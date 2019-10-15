По стопам Холли Берри: дочь Ленни Кравица сыграет в «Бэтмене»

Роль Селины Кайл, которая известна фанатам комиксов как Женщина-кошка, в грядущем фильме о Бэтмене исполнит 30-летняя американская актриса Зои Кравиц. Согласно Variety, режиссер ленты Мэтт Ривз выбирал между тремя кандидатками — помимо Зои, в шорт-лист входили Зази Битц («Джокер»), Эйса Гонсалес («Малыш на драйве», «Алита: Боевой ангел»), а также обладательница премии «Оскар» за «Девушку из Дании» Алисия Викандер.

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Ожидается, что к съемкам картины ее создатели приступят либо в конце этого года, либо уже в начале следующего. Сценарий «Бэтмена» написал сам Ривз («Монстро», «Планета обезьян: Революция», «Планета обезьян: Война»), тогда как операторское кресло занял Грег Фрейзер (номинация на «Оскар» за драму «Лев»).

Роль самого Бэтмена в фильме Ривза досталась Роберту Паттинсону, известному по »Гарри Поттеру», «Сумеркам» и «Помни меня».

Кроме того, в основанном на популярном комиксе боевике, согласно слухам, снимутся Джеффри Райт («Мир Дикого Запада») и Джона Хилл («Волк с Уолл-стрит», «Человек, который изменил все», «Мачо и ботан», «Маньяк»). По информации СМИ, в предстоящей картине они перевоплотятся соответственно в комиссара Джима Гордона, товарища Брюса Уэйна, и cуперзлодея Загадочника.

Что касается Зои Кравиц, которая является родной дочерью известного музыканта Ленни Кравица и модели Лизы Боне, то в свое время она уже снималась в фильмах по комиксам: на ее счету, в частности, роль Энджел Сальвадор в супергеройском боевике «Люди Икс: Первый класс». Также она озвучила Мэри Джейн в «оскароносном» мультфильме «Человек-паук: Через вселенные» и (что достаточно любопытно) Женщину-кошку в анимационной картине «Лего Фильм: Бэтмен». Из других знаменитых работ Кравиц стоит выделить такие проекты, как «После нашей эры», «Дивергент», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Фантастические твари и где они обитают» и «Большая маленькая ложь».

Подробности сюжета грядущего «Бэтмена» на данный момент держатся в секрете. Известно лишь, что фильм не будет затрагивать раннюю историю происхождения главного «дозорного» Готэма, однако покажет, как именно он стал защитником разрываемого преступностью города. Если верить инсайдам, основным противником Темного рыцаря в ленте станет Загадочник (в «Бэтмене навсегда» его сыграл Джим Керри), не обладающий какими-то суперспособностями, однако являющийся превосходным стратегом, который объединит против Бэтмена многих других злодеев вымышленной вселенной, включая Двуликого, Пингвина, Светлячка и Безумного Шляпника.

С одной из главных премьер этого года — «Джокером» Тодда Филлипса, разделившим США на два лагеря — проект Ривза, вероятно, никак связан не будет: драматический триллер с Хоакином Фениксом в главной роли изначально заявлялся как самостоятельный фильм, существующий в практически полном отрыве от всех других творений по комиксам DC.

Женщина-кошка дебютировала на большом экране в 1966 году — в комедии «Бэтмен» Лесли Мартинсона. Роль героини тогда исполнила обладательница «Золотого глобуса», «Эмми» и титула «Мисс Америка» Ли Меривезер. В 1992-м персонажа в боевике «Бэтмен возвращается» Тима Бертона сыграла Мишель Пфайффер, а в завершающей части знаменитой трилогии Кристофера Нолана «Темный рыцарь» (2012) — Энн Хэтэуэй.

Кроме того, в 2004 году Женщина-кошка обзавелась одноименным сольником с Холли Берри в главной роли. Данный фильм, впрочем, был воспринят публикой и критиками, мягко говоря, средне: лента среди прочего получила аж пять номинаций на антипремию «Золотая малина», где впоследствии была признана «Худшим фильмом года», тогда как Берри достался «приз» в категории «Худшая актриса».

На данный момент последняя полнометражная картина о Бэтмене (если не считать «Джокера», ведь Брюс Уэйн там, конечно был, однако супергеройским статусом еще не обладал) — вышедшая в 2017-м «Лига Справедливости», в котором Темного Рыцаря сыграл Бен Аффлек. До создателя «Умницы Уилла Хантинга» роль одного из самых популярных супергероев в мире исполняли, в частности, Льюис Уилсон, Роберт Лоури, Адам Вест, Майкл Китон, Вэл Килмер, Джордж Клуни и Кристиан Бэйл.