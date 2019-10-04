«Мы не нарочно»: Скабеева ответила Путину про очернение Украины

Телеведущая Ольга Скабеева заявила, что намеренного очернения Украины на российском телевидении не происходит. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Никогда не делаем это специально», — заявила она в ответ на слова президента Владимира Путина. Ранее российский лидер призвал не выставлять Украину и украинцев «в невыгодном свете» на телевидении.

Президент в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что подобная политика является «неправильной».

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«Если вы полагаете, что наши телевизионные каналы — они ведут независимую (как это не покажется странным, даже государственные каналы), они ведут независимую редакционную политику, — что они выставляют Украину в невыгодном свете… если это так, то это неправильно», — подчеркнул Путин.

Он также назвал украинцев «братским народом без всякого преувеличения» и ближайшим соседом. Критики, по словам Путина, могут заслуживать действия властей страны, но не народ Украины.

«Если вы так это трактуете, значит, чего-то не хватает в наших программах», — отметил президент.

Скабеева, ведущая передачу «60 минут» на телеканале «Россия 1», регулярно критикует украинские власти. Неделей ранее она высмеяла реакцию Владимира Зеленского, изменившегося в лице в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом, когда речь зашла о Владимире Путине.

«Лицо Зеленского на словах Трампа: «Я, правда, надеюсь, что вы поладите с Путиным», — подписала Скабеева скриншот трансляции встречи украинского и американского лидеров телеканалом Fox News. В кадре видно, что лицо Зеленского выражает довольно много негативных эмоций. Выражение лица украинского президента было «бесценным» в тот момент, отмечают иностранные журналисты. В твиттере, обсуждая этот случай, предположили, что Зеленский был охвачен «экзистенциальным ужасом».

Незадолго до этого Скабеева выложила в своем Telegram-канале обложку украинского журнала «Новое время». На ней Зеленский в короне сидит на зеленом кресле, а справа размещена надпись: «Очень приятно, царь!». Ниже поясняется, что речь идет про итоги выборов в парламент страны.

В июне Скабеева «навсегда» отстранила украинского эксперта Всеволода Непогодина от участия в программе «60 минут». Во время прямого включения из Донецка, Непогодин начал показывать похабные жесты главе пресс-службы Народной милиции ДНР Даниилу Безсонову. Ведущая заявила, что за оскорбление оппонента и жителей Донбасса украинский «так называемый эксперт» в эфире больше не появится.

В марте 2019 года телекомпания RT опубликовала «рейтинг травли», фигурантами которого стали известные люди из сферы массовых коммуникаций. Список составлялся на основе цитируемости в интернете и коэффициента негатива. В итоге первое место заняла Ольга Скабеева.

Внимание публики привлек также скандал, случившийся в январе — украинский депутат Борислав Береза толкнул и оскорбил Скабееву на мероприятии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Российская журналистка брала интервью у вице-спикера Рады Ирины Геращенко, и в какой-то момент ее грубо задел один из представителей украинской прессы. Тут же точно так же поступил и Береза: преграждая путь к Геращенко, он грубо и резко помешал Скабеевой задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах.

Муж Скабеевой и соведущий программы «60 минут» Евгений Попов отказался комментировать ситуацию с его супругой. На вопрос журналистов украинского телеканала «Прямий» («Прямой») Петра Залмаева и Тараса Березовца о том, собирается ли Попов защитить честь своей коллеги, он не ответил, промолчав при этом пару минут.

Известно, что Ольга Скабеева находится в пресловутой базе «Миротворец», содержащей сведения о «врагах Украины».

Корреспондент холдинга ВГТРК названа на сайте «антиукраинским пропагандистом и провокатором», который «манипулирует общественно значимой информацией». Кроме того, на сайте говорится, что Скабеева — «железная кукла путинского ТВ» со строгой и жесткой интонацией, которая «делает репортаж агрессивным».