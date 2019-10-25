«Пока мысли нет — писать не надо»: Шнуров о литературе в России

25 октября в Государственной думе состоялось заседание Общественного совета при Комитете по культуре на тему «Сможет ли Россия стать самой читающей страной?» Участниками мероприятия среди прочих стали председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, писатель Юрий Поляков, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, драматург Николай Коляда, музыкант Сергей Шнуров и режиссер Сергей Урсуляк.

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Одним из первых на заседание прибыл лидер «Ленинграда». В преддверии старта собрания он объяснил снижение популярности литературы в стране появлением целого ряд новых видов развлечений, а также опроверг мнение, что в настоящий момент в России «не читают и не пишут» (правда, с оговоркой).

«В советском быту не было никаких развлечений — в 11 часов [вечера] телевизор выключался, и все. И что [советскому человеку] оставалось — он, естественно, брал книжку, каких-нибудь братьев Стругацких, и начинал читать фантастику. Жил в призрачном мире. Потому что зарплата у тебя была — потолок 220 [рублей], никакого социального лифта, понятно, если тебе 40 лет, уже не будет, жизнь не состоялась. Открываешь Стругацких, читаешь, переживаешь за то, что происходит на другой планете. Класс, — заявил артист.

— Посмотрите, сколько сейчас публикаций в социальных сетях, какой отклик в твиттере, Telegram-каналы развиваются. У нас страна читает и пишет. Другое дело — что ерунду. Текст — производное мысли. Вот как только человек начнет мыслить, тогда ему нужно давать писать. А пока мысли нет — писать не надо. Поэтому, может быть, лучше ничего не писать, чем то, что пишут сейчас».

Вместе с тем он заявил, что «уже хорошо, если 5% страны читают». Отвечая на вопрос о том, как можно вернуть россиянам увлечение «большим жанром» литературы, Шнуров заверил, что это станет реальностью в случае «третьей мировой войны и ядерного конфликта».

«Выключается свет, и люди оказываются в подвалах при свечах. Тогда они будут читать книжки. Те оставшиеся четыре, передавать их из рук в руки, — сказал певец, смеясь, после чего поведал, зачем регулярно пишет и выкладывает в социальные сети стихотворения собственного сочинения.

— Стихи — такая штучка, которая не дает никаких обязательств. То ли я сказал это в пылу поэтического угара, то ли я посмеялся, то ли погрустил — никто мне не скажет, никто мне не предъявит. Отвечу: «Я не посылал куда подальше вот этого высокопоставленного человека. Это не я, это литературное творчество, мой литературный герой, ситуация игровая. Извините». Это ловкая штука».

Кроме того, артист сравнил российский кинематограф с отечественным автопромом: «Плохо рулевое управление отлажено. Дизайн не очень. Но ездить больше не на чем».

Уже в ходе самого заседания Шнуров выразил мнение, что для увлечения популярности литературы среди молодых россиян им необходимо объяснить, зачем это нужно — то есть чтобы чтение было неким социальным лифтом. «По идее — русский человек с текстом встречается в трех случаях. В виде инструкции, в виде повестки и в виде объяснительной», — пошутил музыкант.

Он также подчеркнул, что «человечество не имеет к чтению никакого отношения»: «Читала элита — примерно 2%».

Швыдкой на заседании, в свою очередь, заявил о необходимости пересмотра литературной программы в школах. По его словам, «мы не знаем страну, в которой живем».

«Мы не знаем татарской литературы, что преступно, не знаем башкирской литературы. Путь только один: ввести их в школьную программу', — призвал спецпредставитель президента.

Говоря про ЕГЭ, он отметил, что многие готовятся к вступительному экзамену по кратким содержаниям: «ЕГЭ дало свои результаты в плане лифтовых, социальных вещей, дало, безусловно. Но оно упростило все бесконечно. Поэтому сегодня, конечно, необходимо вернуть сочинение в школьные программы».

При этом все тот же Шнуров в ответ на речь Швыдкого парировал, что молодежь едва ли будет читать условную бурятскую литературу, имея более веселые и доступные способы получения информации, развлечения.

«Никто не будет читать это. Если будет выбор посмотреть [интервью Юрия] Дудя или почитать бурятскую литературу, он посмотрит нового Дудя. И боюсь, что даже рейтинг Юрия рейтинг бурятской литературы не поднимет», — сказал лидер «Ленинграда».