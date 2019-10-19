От Тупака до убийцы Джона Леннона: кто сидел в тюрьме «Райкерс»

Тупак Шакур

Легендарный рэпер Тупак Шакур (он же — 2Pac) оказался в бронкской тюрьме в 1995-м, проведя там лишь часть своего девятимесячного срока: позднее его перевели в исправительное учреждение Клинтон, одно из старейших в Нью-Йорке. За решетку музыкант попал из-за обвинений в сексуальном насилии, а также растлении малолетних. Согласно потерпевшей, инцидент произошел в конце 1993 года, когда Тупак и его окружение жестоко надругались над ней в номере отеля. Сам рэпер при этом всячески отрицал предъявленные ему обвинения, подчеркивая, что был воспитан женщинами и не мог позволить себе сексуальное насилие над девушкой.

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За сутки до оглашения приговора звезду хип-хопа едва не убили — в ходе ограбления (по одной из версий, реальной целью нападавших было лишение рэпера жизни, а факт кражи они использовали в качестве прикрытия) он получил пять пулевых ранений, но выжил. Месяцы, проведенные Тупаком в тюрьме, оказались плодотворными: в ходе заключения артист успел жениться на давней подруге Кейше Моррис, всерьез заинтересовался философией и военной стратегией, ознакомившись, в частности, с произведениями «Государь» Никколо Макиавелли, а также «Искусство войны» Сунь-Цзы. Кроме того, вскоре после попадания в исправительное учреждение музыкант выпустил свой третий студийный альбом «Me Against the World», возглавивший престижный чарт Billboard 200, благодаря чему вошел в историю: Шакур стал первым артистом, чья пластинка лидировала в чарте во время пребывания автора в тюрьме.

На свободу рэпер вышел в октябре 1995-го. Спустя год его застрелили в Лас-Вегасе.

Лил Уэйн

Коллега Тупака Лил Уэйн, один из самых продаваемых и успешных рэперов всех времен, попал в «Райкерс» за незаконное ношение оружия и хранение наркотиков. Причем с момента первого ареста по этому делу в 2007-м (полицейские обнаружили у исполнителя пистолет 40 калибра, зарегистрированный на его менеджера, когда сам уроженец Нового Орлеана вместе с друзьями употреблял запрещенные вещества прямо на улице) и до итогового решения суда, которое было оглашено только спустя несколько лет, музыкант умудрился еще пару раз нарушить закон.

Так, в 2008-м в автобусе Дуэйна Майкла Картера-младшего (настоящее имя хип-хоп-звезды) нашли аж 175 гр. наркотиков, а еще спустя год ситуация повторилась вновь.

В «Райкерс» Лил Уэйн попал в марте 2010 года, проведя там в общей сложности восемь месяцев. Тюремное заключение рэпер провел в отдельной камере, где (незаконно) пользовался некоторыми благами, которые не могли позволить себе другие арестанты: в частности, музыкант имел при себе MP3-плеер. Сам артист говорил, что во время нахождения в бронкской исправительной колонии регулярно читал Библию.

Сид Вишес

Басист группы Sex Pistols «заезжал» в «Райкерс» дважды. В октябре 1978-го он оказался в тюрьме вследствие загадочной гибели его 20-летней подруги Нэнси Спанджен, которая была найдена мертвой с ножевыми ранениями в номере отеля, где провела ночь с музыкантом: сам артист из-за тяжелейшей алкогольно-наркотической интоксикации не помнил обстоятельств произошедшего и предъявленные обвинения в убийстве всячески отрицал.

Покинув исправительное учреждение под денежный залог, Вишес, тяжело переживавший кончину Спанджен, вскоре вернулся в «Райкерс», нанеся увечья мужчине в ходе драки в одном из ночных клубов Нью-Йорка. Проведя там еще 55 дней, Сид вновь был выпущен на свободу под залог — случилось это 1 февраля 1979-го. Той же ночью артист, употребив запрещенное вещество в квартире своей новой подруги, потерял сознание. Присутствовавшие в помещении люди сумели привести его в чувство, однако немногим позднее Вишес вновь принял наркотики — и на следующее утро его нашли мертвым. По одной из версий, смертельную дозу Сиду вколола его родная мать, которая боялась, что 21-летний сын будет приговорен к пожизненному заключению как убийца Нэнси.

Марк Дэвид Чепмен

Днем 8 декабря 1980 года Марк Дэвид Чепмен подкараулил участника группы The Beatles Джона Леннона и попросил у него автограф — этот момент был запечатлен фотографом по просьбе самого «поклонника». Выполнив просьбу Чепмена, музыкант уточнил у него: «Это все, чего вы хотели?» Тот, в свою очередь, ответил: «Да, спасибо, Джон».

Спустя несколько часов они встретились вновь: Чепмен выпустил пять пуль в кумира миллионов, четыре из них достигли цели.

Затем мужчина отбросил пистолет, снял пальто и сел на тротуар — от полиции скрываться он не собирался. Еще до того момента, как правоохранители прибыли на место преступления, Чепмен в разговоре со швейцаром произнес ставшую знаменитой фразу: «Я только что застрелил Джона Леннона».

Убийца легендарного музыканта жив до сих пор. Он отбывает пожизненный срок — с возможность условно-досрочного освобождения, в котором ему неоднократно отказывали — в тюрьме строгого режима «Вэндэ», куда его перевели в 2012 году из сверхохраняемой «Аттики», бунту в которой когда-то посвятил песню сам Леннон. В «Райкерс» Чепмен провел некоторое время после ареста в ожидании приговора.

Фокси Браун

Рэп-исполнительница Фокси Браун, недавно отметившая 39-летие, имеет богатую историю правонарушений. Первый условный срок она получила еще в 1997-м из-за неявки в суд по делу о неподобающем отношении к сотрудникам отеля: звезда плюнула в работников гостиницы по причине отсутствия в ее номере утюга. В 2000-м она была арестована за вождение без прав, спустя еще два года устроила драку в аэропорту, отказавшись проходить досмотр, а уже ближе к концу десятилетия покинула Нью-Йорк с нарушением судебного предписания, после чего едва не сбила коляску с находившимся внутри младенцем.

В «Райкерс» Браун оказалась в 2007 году, нарушив условия испытательного срока, который был назначен ей за избиение сотрудниц маникюрного салона: рэп-исполнительница ввязалась в драку, отказавшись заплатить $20 за предоставленные ей услуги. Суд тогда приговорил ее к году тюремного заключения.

Примечательно, что не изменила себе Фокси и во время нахождения в исправительном учреждении, подравшись с другим заключенным, — вследствие этого она провела более двух месяцев в одиночном изоляторе. Спустя некоторое время после выхода Браун из тюрьмы в американских СМИ утверждалось, что — отбывая срок в «Райкерс» — звезда ни в чем себе не отказывала. В частности, артистка — с позволения тюремщиков — носила в камере одежду дорогих брендов, питалась ресторанной едой, имела «неограниченные телевизионные и телефонные привилегии», а также использовала макияж.

Сонни Роллинз

Живая легенда джаза Сонни Роллинз попал в «Райкерс» еще в далеком 1950-м — на самой заре своей карьеры. Уроженец Гарлема был приговорен к трем годам лишения свободы за вооруженное ограбление, однако пробыл в колонии всего десять месяцев, после чего был выпущен по условно-досрочному.

Сам музыкант впоследствии часто корил себя за тот инцидент, виня во всем наркотическую зависимость. «Тогда я был действительно отвратительным человеком, который мог пойти на все, чтобы достать наркотики. Я оттолкнул от себя всех — кроме своей матери. Даже отца», — рассказывал Роллинз.

DMX

Еще один рэпер, который может «похвастаться» внушительным списком судимостей. Эрл Симмонс, более известный как DMX, впервые оказался за решеткой (но не в «Райкерс») еще в возрасте 17 лет за (внимание!) кражу собаки со свалки: по итогам разбирательства его приговорили к двум годам лишения свободы.

Однако тюремная жизнь быстро наскучила начинающему хип-хоп-исполнителю — и всего через несколько недель после попадания в камеру ему удалось сбежать из исправительного учреждения. Сложно сказать, как сложилась бы дальнейшая жизнь артиста, не вмешайся в дело его мать, которая заставила сына добровольно сдаться полиции и отсидеть назначенный срок до конца.

Пробыв на свободе считанные дни, в 1988-м он вновь оказался в колонии. На сей раз — за угон автомобиля. Уже во время нахождения в заключении его пришлось переводить в тюрьму с повышенным уровнем безопасности: DMX был пойман при попытке вымогательства наркотических веществ у другого заключенного.

В дальнейшем рэпер еще неоднократно имел проблемы с законом. Так, в 1989-м он был осужден за незаконное хранение оружия, в 2000-м — за хранение запрещенных препаратов, в 2001-м — снова за наркотики, а также вождении в нетрезвом виде и бросание предметов в тюремщиков (!), в 2002-м — за жестокое обращение с животными... Удивительно, что артист умудряется едва ли не ежегодно (и в данном случае — это не форма речи, а факт) оказываться в полиции, что нередко приводит к его дальнейшей «телепортации» в места не столь удаленные. В общем, «Райкерс» — лишь одна из немногих тюрем, в которых успел побывать хип-хоп-исполнитель, а ведь ему нет еще и 50 лет.

На данный момент последний выход DMX из колонии датирован началом этого года. После освобождения он дал интервью GQ, в котором признался, что «богатый опыт» отсидок не помогает ему легче переносить заключения.

«В последний раз было даже тяжелее, так как я знал, что на свободе могу, например, есть любую еду. В жизни так много всего... До того, как я начал [по-настоящему] жить, тюрьма была развлекательной площадкой. Я думал: «Сяду в тюрьму и повеселюсь». Понимаешь? Я пробирался в другие блоки и «баттлил» рэперов, все такое. В тюрьме было весело», — поделился артист.

«Райкерс». Что о ней известно

«Райкерс» — это не просто одно из самых больших исправительных учреждений в мире, но и целый остров, полностью оборудованный под тюрьму. Расположен он в Бронксе, районе Нью-Йорка. Местная инфраструктура рассчитана на единовременное содержание 14 тыс заключенных, 7 тыс сотрудников, а также еще 1,5 тыс гражданских лиц.

Открыта «Райкерс» была еще в 1932 году, однако до векового юбилея знаменитое учреждение, скорее всего, «дожить» не сможет (по крайней мере — в своем нынешнем виде). К 2026-му тюрьму должны полностью ликвидировать, на ее месте построят четыре колонии меньшего размера. Согласно СМИ, данное решение было принято властями Нью-Йорка из-за множественных нарушений, происходивших в «Райкерс», — в частности, «культуры злоупотребления полномочиями», которая легла в основу многих кино- и ТВ-проектов.