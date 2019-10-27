Списанный диктант: Шнуров рассказал, как подглядывал у Шойгу

Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу, который, судя по фото, сидел в ходе акции позади него. При этом артист не уточнил, увенчалась ли его попытка подсмотреть у главы оборонного ведомства успехом — и вообще насколько серьезно он об этом говорит. В беседе с журналистами музыкант отметил, что участвовал в мероприятии впервые, однако ему понравилось.

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«Мне было, скорее, интересно... Оказавшись здесь, я вспомнил свои школьные годы. Такое приятное ощущение, ностальгическое. Прямо ощутил в моем довольно старом мозгу, как пытаешься что-то вспомнить. Это класс! Очень здорово! Не только молодежь, но и люди предпенсионного возраста, как я, должны обязательно принимать участие в подобных экзаменах. Потому что экзаменам все возрасты покорны», — приводит его слова «Московский Комсомолец».

Шойгу, который по совместительству является президентом Русского географического общества (РГО), в свою очередь, отметил, что в этом году количество участников акции значительно увеличилось.

«Нам, конечно, хочется, чтобы люди еще чуть-чуть побольше узнали, поэтому в сами вопросы закладывается некая познавательная в том числе часть, которая уже при прочтении вопроса дает возможность узнать что-то еще о нашей стране», — сказал он.

Министр обороны добавил, что вопросы стали более познавательными по сравнению с прошлым годом. Самыми сложными для него оказались задания, в которых требовалось выстроить последовательность, например, российских субъектов с юга на север.

Вместе с тем он назвал главную цель этого диктанта — не загнать людей в угол умными вопросами, а пробудить в них любопытство. «Задача — привлечь как можно больше людей, вызвать желание почитать, попутешествовать», — обратил внимание Шойгу.

В то же время он выразил мнение, что подготовиться к диктанту за один день невозможно: «Если ты не знаешь свою страну, ногами не протопал». Также — отвечая на вопрос ведущей Яны Чуриковой о том, какие у него были результаты на прошлых тестах, — Шойгу сказал, что «очень хорошие».

В «Географическом диктанте» среди прочих принял участие спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. На брифинге после экзамена Иванов отметил, что у него на руках была шпаргалка, но он ей не пользовался. «Мне руководство Минобороны подарило «Атлас офицера». Отличная вещь, всем рекомендую. Здесь действительно много полезной информации», — рассказал он.

Участие в акции — помимо Иванова, Шойгу и Шнурова — приняли некоторые спортсмены и артисты. В общей сложности для проведения «Географического диктанта» были открыты более чем 5,7 тыс. площадок. Кроме того, пройти проверку на знание российской географии можно было и за рубежом. В этом году также работали 284 площадки, специально оборудованные для написания диктанта слабовидящими.

По данным Минобороны, в акции должны были принять участие более 230 тыс. военнослужащих и членов их семей, гражданских служащих и сотрудников министерства.

Согласно СМИ, в этом году организаторы акции внесли некоторые изменения в процедуру. В частности, вопросы были разбиты на две группы. Первая часть содержала десять довольно простых вопросов про общеизвестные факты. Для второй части участникам диктанта было не обойтись без эрудиции, а также образного, логического мышления. Всего диктант насчитывал 40 вопросов. Их, в частности, озвучили режиссер Никита Михалков, Шнуров и телеведущая Мария Ситтель.

Акция существует на протяжении четырех лет и проводится ежегодно. За это время в ней приняли участие почти 900 тыс. человек.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, напоминая о проведении акции, назвал ее прекрасной возможностью освежить свои знания. Он отметил, что диктант можно было написать как очно, так и в интернете. Вместе с тем представитель Кремля обратил внимание, что в этом году вопросы впервые переведены на французский язык.