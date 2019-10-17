«Российская мягкая сила»: что Путин услышал во ВГИКе

В честь 100-летия ВГИКа имени С.А. Герасимова президент России Владимир Путин провел встречу в стенах старейшего творческого вуза страны. На мероприятии присутствовали министр культуры России Владимир Мединский, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, ректор ВГИКа Владимир Малышев, режиссер Алексей Учитель и другие.

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Президент прибыл во ВГИК 17 октября в 16:00 и первым делом поздравил институт с вековым юбилеем. Во вступительной речи он пожелал сотрудникам вуза успехов в подготовке кадров, а выпускникам — создания новых шедевров российского кинематографа. Также Путин назвал вуз неотъемлемой составляющей российской «мягкой силы», передает сайт regnum.ru.

«Ваши специалисты работают как в нашей стране, так и за рубежом, вы обучаете студентов из-за рубежа, и это все, с учетом качества образования ВГИКа, является такой серьезной, как сейчас модно говорить, «мягкой силой» российской», — сказал президент.

Ректор ВГИКа Владимир Малышев вручил Путину медаль в честь 100-летия института и попросил помочь в ограничении регулирования деятельности вуза со стороны государства. По его словам, образовательные программы постоянно меняются, а мастера все равно преподносят материал по-своему. В качестве решения этой проблемы Малышев предложил позволить институту самостоятельную разработку стандартов.

Президент заявил, что в стране обязательно «должны быть общие стандарты, связанные с образованием», но пообещал подумать над предложением ректора о возможности для вуза разрабатывать собственные стандарты.

«Это непростая история, — вздохнул Путин, отвечая на просьбу Малышева, — Что касается выработки своих собственных стандартов, то почему нет? Включим [в указ], договорились».

Следующим выступающим был министр культуры России Владимир Мединский. Он заинтриговал присутствующих заявлением о скорейшем обнародовании перечня успешных кинопроектов, в финансировании которых участвовал Минкульт, а также «черного списка» создателей медиапродуктов, не оправдавших ожиданий государства. По словам Мединского, режиссеры и продюсеры из «черного списка» будут обязаны вернуть средства, выделенные на неудавшиеся проекты. Он также отметил, что эти деятели культуры больше никогда не получат финансирование от государства.

«Там звучные фамилии», — подчеркнул Мединский и уточнил, что списки будут известны 21 октября.

Далее перед присутствующими выступил генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров. Он озвучил проблему маленького объема кинопроизводства в России и невозможности начинающим режиссерам дебютировать в большом кино из-за залога в размере 1,5 млн рублей. Обратившись непосредственно к Путину, Шахназаров попросил о финансовой помощи для молодых культурных деятелей.

«Я бы предложил систему, при которой молодые дебютанты могли бы деньги на фильм получать без всяких условий. Даже если из 20 работ успешными будут всего пять, мы получаем пять молодых режиссеров, которые смогут уже самостоятельно снимать фильмы», — сказал Шахназаров.

Внимательно выслушав гендиректора «Мосфильма», Путин предложил отменить обязательный залог для начинающих кинематографистов. Он также заявил о проблеме поддержки кинопроката в российской глубинке, подчеркнув необходимость в строгом регулировании выделенных на эту цель средств.

«Если мы прекратим работать с периферией, у людей просто не будет возможности смотреть кино», — отметил президент.

Еще одной важной темой обсуждения на встрече во ВГИКе была возможность бесплатного получения второго высшего образования для режиссеров. Президент пообещал решить этот вопрос путем увеличения количества грантов или снятием ограничений для попадающих под указанную категорию абитуриентов.

Также Путин пообещал подумать о развитии российского документального кино и поддержке молодых режиссеров-документалистов. По словам выпускницы ВГИКа Софии Гевейлер, получившей из рук президента премию для молодых деятелей культуры, этот жанр в нашей стране остро нуждается в поддержке. Президент прислушался к девушке и заявил, что проработает вопрос о создании студии документального кино для молодых режиссеров.