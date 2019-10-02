Украинский «Голливуд»: как Зеленский пытается вернуть кино

Верховная рада Украины приняла во втором чтении поправки, которые предусматривают возмещение части расходов иностранным компаниям при производстве фильмов на территории страны, передает «Укринформ».

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«О внесении изменений в Закон Украины «О государственной поддержке кинематографии в Украине» относительно государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине», — говорится в тексте документа.

Закон предусматривает увеличение суммы возврата средств, потраченных в Украине на кинопроизводство, так называемых рибейтов, с 16,6% до 25%. В случае, если продукт будет содержать элементы украинской культуры, производителям вернется еще 5%.

Как уточняет издание, государственная поддержка коснется только иностранных кинопроизводителей. Это, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, поможет привлечь инвестиции в отрасль.

«Радуюсь, что Украина начинает привлекать звезд мирового кино. Надеюсь, закон о компенсации иностранным кинопроизводителям, недавно принятый парламентом, действительно откроет для мирового кино дверь Украины. Уверен, что эта миссия — выполнима», — написал политик в фейсбуке.

Своими планами Зеленский уже успел поделиться с голливудским актером Томом Крузом, который прибыл в Киев по его личному приглашению. По информации «Телеканал новин 24», он рассказал, что заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих грядущих проектов.

Месяцем ранее Зеленский в рамках форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) провел переговоры со сценаристом и продюсером сериала «Чернобыль» Крейгом Мазином, актрисой Робин Райт (сериал «Карточный домик»), актером и продюсером Эштоном Кутчером, а также актрисой украинского происхождения Милой Кунис.

В ближайшее время систему рибейта планируют запустить и в России. Как сообщил президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов, Минэкономразвития собирается выделить на это 70 млн рублей до конца 2019 года.

«Планируется выделить 70 млн в этом году, в следующем — 700 млн рублей и по 1,5 млрд в следующие два года», — приводит его слова РИА «Новости».

Отмечается, что программа рибейта рассчитана на четыре года. При этом, по словам Сельянова, возвращать зарубежным компаниям будут от 30 до 40% расходов.

Система рибейтов действует в Эстонии, Болгарии, Литве, Хорватии, Сербии и других странах. Например, в Чехии программа возмещения части расходов производителям кино существует с 2010 года. В то же время, в отличие от Украины, предполагающей рибейты до 25%, здесь зарубежным компаниям возвращается 20% от расходов на производство. По данным Film New Europe, в 2018 году на программу было выделено из бюджета €38,9 млн, а на самой территории страны был потрачено не менее €600 млн.

«Если обратиться к опыту внедрения рибейтов в странах постсоциалистического пространства, а именно — Венгрии и Чехии, то эти государства имеют достаточно большие инвестиции в свою экономику за счет тех самых иностранных продюсерских групп, которые приезжают и работают на местных территориях», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» профессор Школы культурологии НИУ ВШЭ Ян Левченко.

По словам эксперта, система рибейта в странах с богатой киноиндустрией, например, в США, позволяет правильно распределять средства, «человеческий и финансовый капитал».

«Когда съемочная группа приезжает в небольшую страну с не очень большими бюджетами, то получается следующая вещь: эти люди несколько месяцев живут в этой стране, тратят кучу денег, позволяя тем самым функционировать местным культурным и иным материальным индустриям. И этот вклад неоценимо весомее, чем те деньги, которые государство затем вернет им в качестве рибейта», — считает Левченко.

Что касается сотрудничества с мировыми студиями, то пока иностранные кинематографисты только присматриваются к съемкам на Украине. В этом году в прокате был представлен всего один фильм — «Полина» Олиаса Барко совместного производства Украины, Бельгии и Франции. В прошлом году на экраны вышла лента «Изи» — первая официальная копродукция Украины с Италией (Bartlebyfilm Studio и Pilgrim Film).

Как правило, затраты на съемочные локации на Украине обходятся режиссерам в 6–8 раз дешевле, чем в других городах Европы. Так, запрещенная к показу в России французско-британская комедия «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи была частично снята в Киеве. Среди других известных зарубежных картин, некоторые сцены которых были сняты в украинской столице, — «Прощальное дело» Кристиана Кариона с Эмиром Кустурицей в главной роли, «Душка» голландского режиссера Йоса Стеллинга, немецкий фильм «Черная власть» Денниса Ганзеля и «Мебиус» француза Эрика Рошана.

Впрочем, инициатива Зеленского уже вызвала активную критику со стороны парламентариев. По мнению члена комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Николая Княжицкого (фракция «Европейская солидарность»), принятый закон лишит украинского производителя компенсаций из государственного бюджета.

«Государство, по их мнению [членов заседания], должно поддерживать иностранных продюсеров, а не украинских, — написал Княжицкий в фейсбуке. — Очевидно, это противоречит конституции, логике, международной практике и гражданским чувствам».

По итогам 2018 года, украинские фильмы охватили всего 8% общего объема картин в национальном прокате. При этом наравне с недавно принятым законопроектом, в Украине используется система питчингов — конкурсов заявок на частичное государственное финансирование съемок национального кино. Этим летом в числе победителей программы оказались биографический фильм о поэтессе Лесе Украинке «Леся» грузинского режиссера Наны Джанелидзе, «Бабин Яр» претендента на «Оскар» Сергея Лозницы, «Антропоцен» лаурета Гран-при Каннского кинофестиваля Мирослова Слабошпицкого и другие проекты.

Вместе с тем вызывает вопрос и наличие средств финансирования у украинской стороны. Как сообщает «24 канал» со ссылкой на министра культуры Владимира Бородянского, в августе этого года по итогам питчинга было принято решение о субсидировании фильмов-победителей на 1,7 млрд грн (около $60 млн), что втрое превышает текущий бюджет Госкино. В то же время максимальная сумма, которой может распоряжаться агенство, составляет 500 млн грн в год.

Инициатива Зеленского вероятно будет направлена на крупные голливудские студии вроде Universal или Paramount, которые полностью отвечают за производство фильма, включая съемочный процесс и постпродакшн, а затем предоставляют готовый продукт дистрибьютору. С независимым кино дела обстоят иначе: в этой сфере корпораций, которые бы полностью покрывали бюджет фильма, не существует. Производителям приходится надеяться либо на частных инвесторов, либо на государственное стимулирование и льготы, с помощью которых Украина и попытается привлечь иностранных кинодеятелей.