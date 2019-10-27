«Джокер» выгнал Анджелину Джоли: что смотрят в США

«Джокер» вновь стал самым кассовым фильмом в США

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Кадр из фильма «Джокер» (2019) Кадр из фильма «Джокер» (2019)
Кадр из фильма «Джокер» (2019)

Кадр из фильма «Джокер» (2019)

DC Comics
Возвращение «Джокера» на первую строчку, подъем «Семейки Аддамс» и классный старт «Обратного отсчета»: «Газета.Ru» представляет обзор американского бокс-офиса за 25-27 октября.

Лидером американского бокс-офиса по итогам минувших выходных стал триллер Тодда Филлипса «Джокер», вернувшийся на первую строчку после временного пребывания на второй позиции неделей ранее. За 25-27 октября фильм с Хоакином Фениксом в главной роли (которая уже наконец должна принести этому отличному актеру заслуженный «Оскар») заработал $18,9 млн, забрав условное «золото» проката США и на четвертых для себя выходных.

В данном случае просто необходимо констатировать — интерес к картине падает крайне низкими темпами, ведь в сравнении с предыдущим уикенд сольник главного врага Бэтмена потерял на домашнем рынке всего 35%. На данный момент общие сборы «Джокера» в Штатах составляют $277,5 млн, благодаря чему он входит в топ-7 самых кассовых проектов в истории страны среди тех, кто имеет R-рейтинг. Суммарная же выручка фильма по всему миру прямо сейчас равна почти $850 млн — потрясающий результат, учитывая, что лента вообще не имеет спецэффектов и не является супергеройским кино в классическом виде.

Примечательно, что по состоянию на 28 октября работа Филлипса — это пятая по успешности экранизация комиксов DC, которые, если кто забыл, включают в себя не только сверхпопулярного Бэтмена, но еще и самого Супермена.

Вторым стал «чемпион» предыдущих выходных — «Малефисента: Владычица тьмы», заработавшая $18,5 млн. Лента, в которой среди прочих снялись Анджелина Джоли, Эль Фаннинг и Мишель Пфайффер, лишилась первой позиции уже после второго уикенда, причем уступила ее не какому-то мощному новичку, но фильму, уже без малого месяц находящемуся в прокате. Общая касса картины на данный момент составляет $294 млн.

На третьей строчке расположился мультфильм «Семейка Аддамс» — $11,7 млн за третьи выходные при совсем уж мизерном падении в 28%. Новая часть приключений крипового семейства, что любопытно, тоже не просто не потеряла в плане места — но и еще и отвоевала одну позицию (прошлый уикенд анимационная лента завершила вне топ-3). В сумме мультик к текущему моменту заработал в мире $84 млн.

Прямо следом за тройкой сильнейших расположилась комедия «Добро пожаловать в Zoмбилэнд: Контрольный выстрел», дебютант прошлых выходных. 25-27 октября принесли фильму, в котором сыграли Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эмма Стоун, Эбигейл Бреслин, Билл Мюррей, Эмбер Херд и другие, $11,6 млн, благодаря чему общая касса проекта теперь составляет $63,6 млн.

Пятым финишировал новичок уикенда — хоррор «Обратный отсчет» Джастина Дека. Фильм стартовал с $9 млн — и это при производственном бюджете всего в 6 млн! Проект посвящен зависимости от гаджетов: эту тему режиссер обыграл через приложение, отсчитывающее часы до смерти. Согласно сюжету, героиня Элизабен Лейл обнаруживает в своем смартфоне обратный отсчет времени до собственной гибели, которая — если верить приложению — произойдет через три дня.

Прямо следом расположилась еще одна новинка последней полноценной недели октября — криминальная драма «Черный и синий» Деона Тейлора, $8,3 млн. Главная героиня картины — новобранец американской полиции Алисия Уэст, которая фиксирует на камере видеонаблюдения убийство наркоторговца и понимает, что преступником является ее коллега. В ленте снялись Наоми Харрис, Тайриз Гибсон, Фрэнк Грилло, Майк Колтер, Рейд Скотт и Бо Кнапп.

Седьмая позиция досталась фантастическому боевику «Гемини» тайваньского режиссера Энга Ли — $4 млн за третий уикенд. Общая выручка фильма, главные роли (именно во множественном числе) исполняет Уилл Смит, прямо сейчас равняется $148,2 млн — во многом благодаря мировому рынку (в США проект заработал пока что лишь 43,3 млн).

Наконец, восьмым, девятым и десятым стали ужастик «Маяк» с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо,

драма «Война токов: Режиссерская версия» и...

мультфильм «Эверест». Заработали они соответственно $3 млн (вторая неделя), 2,7 млн (дебютные выходные) и 2 млн (пятый уикенд).