Эмигрировал и умер от рака: зачем Крамаров бежал в США

За всю свою карьеру заслуженный артист РСФСР Савелий Крамаров не получил ни одной главной роли, но благодаря природной харизме его персонажи стали одними из самых запоминающихся. Актер сыграл второстепенных героев в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «Джентльмены удачи», «Неуловимые мстители», «Двенадцать стульев», «Мама», «Город мастеров», «Большая перемена» и других. Его помнят в образе легкомысленного дурачка, чья широкая беззаботная улыбка и неказистое, но обаятельное лицо всегда заставляли зрителей смеяться.

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Однако успех Крамарова среди народа никак не вязался с его нелегкой судьбой. Актер родился в обеспеченной еврейской семье, но спустя четыре года его отца обвинили в измене родине и на много лет отправили в Сибирь. Он отбыл там несколько сроков с 1938 по 1951 год, пока не покончил с собой. Через несколько лет мать Крамарова скончалась от рака, и мальчика опекал дядя.

Окончив школу, он попытался поступить в театральный институт, но не был принят из-за «некрасивой внешности» и отправился в лесотехнический. Отработав несколько лет по специальности в сфере озеленения, Крамаров начал заниматься в театральной школе и усердно рассылать свои резюме киностудиям. Одна из них откликнулась на письмо — так началась актерская карьера советского «короля эпизодов».

Уже в 1966 году он сыграл первую заметную роль в легендарном фильме «Неуловимые мстители» Эдмонда Кеосаяна, где произнес знаменитую фразу «Гроб с покойничком летает над крестами, а вдоль дороги мертвые с косами стоят… И — тишина!». Народу очень понравился образ улыбчивого простачка, который очень уж походил на Ивана-дурака из русских сказок. Однако, по словам одного из его друзей Бориса Грачевского, дураком он не был.

«На ровном месте на него свалились слава и народная любовь, — рассказывал Грачевский «Известиям», — Надо заметить, любят у нас люди простачков и дурачков, но Савва не был дураком. Он был закрытый человек, но очень быстро все соображал. Звездной болезнью не болел, но с удовольствием поедал ту сумасшедшую, чудовищную популярность, которая у него была».

К 1970 году Крамаров стал одним из самых известных комедийных актеров страны, поступил в ГИТИС и непрерывно снимался в фильмах. С 1967 года он работал в Театре миниатюр.

На протяжении всей карьеры актер был вынужден скрывать свою национальность, но в конце 1970-х начал ходить в синагогу и перестал сниматься по субботам. Когда дядя Крамарова переехал в Израиль, актер стал все реже появляться в кино.

В 1981 году Крамаров вместе с коллегой Александром Левенбуком написал письмо американскому президенту Рональду Рейгану, озаглавленное «Как артист артисту», в котором попросил предоставить ему в США работу по специальности.

«Я не умираю с голоду, но не одним хлебом жив человек. И хотя хлеб у нас с вами разный и питаемся мы по-разному, но мы оба любим творчество и не можем жить без него. Поэтому помогите мне обрести в вашей великой стране возможность работать по специальности…» — написал актер.

Это сообщение напечатали и озвучили многие западные СМИ, и Крамарова выпустили из страны.

Коллега актера по фильмам «Афоня», «Большая перемена» и «Иван Васильевич меняет профессию» Нина Маслова связала его решение с утомлением от всенародного обожания и желанием начать новую жизнь.

«Многие не понимают, почему он уехал, а я понимаю. Покидали страну из-за того, что здесь что-то не складывалось, что-то запрещали, а он уехал от обожания, от прекрасного отношения, уехал в никуда и начал все с нуля», — объяснила Маслова.

Через год после переезда Крамаров исполнил роль работника КГБ Бориса в драме «Москва на Гудзоне», а в 1984 году сыграл доктора Владимира Руденко в картине «2010: год вступления в контакт». Также он снялся в фильмах «Вооружен и опасен», «Возвращение Моргана Стюарта», «Красная жара» и вступил в Гильдию киноактеров США. Карьера Крамарова в США складывалась отлично: он нанял агента, купил дом и начал завоевывать обожание зрителей и коллег.

Но вскоре случилось несчатье — актер заболел раком сигмовидной кишки. Несмотря на здоровый образ жизни, лечебный голод и зарядку, наследственная предрасположенность к этому страшному недугу дала о себе знать. Врачи некоторое время боролись с болезнью, проводили не один курс лечения, однако остановить злокачественную опухоль не удалось. Крамаров умер из-за осложнений рака и был похоронен на еврейском кладбище в Сан-Франциско.