Последняя песнь «Соловья»: легендарный киноцентр закрывается

Культовый киноцентр «Соловей» на Красной Пресне, расположенный на Дружинниковской улице Москвы, закроется 15 ноября. Об этом на днях сообщил сотрудник «Соловья», который также добавил, что не располагает информацией относительно возможного переезда кинотеатра.

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«Кинотеатр работает до 15 ноября. После сеансов нет, мы закрываемся <...> Мы еще пока здесь, на перспективу ничего неизвестно», — приводит его слова ТАСС.

Проектирование здания легендарного киноцентра, на данный момент являющегося самым многозальным кинотеатром России, СНГ и Восточной Европы в целом (24 зала), стартовало еще в 70-х годах прошлого века под руководством Владимира Гинзбурга, сына известнейшего архитектора-функционалиста Моисея Гинзбурга, автора дома Наркомфина, и Юлия Филлера, впоследствии (совместно со своим коллегой) удостоившегося звания заслуженного архитектора России. При этом возведено было здание, деньги на которое выделил Союз кинематографистов, лишь в 1989-м: более оперативному открытию киноцентра помешали среди прочего неоднократные изменения проекта на начальных стадиях, общий объем работ и дороговизна материалов.

В том же году (а именно — 31 марта) состоялся торжественный дебют большого зала кинотеатра, ныне рассчитанного аж на 498 человек: по такому случаю в нем показали «Великого диктатора».

Данный фильм киноцентру на Красной Пресне, согласно легенде, презентовали лично родственники великого британского актера Чарли Чаплина, исполнителя главной роли и режиссера знаковой сатирической картины. Позднее центру также была подарена одна из первых в стране систем DOLBY-stereo: преподнес ее сам Жан-Люк Годар, французская легенда кинематографа.

В начале 90-х кинотеатру приходилось несколько раз временно закрываться из-за боевых действий, протекавших в непосредственной близости. Произошло это, в частности, в 1991-м (во время путча) и 1993-м, когда случился расстрел Белого дома.

Бешеную популярность вскоре после развала СССР киноцентр приобрел не только благодаря своим «прямым обязанностям», но и усилиями ночного клуба-ресторана «Арлекино», располагавшегося в том же здании (а еще там базировался фонд Музея кино). Считается, что статусность и (в первую очередь) прибыльность заведения со временем стали камнем преткновения между рядом ОПГ, орудовавшими в те годы в столице, и даже привели к нескольким человеческим жертвам. В частности, в 1997 году рядом с кинотеатром были убиты совладелец клуба «Арлекино» Анатолий Гусев и его телохранитель. Особого резонанса инциденту добавлял тот факт, что расстрел произошел всего спустя два дня после открытия Московского международного кинофестиваля.

На пике популярности ночной клуб входил в число наиболее пафосных и дорогих заведений России.

В 90-е сюда, к примеру, приезжал модный диджей Макс Каминс, своим становлением которому обязана сама Мадонна, а также модель Наоми Кэмпбелл, в те годы пытавшаяся добиться успеха и в качестве музыкальной исполнительницы. Позволить себе посещение «Арлекино» (особенно во время проведения там наиболее ярких вечеринок) мог далеко не каждый — согласно The Village, стоимость входного билета временами достигала $600.

Справедливости ради, не пустовал и сам кинотеатр, который как бы «закрывал глаза» на все происходившее в здании ночью (помимо клуба, там еще располагалось казино) и косвенно связанное с криминалом: киноцентр предлагал зрителям любопытный репертуар, большие современные экраны, тогда как билеты на сеансы были по карману фактически всем.

И все-таки конкуренцию куда более прибыльным «соседям» киношное подразделение центра с годами проиграло — в середине нулевых Музею кино, располагавшемуся в здании более 15 лет, пришлось оставить Красную Пресню. Естественно, данные события, мягко говоря, не пришлись по душе киноманам: они протестовали на специально организованных митингах, впоследствии их поддержали видные мировые режиссеры, включая братьев Дарденн, Бернардо Бертолуччи и Квентина Тарантино. Впрочем, переезду это в итоге все равно не помешало.

После закрытия казино «Арлекино» за ночную жизнь киноцентра стал отвечать клуб «Инфинити» Александра Толмацкого, музыкального продюсера и отца ушедшего из жизни в этом году рэпера Децла. Заведение в кратчайшие сроки добилось не меньшей популярности, чем у предшественника, при этом пытаясь старательно избавиться от всевозможных ассоциаций с оным. Естественно, выступали большие звезды и здесь: например, именитые хип-хоп-исполнители Мисси Эллиотт и Баста Раймс.

От не относящихся к киноискусству ночных заведений центр избавился уже к текущему десятилетию. Параллельно с этим здание, по информации СМИ, медленно двигалось к сносу — с целью дальнейшего строительства на этом месте гостиницы. В 2011-м кинотеатр получил свое нынешнее название, став «Соловьем».

Согласно официальному сайту, в настоящее время киноцентр является обладателем более 190 рекордов по продолжительности проката фильмов. Наиболее долговечной в этом плане стала картина «Амели», которую в стенах «Соловья» показывали в течение 37 месяцев.

Новая волна сообщений о скором уничтожении кинотеатра появилась в прессе в минувшем году, всколыхнув многих поклонников кинематографа. В декабре 2018-го состоялся согласованный митинг против сноса киноцентра. Спустя без малого год после той акции в «Соловье» в последний раз загорится голубой экран, чтобы через несколько часов потухнуть навсегда.