение может быстро иссякнуть, а сериал так и не разберется со своими многочисленными проблемами. Возможно, ситуацию мог бы поправить любимец Найта Том Харди — в случае его появления можно будет простить вообще любые грехи.

Сериал «Видеть» выходит на стриминговом сервисе Apple TV+.