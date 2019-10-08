Движение вверх? Кто смотрит российское кино за рубежом

В целях развития отечественного кинематографа Счетная палата РФ предлагает пересмотреть стратегию продвижения фильмов на международном уровне — в частности, прописать механизмы «по привлечению внебюджетных средств и внимания зарубежных зрителей и прокатчиков». В Министерстве культуры с рекомендациями ведомства согласились, но не уточнили, каким образом собираются это делать.

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Действительно ли все так плохо?

Основным показателем коммерческого успеха фильма считаются его сборы, а также номинации на крупных международных фестивалях. Согласно рейтингу Фонда кино, за 2017-2018 гг. сборы российских фильмов за рубежом действительно упали, но не критично. Так, в 2017 году отечественные картины выручили в иностранном прокате $44,3 млн, в прошлом — $41 млн. В 2017-м на проекты из России пришли посмотреть 10,7 млн зрителей в 48 странах (в 2016-м их было только 9,3 млн), причем самым денежным рынком оказался Китай (около 2,8 млн человек). Данные по количеству иностранных зрителей, посмотревших отечественное кино за 2018 год, на сайте Фонда кино отсутствуют.

Кроме того, некоторые ленты заработали в других странах гораздо больше, чем в России. Например, в 2017 году наибольшим успехом в зарубежном прокате пользовался фантастический боевик Сарика Андреасяна «Защитники». Фильм собрал за границей $7,1 млн против $4,5 млн на родине. По данным BoxOfficeMojo, значительную выручку картине принес прокат в Китае и Мексике ($2,9 млн и $1,2 млн соответственно).

Второе место, по данным фонда, занял хоррор «Невеста», а третье — мультфильм «Снежная королева – 2: Перезаморозка». Оба фильма также собрали за рубежом больше, чем в России. В 2018 году в списке лидеров оказался «Снежная королева 3: Огонь и лед» с $14 млн в иностранном прокате. При этом большая часть сборов пришлась на Китай.

Кроме того, в прошлом году огромный потенциал проявили российские авторские фильмы. Так, актриса Самал Еслямова принесла победу российско-казахстанскому фильму «Айка» за исполнение лучшей женской роли, а сама картина, получившая госфинансирование, попала в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Среди других ярких примеров: «Довлатов» Алексея Германа-младшего, в 2018 году удостоенный награды за выдающиеся художественные достижения в основном конкурсе Берлинале, а также «Человек, который удивил всех», получивший гран-при на фестивале в Онфлере.

Судя по данным за 2019 год, пока нет причин бить тревогу. Как уточнил в беседе с «Газетой.Ru» главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев, в этому году наблюдается заметный прирост сборов российских фильмов за рубежом.

«За девять месяцев 2019-го года российские фильмы заработали за границей $40,7 млн долларов», — приводит данные Нечаев.

По словам эксперта, этому, в частности, способствовал успех спортивной драмы «Движение вверх» в Китае. Сборы фильма составили $14,3 млн и сделали его самым кассовым российским релизом в Поднебесной.

«Неплохо в этом году заработала за рубежом четвертая часть франшизы «Снежная королева» ($6,2 млн). Кроме того, некоторые российские картины стали хитами на отдельных территориях. Например, «Балканский рубеж» собрал в Сербии $1 млн и стал там самым кассовым фильмом 2019-го года, опередив по сборам «Мстителей» и «Короля льва», — заключил Нечаев.

Как продается российское кино за рубежом?

Последние несколько лет «Роскино» официально представляет интересы всей индустрии на международных фестивалях, кино- и теле- рынках, где компании представляют созданные ими сериалы и фильмы, а также договариваются о продажах прав на их показ в других странах.

Таким образом, отечественные продюсеры и режиссеры присутствуют практически на всех крупных международных рынках — European Film Market (EFM), проходящем параллельно со знаменитым Берлинским кинофестивалем, гонконгском FILMART, Торонтском кинофестивале (TIFF) и других. В этом году с большим успехом на TIFF показали российскую картину «Дылда» режиссера Кантемира Балагова. Фильм, вошедший в лонг-лист премии «Оскар», приобрела для проката в США компания «Кино Лорбер». На площадке Marché du film Каннского кинофестиваля приключенческий экшн Романа Прыгунова «Миллиард» был продан в Китай, Францию и Турцию.

Хотя качество отечественных картин с годами существенно повысилось, у их создателей обычно нет хорошего плана их продвижения. Как утверждают сотрудники кинокомпаний, продажей русского кино на кинорынках можно и нужно заниматься эффективнее.

Так, в марте этого года Федор Бондарчук объявил о создании компании для продвижения российских фильмов, сериалов и мультфильмов за рубежом, передают «Ведомости». По мнению Бондарчука, работа «Роскино» в этом отношении является неэффективной. В феврале министр культуры Владимир Мединский заявил, что готов увеличить финансирование такой поддержки, но, по некоторым данным, речь идет не более чем о десятках миллионов рублей в год.

Кто получает финансирование в России?

Фонд кино — во всяком случае, по заявлению самой организации — рассматривает не только содержание фильмов, но и планы их продвижения и финансирования. Он может поддержать как коммерческие проекты, направленные на массового зрителя (потенциальные блокбастеры), «национальные фильмы» (с продвижением в них государственных ценностей), так и некоммерческое кино, но в значительно меньших масштабах.

В опубликованном Счетной палатой пресс-релизе Минкульту предлагается перенять успешную практику других стран, например, Франции. В частности, рекомендуется учитывать успешность предыдущих работ заявителя в прокате или показе.

«Механизм поддержки производства фильмов, когда результаты показа созданных картин не влияют ни на исполнение соглашения на предоставление субсидий, ни на получение средств поддержки в дальнейшем, создает риски неэффективного использования средств федерального бюджета», — пояснил аудитор Михаил Мень.

В России ведущими игроками рынка, которым удается получать субсидии от Фонда кино едва ли не на каждый свой фильм, по-прежнему остаются пять крупных киностудий: «СТВ» Сергея Сельянова, «Арт Пикчерс Студия» Федора Бондарчука, «ТаББаК» Тимура Бекмамбетова, «Энджой мувиз» Сарика Андреасяна и «ТРИТЭ» Никиты Михалкова. По данным «Проекта», «Арт Пикчерс Студия» за 2012-2017 гг. получала поддержку Фонда кино 22 раза.

При этом некоторые представители дотируемых компаний, включая Бондарчука и одного из учредителей студии «ТРИТЭ» Леонида Верещагина, вовсе входят в экспертный совет Фонда кино, который занимается отбором претендентов на государственное финансирование, что автоматически создает конфликт интересов.

Протекционизм против «всемирной машины Голливуда»

В 2016 году Минкульт опубликовал «Стратегию государственной культурной политики до 2030 года», в котором назвал увеличение доли российских фильмов в отечественном прокате одной из приоритетных задач. Сам Владимир Мединский не раз выступал за усиление мер протекционизма в отношении российского кинематографа и призывал защищать его от «всемирной машины Голливуда». Так, в 2018-м на поддержку кино было выделено 3,992 млрд руб. В этом году президент России Владимир Путин поручил увеличивать субсидии на 1 млрд руб. ежегодно. При этом речь шла о поддержке производства и проката национальных фильмов для детской и семейной аудитории.

Согласно сообщению Счетной палаты, за 2017-2018 гг. российские фильмы укрепили позиции в национальном прокате. С 2012 года доля отечественного кино выросла более чем в полтора раза и теперь составляет 28,9%. Предполагается, что к 2030 году она должна составить 30%.

При этом в ведомстве почему-то не уточнили, что иностранные фильмы до сих пор остаются лидерами по сборам в России. По информации «Проекта», подавляющее большинство фильмов, производство которых финансирует Фонд кино, проваливаются в прокате. Среди картин, получивших субсидии в 2012-2017 годах, окупились только 19, то есть всего 12%. Самым убыточным оказался фильм «Матильда» Алексея Учителя, получивший от Фонда кино 280 млн рублей. При бюджете в 1,5 млрд, ленте удалось собрать лишь 537 млн рублей.

В этом году ситуация не лучше: по информации «Бюллетеня кинопрокатчика», за девять месяцев отечественные фильмы потеряли больше 20% кассы, выручив 9 млрд руб. При этом иностранные релизы собрали 31,3 млрд руб., что на четверть больше, чем за 9 месяцев 2018 года.