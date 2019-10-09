«Не знаю, кто это»: Масляков удивился поборам в КВН

Александр Масляков ответил на обвинения в получении взносов от команд КВН за участие.

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«Какие взносы? Мы ничего не можем сказать», — цитирует Маслякова «Говорит Москва». Кроме того, бессменный руководитель КВН не смог вспомнить Сабурова и команду, за которую тот выступал.

«Во-первых, мы не знаем даже, кто это. Какой Уральский университет?» — добавил он.

В то же время на сайте КВН вышло опровержение. «Ни с кем из представителей радио «Говорит Москва» я сегодня не разговаривал», — сказал Масляков.

Ранее бывший КВНщик Нурлан Сабуров в интервью Юрию Дудю заявил, что участники программы тратят деньги на то, чтобы рассмешить людей.

«Представь: чтобы просто рассмешить людей, тебе надо заплатить. Сделать взнос, организовать команду. И чем выше лига, тем больше денег», — поделился казахский юморист.

Сабуров также выразил сомнение относительно компетентности членов жюри. По его мнению, в их состав входят «какие-то непонятные зачастую» люди. В заключение стендапер назвал современный КВН «шнягой», так как в нем «все беззубо».

«Потом все эти деньги понятно кому уходят. Ты думаешь, а зачем я тут? Ты тратишь деньги, чтобы рассмешить людей? По мне это странно. Возможно, я ошибаюсь», — подытожил Сабуров. Он также согласился с утверждением Дудя, что ситуация должна быть абсолютно противоположной — ты смешишь людей и на этом зарабатываешь.

В январе этого года сайт kp.ru сообщил, что каждая команда КВН должна платить региональным лигам так называемые членские взносы. По информации участника команды «Сборная Батайска «Малая Земля» Александра Романова, в 2018 году этот взнос составлял в среднем 25 тысяч рублей за игру.

При этом, по некоторым оценкам, взносы, собранные внутри всех лиг КВН-а за один сезон, составляют около $220-260 тысяч. Самые успешные коллективы затем приглашают на фестиваль в Сочи.

В марте этого года член жюри КВН Юлий Гусман ответил на заявление своего партнера по судейской коллегии Леонида Ярмольника о том, что шутки молодых команд потеряли остроту. По словам Ярмольника, даже одна шутка стала редкостью в современном КВН. Он также выразил сожаление в связи с тем, что программа перестала быть платформой для старта творчески настроенных молодых людей. Ветеран жюри подчеркнул, что причиной происходящего является не цензура, так как подобное явление отсутствует в игре.

«Леня — он человек темпераментный, экспансивный. Мне кажется, он преувеличивает. Я не знаю, чем вызвано его мнение», — ответил на заявления коллеги Гусман.

Продюсер отметил, что считает Ярмольника «умным и ярким» взрослым человеком с развитым чувством юмора, который имеет право на собственную точку зрения, однако усомнился в справедливости его слов.

«Мы только начали сезон, и уже было несколько блистательных выступлений и шуток», — сказал он.

О ситуации, сложившейся вокруг недовольства Ярмольника текущим положением дел в Клубе веселых и находчивых высказался и бывший игрок КВН, актер Михаил Шац.

«Мне сложно комментировать диалог таких ярких и можно даже сказать эпатажных людей. Мне кажется, что любой проект проходит стадии одобрения, отрицания, потом принятия», — цитирует его НСН.

Артист также подчеркнул, что подобное отношение вызывает у людей и такой телепроект, как КВН. «Когда ты молод и сам играешь, ты всю критику отрицаешь. Ты уверен, что — единственный и уникальный. Потом ты понимаешь, что это вовсе не так. Потом ты перестаешь играть, тебе перестает нравиться», — добавил Шац.

Он выразил уверенность в том, что игра «проходит все эти стадии», из-за чего все бывшие игроки КВН готовы признать — она утеряла свою былую привлекательность

«Это — правильно. КВН — это странная штука, которая соответствует своему биологическому возрасту, не настоящему», — подытожил Шац.

Ранее ставшие классическими развлекательные российские телешоу уже вызывали недовольство специалистов у медийных личностей. Так, в начале января 2017 года музыкальный продюсер Максим Фадеев в своем инстаграме обрушился на руководство федеральных телеканалов из-за новогоднего репертуара, сравнив их продукцию с «сельским утренником».