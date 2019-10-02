«Отболела за всю жизнь»: ослабевшая Волчек ищет помощника

Народная артистка СССР Галина Волчек открыла 64-й сезон театра «Современник», приехав на сбор труппы в инвалидной коляске. Появление художественного руководителя театра после нескольких месяцев болезни было приятным сюрпризом для присутствующих. Выступая перед коллегами, 85-летняя Волчек произнесла мотивирующую речь и призналась, что очень рада всех видеть.

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«Последний год был тяжелым, мы все помним и чувствуем потери. Но я, как самый старый из присутствующих здесь, хочу вас призвать к тому, чтобы трудности стали началом чего-то нового. Слава Богу, мы сегодня вместе и давайте помнить об этом всегда. Мы должны держаться друг за друга и понимать, что пока мы вместе — мы стена, пробить которую невозможно», — цитирует худрука театра Teleprogramma.Pro.

В обращении к артистам Волчек призвала их держаться друг друга и отметила, что верит в каждого сотрудника «Современника».

«Верю, что вы сумеете сохранить то, что мы сделали за последние годы. Вы все очень выросли, и каждый в отдельности и все вместе. Я радуюсь этому и горжусь вами. Я счастлива, что в этом сезоне к нам вернулись артисты, которые какое-то время были в свободном плавании — Людмила Крылова, Елена Козелькова», — сказала она.

Несколько месяцев назад здоровье артистки ухудшилось, и она была госпитализирована в отделение кардиологии для плановой проверки организма. Сейчас Волчек передвигается на инвалидной коляске и не может уделять театру должного внимания. Тем не менее, художественный руководитель «Современника» не собирается покидать свой пост — на церемонии открытия сезона она заявила, что ищет помощника.

«Я так долго не болела, что теперь отболела, наверное, за всю жизнь. Заболела до отпуска и проболела весь отпуск, лежала в больницах и не знаю, сколько еще предстоит. Поэтому, вы должны понять, что нам надо найти кого-то, кто будет помогать нам всем и быть на посту, когда я сама не смогу этого делать», — сказала Волчек.

По словам режиссера, постоянно находиться в театре ей не разрешат ни семья, ни врачи. При этом Волчек заверила, что не забудет свой кабинет, и ее отсутствие будет не так заметно.

«Давайте искать вместе того, кто будет по ту сторону и ночью и днем. Будет отвечать на телефонные звонки, как это делала я, находясь в театре вне зависимости от выходных и отпусков», — призвала худрук «Современника».

В июне Волчек была госпитализирована в отделение кардиологии института хирургии имени Вишневского. По словам руководителя литературно-драматической части театра Евгении Кузнецовой, артистка не испытывает серьезных проблем со здоровьем. Также сотрудница «Современника» рассказала ТАСС, что Волчек увезли в медицинское учреждение утром 15 июня.

«Галина Борисовна была госпитализирована в субботу в связи с плановым обследованием, которое проходит в отделении кардиологии института [хирургии] имени Вишневского», — рассказала она.

Позднее представитель театра сообщила, что жизни артистки ничего не угрожает.

19 декабря прошлого года Волчек отметила юбилей — ей исполнилось 85 лет. По такому случаю президент России Владимир Путин приехал на рабочее место руководителя театра и лично поздравил ее с днем рождения, подарив букет, картину с изображением «Современника» и книгу «История русского театра».

Также на адрес Волчек пришла поздравительная телеграмма, текст которой опубликован на портале Кремля.

«Вас по праву считают безгранично талантливым, увлеченным человеком — подлинным творцом и созидателем. Вера в высокое предназначение искусства, ответственное отношение к своему призванию, любовь к родному театру и зрителям — в полной мере воплотились в вашем вдохновенном творчестве, в служении российской культуре, людям, стране», — говорится в поздравлении Путина.

В своем сообщении президент подчеркнул, что одним из прекрасных подарков для руководителя театра стало открытие исторической сцены «Современника» на Чистых прудах.

На праздновании юбилея Волчек присутствовала ее близкая подруга Алла Пугачева. Женщины поддерживают теплые отношения уже много лет, часто появляясь вместе на светских мероприятиях и приглашая друг друга на семейные праздники. Также поздравить Волчек приехала дочь Пугачевой Кристина Орбакайте вместе с мужем.