Ничего не слышно: Кончаловский объявил войну попкорну

На закрытии XIV Международного кинофестиваля в Риме состоялась премьера нового фильма «Грех» российского режиссера Андрея Кончаловского. По словам кинематографиста, биографическая картина о жизни гениального итальянского художника и скульптора 16-го века Микеланджело Буонаротти получилась «тихой» и требует особого внимания.

В связи с этим Кончаловский призвал зрителей фильма не жевать попкорн во время показов, чтобы иметь возможность правильно услышать все, что хотел донести автор.

«Мне жаль жующих попкорн зрителей голливудских блокбастеров, потому что они не знают других видов удовольствия, — посетовал 82-летний режиссер в интервью The Hollywood Reporter. — Но я попрошу людей прийти на показы без попкорна. Это очень тихий фильм».

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Кончаловский также вспомнил историю почти десятилетней давности, когда он работал над фильмом «Щелкунчик и Крысиный король».

«Мой американский продюсер настоял на том, чтобы саундтрек звучал громче, объяснив это тем, что зрители не смогут разобрать строки, потому что они жуют попкорн», — рассказал он.

Что касается своей новой работы, кинематографист признался, что не хотел делать из «Греха» традиционный биографический фильм.

«Пятьдесят лет назад в соавторстве с Андреем Тарковским я написал «Андрея Рублева» — фильм о средневековом художнике, в котором его никогда не изображают пишущим икону. Это не традиционный биографический фильм, — пояснил он. — Здесь нет любовной истории, только загадка его жизни. Только в самом конце фильма показываются его работы, которые, в некоторой степени, можно спроецировать на только что увиденное».

Режиссер также отметил, что закончив сценарий «Греха», он понял, что в каком-то смысле это продолжение Рублева.

Кончаловский, чьи две предыдущие работы «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и «Рай» принесли ему «Серебряных львов» на Венецианском международном кинофестивале за лучшую режиссуру, признался, что было непросто финансировать авторский проект стоимостью $18,8 млн.

«Мне повезло, как и Микеланджело, — сказал он. — У Микеланджело был Лоренцо Великолепный, а у меня теперь есть Фонд поддержки искусств, науки и спорта, который обеспечил 70 процентов бюджета».

Остальное финансирование, по его словам, поступило от Министерства культуры России и итальянских сопродюсеров.

«Технически, если бы у меня не было денег, я бы мог снять фильм на iPhone, — сказал Кончаловский. — Но когда у меня будут деньги, я сделаю что-то вроде «Греха». Всем потенциальным покровителям я объявляю одно условие — они не вернут свои деньги. Большинство из них уходят в этот же момент. Однако [основатель фонда Алишер] Усманов этого не сделал».

Стоит отметить неоднозначное отношение Кончаловского к американской кинопремии «Оскар» в последние годы. Он снял свою картину «Белые ночи» с рассмотрения в качестве российской заявки на лучший фильм на иностранном языке в 2014 году, однако спустя два года режиссер не стал возражать против того, чтобы Россия представила фильм «Рай».

Что касается «Греха», Кончаловский заверил, что ему все равно.

«Оскар» — это шаг к большему бюджету и большим картинам. Но большие бюджеты, в действительности, приводят к меньшей свободе», — заключил кинематографист.

Ранее сообщалось о том, что президент России Владимир Путин преподнес папе Римскому Франциску в качестве подарка икону с изображением апостолов Петра и Павла и диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского, передает ТАСС.

«Это очень хороший фильм», — подчеркнул Путин.

Позже Кончаловский признался, что был приятно удивлен тем, что президент так высоко оценил его работу.

«Меня попросили приготовить пару копий, это было уже давно», — цитирует режиссера »РИА» Новости.

Он также подчеркнул, что ему не были известны намерения главы государства сделать такой подарок понтифику. Известно также, что в ответ папа Римский вручил российскому лидеру послание ко Всемирному дню мира 2019 года и гравюру с видом площади Святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года.