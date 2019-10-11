«Опять начну пить»: Шнуров против Сюткина на «Голосе»

Первый выпуск восьмого сезона шоу «Голос» начался с того, что члены жюри — Полина Гагагрина, Сергей Шнуров, Константин Меладзе и Валерий Сюткин — исполнили песню «Геленджик» группы «Ленинград» с текстом, измененным специально к этому случаю («Мужики на «Голосе»/Замечательные все», — звучало в припеве).

Первым к наставникам вышел 24-летний Эльдар Абдуллин из шахтерского города Гай Оренбургской области. На первых же тактах песни классика экстравагантного жанра Скримин Джей Хокинса «I put a spell on you» кнопку нажал Сергей Шнуров, который признался, что «учился истерике» на творчестве Хокинса. К молодому исполнителю также повернулись Гагарина и Сюткин, который был в Гае за неделю до съемок программы. «Первых много, со мной вы будете вторым, но долго», — пообещал бывший вокалист «Браво». Гагарина, в свою очередь, призналась, что на программе «не найти более истеричной женщины», чем она (на что Шнуров заметил, что других женщин среди наставников нет), однако Абдуллин сделал выбор в пользу лидера «Ленинграда».

Когда следующая участница шоу, 27-летняя Татьяна Гайворонская из Ростова-на-Дону, начала петь в сопровождении битбокса и пианино песню «Я не умею танцевать», известную по исполнению Тыниса Мяги, Гагарина призналась Сюткину, что не понимает «ни одного слова», а Константин Меладзе уже после окончания песни сказал, что не повернулся к девушке, так как у него было ощущение, что акцент у нее «сильнее, чем у оригинала», а поет она «словно без адреса, как в душе». Повернувшийся к певице Шнуров ответил, что когда женщина поет в душе, его душа спокойна, «потому что это значит, что все было хорошо». Сюткин, который также нажал на кнопку, пообещал научить ее «Добрасывать песню до последнего ряда во дворце спорта» и подчеркнул, что не только его конкурент из «Ленинграда» специалист «по стадионной работе». К его команде Гайворонская и решила присоединиться.

А вот к 28-летней Ксении Орловой из города Белово Кемеровской области, которая выбрала для исполнения песню Тины Кароль «Дикая вода», не повернулся ни один из наставников. Сюткин отметил, что услышал в ее вокале «чуть-чуть от Ёлки», но в целом ее тембр не вызвал у него удивления. Когда девушка уже ушла со сцены, Гагарина отметила, что девушка «не Стинг» и работает IT-менеджером, на что Шнуров сказал ей, что «Эйнштейн тоже сначала работал страховым агентом».

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Зато за следующего певца, 18-летнего Фениса Котло, который вышел к членам жюри как раз с песней Стинга «Englishman in New York», развернулась настоящая борьба между Гагариной и Сюткиным. Они встали со своих мест и сами пошли ему навстречу, а выпускница «Фабрики звезд» даже взяла молодого человека за руку и усадила в свое кресло. Именно ее решил выбрать себе в наставники участник шоу.

Уроженка Новороссийска, 19-летняя Елизавета Шалуба, уже участвовала в шоу «Голос.Дети». Возможно, именно поэтому во время ее выступления (в качестве песни для номера она выбрала композицию «Романс» группы «Пицца») свои кнопки нажали все члены жюри. Когда песня закончилась, Сюткин и Шнуров вновь вступили в перепалку – первый пообещал научить «правильно рассказывать истории» с помощью вокала, а его оппонент сострил, что эти истории «вряд ли будет кто-то слушать». Несмотря на их жаркую перебранку, девушка выбрала Константина Меладзе, который обратил внимание, что все, кто работает с ним, «удачно выходят замуж». «Этот козырь я не знаю, чем побить», — сокрушенно признал Шнуров. Впрочем, сразу после этого он все-таки нашелся и сказал, что «Голос» плавно перешел в «Давай поженимся».

Конфликт между Сюткиным и Шнуровым был сглажен после выступления 25-летней Виктории Карачун из Минска, которая спела цыганскую песню «Мар, дяндя». Сюткин, который нажал на кнопку, возмутился, что тот не повернулся к девушке, но Шнуров ответил, что в таком случае он «опять начнет пить и прогуливать концерты».

К 22-летней Карине Эвн из Москвы, которая спела хит британской певицы Дуа Липы «Blow your mind», не повернулся никто из наставников. Как объяснила участнице Полина Гагарина, девушка выбрала «не конкурсную песню», чтобы показать свои вокальные данные, а Сюткин подчеркнул, что на конкурсе «нужен русский язык».

Несмотря на такое замечание, члены жюри в полном составе развернулись, когда на сцене с песней «Sugar» группы «Maroon 5» появился 31-летний Константин Струков из Воронежа. Первым после окончания композиции высказался Шнуров, который пообещал, что если участник выберет кого-либо из других наставников, то уедет в Воронеж «ни с чем». Сюткин подхватил эстафету со словами: «Это была речь «Москва – Воронеж… и догонишь!». Струков выбрал Шнурова, так как в одном из сезонов тот пообещал своим подопечным, что «будет весело и пьяно» «Ты же бросил! Опять обманом!» — возмутился Сюткин.

Споры среди наставников вызвало исполнение 27-летней Рушаной Рахмановой из Ташкента песни Аллы Пугачевой «Не отрекаются любя». В ответ на слова Шнурова о том, что его испугала «обжигающая теплота» Гагарина возразила, что девушка «спела холодно, чисто выводя ноты», а после упреков Шнурова возмутилась и предложила тому «пойти в хор и набрать там поющие головы».

Рискованным выбором назвал Константин Меладзе песню Гагариной «Спектакль окончен», которую исполнила 25-летняя Анастасия Бадьина из города Саянска Иркутской области, которая присоединилась к его команде. «Если бы вы спели лучше, чем Полина – она бы расстроилась, спели бы хуже – я бы расстроился», — пояснил он свои слова.

«Чему вы хотите научится у нас», — спросил Шнуров у 47-летнего Михаила Мишуриса из Новосибирска, который учился петь блюз в Чикаго и выступил с классическим блюзовым стандартом Вилли Диксона «Evil». «Все побежали — и я побежал», честно ответил ему мужчина, к которому не повернулся ни один из наставников. Впрочем, признался исполнитель, он успел получить от шоу все эмоции, которые хотел.

Последнего в этом выпуске шоу участника, 28-летнего Юрия Шурховецкого из Москвы, взял в свою команду Валерий Сюткин. «Будем зарабатывать зрительское внимание и получать удовольствие!» — пообещал он.

По итогам первого тура слепых прослушиваний больше всех участников (трех человек) в свою команду набрал Валерий Сюткин. По двое исполнителей присоединились к командам Меладзе и Шнурова, и один исполнитель выбрал Полину Гагарину.