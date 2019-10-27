«Я тебя никогда не забуду»: жизнь Николая Караченцова

Актер Николай Караченцов появился на свет 27 октября 1944 года в Москве в семье известного художника и балетмейстера. С ранних лет будущий артист отличался хваткой и осознанием своего предназначения: выходец из интеллигентной семьи, он выбрал для себя творческий путь.

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«Я всегда хотел быть первым артистом в мире… И не меньше. Может, этого и не получится, но надо ставить себе задачи максимальные, иначе мы разменяемся, иначе мы привыкнем — «и так сойдет», — говорил Караченцов в одном из давних интервью.

В 1963-м он поступил в Школу-студию МХАТ на курс заслуженного деятеля искусств РСФСР Виктора Монюкова. Спустя четыре года Караченцов окончил обучение с отличием и в числе десяти лучших студентов был определен на службу в театр «Ленком».

Его первыми актерскими работами были роли в спектаклях постановщика Анатолия Эфроса — «104 страницы про любовь», «Мой бедный Марат», «Снимается кино», «Страх и отчаяние в третьей империи» и «Прощай, оружие!». С приходом в «Ленком» Марка Захарова в 1973 году актер успешно прошел пробы в спектакль «Автоград 21», а через год был приглашен на главную роль Тиля Уленшпигеля в постановке «Тиль». И образ веселого юного бунтаря в спектакле моментально сделал Караченцова кумиром молодежи. Следующей известной работой актера стала рок-опера композитора Алексея Рыбникова «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», в которой он сыграл главаря рейнджеров и Смерть.

Несмотря на успех имеющихся ролей в спектаклях, которые держались в репертуаре театра по два десятка лет, Караченцов жаждал работы в новых амплуа — ему хотелось примерить на себя трагических и романтических персонажей.

«Артист должен быть голодным. Как только кто-то скажет, что сыграл все, что хотел, — это конец», — объяснял он свою позицию.

В июле 1981 года желание Караченцова исполнилось: он получил роль Николая Резанова в рок-опере Рыбникова «Юнона и Авось». Ради этой постановки, ставшей самой известной театральной работой в жизни актера, он брал уроки вокала у Павла Смеяна. Спектакль имел большой успех как в России, так и за рубежом: артисты выезжали с гастролями в США, Германию, Францию, Голландию и другие страны. Позднее были записаны две телевизионные версии рок-оперы.

Ставшая хитом постановка сделала Караченцова фактически главным актером «Ленкома», после чего он значительно расширил свой репертуар за счет разноплановых ролей во всех жанрах. Его наиболее известными спектаклями стали «Диктатура совести», «Оптимистическая трагедия», «Школа для эмигрантов», «Чешское фото», «Шут Балакирев» и другие. По словам актера, он старался полюбить каждого из своих персонажей и полностью проникнуться их жизнями.

«Я бы не стал сниматься в ролях, которые мне не нравятся, которые мне отвратительны. Я бы не стал общаться с людьми, которые мне неприятны», — подчеркивал Караченцов.

В 1967 году он открыл в своей карьере новое направление — снялся в мини-сериале «Штрихи к портрету В. И. Ленина» и фильме «…И снова май». Спустя несколько лет после кинодебюта он также сыграл Бусыгина в экранизации пьесы Александра Вампилова «Старший сын».

Ближе к 1980-м Караченцов стал одним из главных актеров отечественного кинематографа, отличаясь среди прочего самостоятельным выполнением всех трюков. Свои самые запоминающиеся роли актер исполнил в фильмах «Белые росы», «Приключения Электроника», «Собака на сене», «Благочестивая Марта», «Батальоны просят огня», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Криминальный квартет». В целом его фильмография насчитывает около 140 киноработ, включая озвучивание иностранных и анимационных лент.

В 90-х Караченцов был председателем жюри фестиваля актерской песни имени Андрея Миронова, избирался секретарем Союза театральных деятелей России и стал академиком Российской академии кинематографических искусств «НИКА».

Помимо профессиональной деятельности Караченцов серьезно увлекался теннисом и даже участвовал в профессиональных турнирах. Его партнерами по играм становились композитор Максим Дунаевский, поэт Юрий Ряшенцев, теннисист Шамиль Тарпищев и первый президент России Борис Ельцин.

В начале 2000-х актер продолжал активно сниматься в кино, выдавая по нескольку фильмов и сериалов в год. Вероятно, он продолжал бы активную работу вплоть до глубокой старости — если бы не трагедия в феврале 2005-го.

Тогда — во время отдыха на даче — артист узнал о смерти тещи. Взволнованный скорбной вестью, Караченцов понесся в Москву на своем автомобиле, забыв пристегнуть ремни безопасности, и попал в ДТП. В результате он получил серьезную черепно-мозговую травму и почти месяц пролежал в коме. Об этом неоднократно рассказывала его жена Людмила Поргина, находившаяся рядом с мужем в самые трудные для семьи времена.

«Я просила его, чтобы вышел из комы, погладил меня, как раньше. И вдруг вижу, рука поднимается! Я ему говорила: «Вот сейчас похороню маму, потом к тебе приеду, и мы все преодолеем» И кто бы, что мне не говорил, я знала, Коля встанет, будет ходить. Я знала», — говорила она в эфире программы «Судьба человека».

После выхода из комы и длительной реабилитации в клиниках Израиля и Китая у Караченцова все же остались проблемы с речью и слабость организма: о продолжении полноценной творческой деятельности не могло идти и речи. Однако он часто посещал светские мероприятия, играл эпизодические роли в кино. В 2014 году Караченцов, в частности, вернулся к образу Василия Ходаса в сиквеле «Белые росы. Возвращение», где для него специально подготовили эпизод почти без слов. В комментарии «Известиям» режиссер картины Александра Бутор признавалась, что съемочная группа была растрогана появлением Караченцова в кадре.

«Роль была без слов. Но Николай Петрович произнес: «Это я, Маруся. Я пришел». Группа плакала. Я даже не знала, что это первое появление на киноэкране нашего любимого артиста за последние девять лет. Оказывается, ему не раз предлагали что-то сыграть, роли специально писали, но, по словам жены, такого деликатного эпизода, где он мог выглядеть достойно, еще не было», — рассказала Бутор.

После долгих лет реабилитации — в 2017 году — Караченцов снова попал в аварию: на этот раз за рулем была его жена. В результате столкновения с микроавтобусом их автомобиль перевернулся, и актер получил сотрясение мозга, после чего около недели пролежал в больнице. Его супруга не пострадала, но очень переживала из-за обвинений в вождении в нетрезвом виде.

В том же году семью Караченцова потрясла трагическая новость: у него была обнаружена злокачественная неоперабельная опухоль в легком. Продолжительное лечение не смогло приостановить рост новообразования, и 26 октября 2018 года актер скончался в одной из московских больниц. На следующий день после смерти ему должно было исполниться 74 года.

В день 75-летия со дня рождения актера у его могилы на Троекуровском кладбище состоится открытие памятника. На плите из черного гранита Караченцова увековечили в образе графа Резанова из рок-оперы «Юнона и Авось», передает ТАСС.

«Мы довольно долго шли к созданию этого памятника. Три месяца вместе с мамой вынашивали эту идею. И родной «Ленком» нас активно поддерживал», — поделился сын Караченцова Андрей.

Театр, в котором служил артист, выделил на создание памятника 1 млн рублей, однако этой суммы оказалось недостаточно. В сентябре вдова Караченцова говорила, что «установить достойный памятник стоит примерно как полквартиры в Москве», передает сайт kp.ru.

«Можно было бы обратиться к зрителям, спонсорам театра, бросить клич. Уверена, люди бы откликнулись — Колю любят, помнят. Но этой просьбой я бы принизила память о нем. Этим путем идти не хотелось», — отметила Поргина.

По ее словам, в создании памятника помогли энтузиасты из гранитной мастерской, которые сами предложили сделать свою работу на безвозмездной основе, объяснив это «любовью к искусству».