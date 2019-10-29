«Король», «Проклятие», «Достать ножи» и другие трейлеры недели

«Проклятие» («The Grudge), Николас Песке. Премьера в России — 16 января 2020

Компания Sony Pictures опубликовала первый официальный трейлер ремейка легендарного японского хоррора «Проклятие», снятого Такаси Симидзу в 2004 году. В версии 29-летнего американца Николаса Песке главные роли сыграли Демиан Бишир и Андреа Райзборо. По сюжету молодая женщина убивает свою семью в собственном доме, а мать-одиночка и детектив пытаются раскрыть это дело. В ходе расследования выясняется, что в доме обитают одержимые жаждой мести призраки, обрекающие на насильственную смерть всех, кто входит в проклятое помещение. В двухминутном ролике уместились несколько жутких моментов, включая напряженную тишину, резкое нападение живого мертвеца из наполненной кровью ванны, мумифицированный труп в машине и чудовище под детской кроватью.

«Достать ножи» («Knives Out»), Райан Джонсон. Премьера в России — 28 ноября

Финальный трейлер детективного комедийного триллера Райана Джонсона «Достать ножи» вышел на канале студии Lionsgate. В синопсисе картины от режиссера «Кирпича» и «Последних джедаев» говорится, что известного автора криминальных романов Харлана Тромби сразу после его 85-летия находят мертвым, и за расследование берется детектив Бенуа Блан. Ему предстоит разорвать «тугую сеть уловок и корыстной лжи» неблагодарных членов семьи Харлана и его персонала. Каст фильма получился поистине звездным: в него вошли Дэниел Крейг, Тони Коллетт, Крис Эванс, Ана де Армас, Джейми Ли Кертис, Кристофер Пламмер, Дон Джонсон и другие.

После дебютного тизера, выпущенного несколько месяцев назад, Netflix опубликовал официальный трейлер драмы «Король» австралийского режиссера Дэвида Мишо. Премьера фильма с Тимоти Шаламе и Робертом Паттинсоном состоялась в этом году на Венецианском кинофестивале вне конкурса, а позднее лента была показана на фестивалях в Лондоне и Пусане. Главный герой картины — Хэл, своенравный принц и наследник английского престола, коронованный после смерти его отца-тирана. Оказавшись у власти, молодой правитель должен разбираться в дворцовой политике и вести войну, оставленную его отцом.

Студия Vertical Entertainment опубликовала трейлер полнометражного фильма «Код 8» режиссера Джеффа Чана. Лента стала расширенной версией одноименной короткометражки, снятой Чаном три года назад. В обеих работах постановщика главную роль сыграл Стивен Эмелл. Сюжет картины разворачивается в мире, где 4% населения появляется на свет со сверхъестественными способностями. Однако общество отвергает таких людей, и они вынуждены существовать на грани жизни и смерти из-за дискриминации и бедности. Некоторые изгои из безысходности идут на преступления. Эмелл исполнил в фильме роль руководителя преступной операции, участники которой противостоят жестокому режиму. В фильме, который выйдет в мировой прокат к декабре, также снялись Робби Эмелл, Сон Ган и Грег Брайк.

«Дело Ричарда Джуэлла» («Richard Jewell»), премьера в России — 9 января 2020

Компания Warner Bros. Russia представила русский трейлер нового фильма Клинта Иствуда «Ричард Джуэлл». Картина основана на реальной истории, произошедшей во время Олимпиады 1996 года в Атланте. Охранник Ричард Джуэлл, которого в фильме сыграл Пол Уолтер, заметил рюкзак с бомбой и сумел вовремя эвакуировать людей. Однако спустя несколько дней Джуэлл стал главным подозреваемым и подвергся жесткой травле со стороны СМИ и общества. В картине также сыграли Сэм Роквелл, Кэти Бейтс, Джон Хэмм, Оливия Уайлд и Ян Гомес.

«Город мафии» («Mob Town»), Дэнни А. Абекасер

Дебютный официальный трейлер криминальной драмы «Город мафии» опубликован на канале Saban Films. Режиссером картины является Дэнни А. Абекасер, широко известный в качестве актера фильмов «Волк с Уолл-стрит» и «Альфа Дог». Картина основана на истории о знаменитой встрече глав мафии в 1957 году в северной части городка Апалачайн, штат Нью-Йорк, во время которой местный полицейский в одиночку погнался за 62 бандитами. В каст «Города мафии» вошли Дэвид Аркетт, Дженнифер Эспозито, Джейми-Линн Сиглер и сам Абекасер.

«21 год: Квентин Тарантино» («21 Years: Quentin Tarantino»), Тара Вуд

В сети появился первый трейлер байопика «21 год: Квентин Тарантино», повествующий о жизни и карьере одного из главных режиссеров современности. Фильм Тары Вуд представляет собой сборник воспоминаний актеров и сотрудников съемочных площадок, которые работали с Тарантино над его фильмами. Несколько лет назад Вуд сняла подобный фильм о режиссере Ричарде Линклейтере.