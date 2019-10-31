«Холодное сердце 2», «Ангелы Чарли» и другие премьеры ноября

«Во все тяжкое» («The Professor»), Уэйн Робертс — 7 ноября

Попытка Джонни Деппа вернуть себе былой статус главной ролью в по большому счету фестивальном кино. Депп здесь больше напоминает самого себя времен «Страха и ненависти в Лас-Вегасе», почти не кривляется и вообще создает полное впечатление, что он подошел к роли со всей серьезностью. Картина расскажет о том, как профессор колледжа, получив смертельный диагноз от врачей, решает снять с себя все моральные ограничения и прожить остаток жизни как ему заблагорассудится. И само собой не обошлось без чудо-локализаторов, которые будут прокатывать картину под названием «Во все тяжкое» — понятно, по каким причинам.

«Доктор Сон» («Doctor Sleep»), Майк Флэнеган — 7 ноября

В первые выходные ноября в России стартует «Доктор Сон» — сиквел книги Стивена Кинга «Сияние» и одноименного фильм Стэнли Кубрика. Снятый через 36 лет после «Сияния» «Доктор Сон» расскажет о жизни взрослого Дэнни Торранса. Всю свою жизнь Дэн пытался заглушить отголоски детской травмы с помощью алкоголизма, пока не начал работать в доме престарелых, помогая умирающим. С помощью наделенного даром предвидения кота он становится «Доктором Сном». Там же Дэн встречает «сияющую» девочку Абру Стоун, обладающую паранормальными способностями.

«Девятая», Николай Хомерики — 7 ноября

Любопытный отечественный мистический триллер «Девятая» Николая Хомерики попытается привлечь зрителя запутанной детективной историей, претворяющейся поисками условного Джека-потрошителя в Петербурге XIX века. История осложняется приехавшей в столицу британкой, которая позиционирует себя медиумом. Охотиться за занадочным убийцоей будет Евгений Цыганов, который — и это уже понятно — должен весьма органично вписаться в собственное амплуа.

«Райские холмы» («Paradise Hills»), Элис Вэддингтон — 7 ноября

Дебютная работа Элис Вэддингтон «Райские холмы» постарается перетянуть на себя внимание в очень насыщенный премьерный день. Согласно сюжету, девушка по имени Ума (Эмма Робертс) оказывается на далеком острове, куда богатые родители отправляют своих дочерей в элитный пансион на перевоспитание. Одна из главных ролей в фильме досталась Миле Йовович. Лента, к слову, снята очень красиво и напоминает «Алису в стране чудес» (только более зловещую).

«Ангелы Чарли» («Charlie's Angels»), Элизабет Бэнкс — 14 ноября

Перезапуск «Ангелов Чарли» стартует в российском прокате 14 ноября. Главные роли в картине исполнили Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балински, а режиссером стала Элизабет Бэнкс. По сюжету фильма, отряд женщин, работающих на частное детективное агентство, сразятся с силами зла за обладание аппаратом, который способен трансформировать электрические волны в смертельно опасный заряд.

»Ford против Ferrari» («Ford v Ferrari»), Джеймс Мэнголд — 14 ноября

«Ford против Ferrari» — один претендентов на премию «Оскар». Это уже понятно до объявления номинантов. Основанный на реальной истории фильм с Кристианом Бейлом и Мэттом Деймоном не может пройти мимо американских киноакадемиков. В ленте рассказывается реальная история борьбы команд Ford и Ferrari за победу в гонке «24 часа Ле-Мана» в 1966 году. В общем, настоящая спортивная и жизненная драма, которые так любят в США.

«Грех» («Mostro»), Андрей Кончаловский — 14 ноября

Несмотря на культовый и народный статус Андрея Кончаловского у нас в стране, его новой картине «Грех» будет тяжело бороться в прокате с большими голливудскими премьерами, выходящими в тот же день. Лента рассказывает о нескольких годах из жизни Микеланджело, когда были созданы одни из его самых знаменитых работ: роспись Сикстинской капеллы и скульптура Давида. В одном из своих интервью режиссер отмечал, что намерен воссоздать скорее авторское высказывание на тему творчества художника, чем полноценный биографический фильм.

«Хороший лжец» («The Good Liar»), Билл Кондон — 14 ноября

В прокат выходит драма «Хороший лжец», главные роли в котором исполнили Хелен Миррен и Иэн Маккеллен. Согласно сюжету фильма Билла Кондона, профессиональный мошенник Рой Кортни знакомится с богатой вдовой Бетти Маклиш, чтобы завладеть ее имуществом, но вскоре понимает, что у него возникли чувства к жертве. В каст «Хорошего лжеца» вошли также Рассел Тови, Марк Льюис Джонс, Джим Картер, и Селин Бакенс.

«Аванпост», Егор Баранов — 21 ноября

Действие российского фантастического триллера «Аванпост» разворачивается в ближайшем будущем после глобальной катастрофы, которая не затронула лишь 10% территории России и небольшой части соседних государств. Потеряв связь с большинством населенных пунктов Земли, герои фильма понимают, что на планету произошло нападение извне и организуют ударно-разведывательные аванпосты, чтобы спасти человечество от неизвестной угрозы. Главные роли в картине исполнили российский звезды Петр Федоров, Лукерья Ильяшенко, Алексей Чадов и Светлана Иванова.

«Холодное сердце 2» («Frozen II»), Крис Бак и Дженнифер Ли — 28 ноября

Самая громкая премьера ноября придется на конце осени. 28-го числа на экраны выйдет «Холодное сердце 2» — продолжение сверхпопулярного диснеевского мультфильма. Уже сейчас можно прогнозировать огромные сборы ленты. Сиквел расскажет о дальнейших приключениях королевы Эльзы и принцессы Анны, которые решают выяснить правду о своем происхождении за пределами королевства Эренделл. Новый ролик раскрывает намного больше подробностей из жизни сестер, чем тизер и первый трейлер, которые вышли несколько месяцев назад.