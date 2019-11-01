Плейлист недели: Shortparis, Иван Дорн и Tame Impala

Shortparis — «Только хуже стало»

Петербуржцы Shortparis стали открытием не только на отечественной сцене, но и за ее пределами: в Берлине их прозвали «самой провокационной», «шокирующей» и «лучшей концертной» российской группой. Новый альбом коллектива «Так закалялась сталь» — 9-трековая композиция, поп-эксперимент с излюбленными фронтменом Николаем Комягиным завываниями, мифическими образами и бесконечными аллюзиями, который в конечном итоге оборачивается протестом. В релиз также вошли ранее нашумевшие синглы «Страшно» и «Стыд».

На днях Иван Дорн представил мини-альбом «Три хорошие песни», записанный совместно со своим давним коллаборатором Романом Бестселлером. Всем, кто соскучился по творчеству артиста периода «Randorn», слушать обязательно.

Haim — «Now I'm In It»

Трио Haim выпустили новый сингл «Now I'm In It» и клип к нему. В нем участницы группы берутся помочь вокалистке, а по совместительству их родной сестре, Эсте Хаим пережить депрессию. Режиссером ролика выступил небезызвестный Пол Томас Андерсон, ранее снявший девушкам клипы на синглы «Summer Girl», «Right Now», «Night So Long» и другие.

Blood Orange — «Dark & Handsome»

Еще один клип в копилку: мультиинструменталист Девонте Хайнс (он же Blood Orange) представил экранизацию песни «Dark & Handsome» с его летнего микстейпа «Angel's Pulse». В ностальгическом ролике предстал и Чезвик Бандик (Toro Y Moi), правда, свой куплет певец вещает с телефона.

Эрл Свэтшот — «Mtomb»

Бывший участник объединения Odd Future во главе с Tyler, the Creator Эрл Свэтшот выпустил первый за год мини-альбом «Feet Of Clay». По стилю и настроению пластинка звучит как продолжение предыдущего релиза «Some rap songs», и чего уж точно не стоит искать — так это ярких бэнгеров. Внутри — все тот же монотонный речитатив и угрюмый нарратив, приправленные джазовыми семплами. Из гостей — пока еще малоизвестные рэперы Mavi и Mach-Hommy.

Tame Impala — «It Might Be Time»

Неопсиходельщики Tame Impala вернулись с новой песней «It Might Be Time» — с отсылками к поп-музыке 70-х и про принятие своего прошлого. И как бы Кевин Паркер в недавнем интервью не уверял Зейна Лоу в том, что он разучился писать музыку, страшные ожидания, к счастью, не подтвердились. Группа также анонсировала альбом «The Slow Rush» (релиз 14 февраля 2020 года).

La Roux — «International Woman of Leisure»

Британская электро-поп-певица La Roux вернулась с первым за пять лет синглом «International Woman of Leisure», который в сети уже окрестили очередным феминистическим гимном. Певица также анонсировала новый альбом «Supervision» (февраль 2020-го).