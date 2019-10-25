Сатанизм, проститутки и мат: Роскомнадзор против Егора Крида

Роскомнадзор опубликовал экспертизу творчества рэпера Егора Крида, проведенную организацией «Национальный совет социальной информации» в соответствии с законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В 15-страничном материале, целью которого, в частности, заявлено установление возможного негативного влияния деятельности музыканта на здоровье и развитие несовершеннолетних, отмечается, что «сутью исполнительского творчества Крида является подражание западной культурной идеологии», а его внешний образ «отличается богатством татуировок на теле».

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«Язык тела в виде татуировок с древних времен носил ритуальный мистический характер. Как и в древности, современные татуировки символизируют сакральную принадлежность носителя к узкому кругу посвященных (от жрецов, воинов — до рабов и преступников)», — говорится в исследовании.

Авторы экспертизы, ссылаясь на книгу Ольги Четвериковой, сам рэп-жанр при этом называют «идеологическим оружием сатанизма». «Крид — типичный представитель движения «Нью Эйдж» (буквально «новая эра» — «Газета.Ru). Всех сторонников лжедвижения объединяет «великое преобразование», наступление новой эпохи, которая должна прийти на смену современной культуре. <...>

По некоторым оценкам это движение берет начало в масонской организации. <...> Исходя из демонстрируемой певцом принадлежности к движению «Нью Эйдж», хорошо читаемой по его татуировкам, можно сделать вывод о его идеологической ориентации как антироссийской, — утверждается в материале. — Итак, Егор Крид — яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодежи.

Тотальный цинизм певца проявляется в пренебрежении как к моральным, так и к культурным нормам россиян. За увлечением нецензурщиной и грубым сленгом следует выбор жизненных идеалов и образцов для подражания. Опросы показывают, что именно среди любителей уголовного жаргона и матерных выражений больше всего в почете такие «специальности», как киллер, валютная проститутка, вор в законе, чей жизненный лозунг: «Для добывания денег все способы хороши».

Вместе с тем, по мнению авторов, «самоутверждение Егора Крида основано не на музыкальном таланте, а на целенаправленном манипулятивном воздействии на сознание зрителей», так как в его песнях присутствует нецензурная брань, якобы способная «подавлять психику другого человека, разрушать его и деморализовать».

Проведен составителями материала был также и «психолингвистический анализ» самого никнейма Крида (его настоящая фамилия — Булаткин): «Для русскоязычного населения слово «Крид» ассоциируется с древнерусским словом «кривда», которое является синонимом лжи, антонимом правды и истины. На афише слово «Крид» расположено на уровне губ исполнителя, что усиливает его информативную подачу».

Ранее 25-летний Булаткин публично прокомментировал видео, на котором мужчина — по информации СМИ, являющийся сотрудником силовых ведомств — бьет девушку в живот во время ее задержания после согласованного митинга в Москве.

«Увидел эту жесть в YouTube и не могу пройти мимо этого [ужаса]. Каким надо быть ублюдком, чтобы ударить слабый пол. Вообще наплевать, что она сделала, такое просто не должно происходить! Я очень надеюсь, что на это обратят внимание, его найдут, накажут и ему это все-таки не сойдет с рук. Я уже лично подал запрос — и мне пообещали его найти», — написал тогда музыкант.

В минувшем году президент России Владимир Путин несколько раз высказывался по поводу ряда запретов, касающихся отечественной музыки (преимущественно — рэпа). В соцсетях тогда, напомним, еще не утихла история задержания хип-хоп-звезды Хаски.

«Способ «хватать и не пущать» — он самый неэффективный, самый плохой, который можно себе придумать. И эффект будет обратный ожидаемому», — говорил глава государства на заседании Совета по культуре и искусству.

Немногим позднее — уже в ходе выступления на ежегодной Большой пресс-конференции — он отмечал, что задержания рэперов могут привести к результату, обратному ожидаемому.

«По поводу задержания рэперов, я с вами согласен. Это ни к чему, это результат, обратный ожидаемому, ничего хорошего в этом нет. Правда, как ничего хорошего нет и в том, что, как вы сказали, они там поют с матерком — и пусть поют», — подчеркивал Путин.