«Король», «Проклятие», «Достать ножи» и другие трейлеры недели

«Проклятие» («The Grudge), Николас Песке. Премьера в России — 16 января 2020
Компания Sony Pictures опубликовала первый официальный трейлер ремейка легендарного японского хоррора «Проклятие», снятого Такаси Симидзу в 2004 году. В версии 29-летнего американца Николаса Песке главные роли сыграли Демиан Бишир и Андреа Райзборо. По сюжету молодая женщина убивает свою семью в собственном доме, а мать-одиночка и детектив пытаются раскрыть это дело. В ходе расследования выясняется, что в доме обитают одержимые жаждой мести призраки, обрекающие на насильственную смерть всех, кто входит в проклятое помещение. В двухминутном ролике уместились несколько жутких моментов, включая напряженную тишину, резкое нападение живого мертвеца из наполненной кровью ванны, мумифицированный труп в машине и чудовище под детской кроватью.
«Достать ножи» («Knives Out»), Райан Джонсон. Премьера в России — 28 ноября
Финальный трейлер детективного комедийного триллера Райана Джонсона «Достать ножи» вышел на канале студии Lionsgate. В синопсисе картины от режиссера «Кирпича» и «Последних джедаев» говорится, что известного автора криминальных романов Харлана Тромби сразу после его 85-летия находят мертвым, и за расследование берется детектив Бенуа Блан. Ему предстоит разорвать «тугую сеть уловок и корыстной лжи» неблагодарных членов семьи Харлана и его персонала. Каст фильма получился поистине звездным: в него вошли Дэниел Крейг, Тони Коллетт, Крис Эванс, Ана де Армас, Джейми Ли Кертис, Кристофер Пламмер, Дон Джонсон и другие.
«Король» («The King»), Дэвид Мишо
После дебютного тизера, выпущенного несколько месяцев назад, Netflix опубликовал официальный трейлер драмы «Король» австралийского режиссера Дэвида Мишо. Премьера фильма с Тимоти Шаламе и Робертом Паттинсоном состоялась в этом году на Венецианском кинофестивале вне конкурса, а позднее лента была показана на фестивалях в Лондоне и Пусане. Главный герой картины — Хэл, своенравный принц и наследник английского престола, коронованный после смерти его отца-тирана. Оказавшись у власти, молодой правитель должен разбираться в дворцовой политике и вести войну, оставленную его отцом.
«Код 8» («Code 8»), Джефф Чан
Студия Vertical Entertainment опубликовала трейлер полнометражного фильма «Код 8» режиссера Джеффа Чана. Лента стала расширенной версией одноименной короткометражки, снятой Чаном три года назад. В обеих работах постановщика главную роль сыграл Стивен Эмелл. Сюжет картины разворачивается в мире, где 4% населения появляется на свет со сверхъестественными способностями. Однако общество отвергает таких людей, и они вынуждены существовать на грани жизни и смерти из-за дискриминации и бедности. Некоторые изгои из безысходности идут на преступления. Эмелл исполнил в фильме роль руководителя преступной операции, участники которой противостоят жестокому режиму. В фильме, который выйдет в мировой прокат к декабре, также снялись Робби Эмелл, Сон Ган и Грег Брайк.
«Дело Ричарда Джуэлла» («Richard Jewell»), премьера в России — 9 января 2020
Компания Warner Bros. Russia представила русский трейлер нового фильма Клинта Иствуда «Ричард Джуэлл». Картина основана на реальной истории, произошедшей во время Олимпиады 1996 года в Атланте. Охранник Ричард Джуэлл, которого в фильме сыграл Пол Уолтер, заметил рюкзак с бомбой и сумел вовремя эвакуировать людей. Однако спустя несколько дней Джуэлл стал главным подозреваемым и подвергся жесткой травле со стороны СМИ и общества. В картине также сыграли Сэм Роквелл, Кэти Бейтс, Джон Хэмм, Оливия Уайлд и Ян Гомес.
«Город мафии» («Mob Town»), Дэнни А. Абекасер
Дебютный официальный трейлер криминальной драмы «Город мафии» опубликован на канале Saban Films. Режиссером картины является Дэнни А. Абекасер, широко известный в качестве актера фильмов «Волк с Уолл-стрит» и «Альфа Дог». Картина основана на истории о знаменитой встрече глав мафии в 1957 году в северной части городка Апалачайн, штат Нью-Йорк, во время которой местный полицейский в одиночку погнался за 62 бандитами. В каст «Города мафии» вошли Дэвид Аркетт, Дженнифер Эспозито, Джейми-Линн Сиглер и сам Абекасер.
«21 год: Квентин Тарантино» («21 Years: Quentin Tarantino»), Тара Вуд
В сети появился первый трейлер байопика «21 год: Квентин Тарантино», повествующий о жизни и карьере одного из главных режиссеров современности. Фильм Тары Вуд представляет собой сборник воспоминаний актеров и сотрудников съемочных площадок, которые работали с Тарантино над его фильмами. Несколько лет назад Вуд сняла подобный фильм о режиссере Ричарде Линклейтере.