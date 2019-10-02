Украинский «Голливуд»: как Зеленский пытается вернуть кино

Владимир Зеленский подписал закон о поддержке иностранного кино

Украина будет компенсировать часть расходов иностранным компаниям при производстве фильмов на территории страны. По словам главы государства Владимира Зеленского, это сделает отрасль привлекательной для зарубежных инвестиций.

Верховная рада Украины приняла во втором чтении поправки, которые предусматривают возмещение части расходов иностранным компаниям при производстве фильмов на территории страны, передает «Укринформ».

«О внесении изменений в Закон Украины «О государственной поддержке кинематографии в Украине» относительно государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине», — говорится в тексте документа.

Закон предусматривает увеличение суммы возврата средств, потраченных в Украине на кинопроизводство, так называемых рибейтов, с 16,6% до 25%. В случае, если продукт будет содержать элементы украинской культуры, производителям вернется еще 5%.

Как уточняет издание, государственная поддержка коснется только иностранных кинопроизводителей. Это, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, поможет привлечь инвестиции в отрасль.

«Радуюсь, что Украина начинает привлекать звезд мирового кино. Надеюсь, закон о компенсации иностранным кинопроизводителям, недавно принятый парламентом, действительно откроет для мирового кино дверь Украины. Уверен, что эта миссия — выполнима», — написал политик в фейсбуке.

Своими планами Зеленский уже успел поделиться с голливудским актером Томом Крузом, который прибыл в Киев по его личному приглашению. По информации «Телеканал новин 24», он рассказал, что заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих грядущих проектов.

Месяцем ранее Зеленский в рамках форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) провел переговоры со сценаристом и продюсером сериала «Чернобыль» Крейгом Мазином, актрисой Робин Райт (сериал «Карточный домик»), актером и продюсером Эштоном Кутчером, а также актрисой украинского происхождения Милой Кунис.

В ближайшее время систему рибейта планируют запустить и в России. Как сообщил президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов, Минэкономразвития собирается выделить на это 70 млн рублей до конца 2019 года.

«Планируется выделить 70 млн в этом году, в следующем — 700 млн рублей и по 1,5 млрд в следующие два года», — приводит его слова РИА «Новости».

Отмечается, что программа рибейта рассчитана на четыре года. При этом, по словам Сельянова, возвращать зарубежным компаниям будут от 30 до 40% расходов.

Система рибейтов действует в Эстонии, Болгарии, Литве, Хорватии, Сербии и других странах. Например, в Чехии программа возмещения части расходов производителям кино существует с 2010 года. В то же время, в отличие от Украины, предполагающей рибейты до 25%, здесь зарубежным компаниям возвращается 20% от расходов на производство. По данным Film New Europe, в 2018 году на программу было выделено из бюджета €38,9 млн, а на самой территории страны был потрачено не менее €600 млн.

«Если обратиться к опыту внедрения рибейтов в странах постсоциалистического пространства, а именно — Венгрии и Чехии, то эти государства имеют достаточно большие инвестиции в свою экономику за счет тех самых иностранных продюсерских групп, которые приезжают и работают на местных территориях», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» профессор Школы культурологии НИУ ВШЭ Ян Левченко.

По словам эксперта, система рибейта в странах с богатой киноиндустрией, например, в США, позволяет правильно распределять средства, «человеческий и финансовый капитал».

«Когда съемочная группа приезжает в небольшую страну с не очень большими бюджетами, то получается следующая вещь: эти люди несколько месяцев живут в этой стране, тратят кучу денег, позволяя тем самым функционировать местным культурным и иным материальным индустриям. И этот вклад неоценимо весомее, чем те деньги, которые государство затем вернет им в качестве рибейта», — считает Левченко.

Что касается сотрудничества с мировыми студиями, то пока иностранные кинематографисты только присматриваются к съемкам на Украине. В этом году в прокате был представлен всего один фильм — «Полина» Олиаса Барко совместного производства Украины, Бельгии и Франции. В прошлом году на экраны вышла лента «Изи» — первая официальная копродукция Украины с Италией (Bartlebyfilm Studio и Pilgrim Film).

Как правило, затраты на съемочные локации на Украине обходятся режиссерам в 6–8 раз дешевле, чем в других городах Европы. Так, запрещенная к показу в России французско-британская комедия «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи была частично снята в Киеве. Среди других известных зарубежных картин, некоторые сцены которых были сняты в украинской столице, — «Прощальное дело» Кристиана Кариона с Эмиром Кустурицей в главной роли, «Душка» голландского режиссера Йоса Стеллинга, немецкий фильм «Черная власть» Денниса Ганзеля и «Мебиус» француза Эрика Рошана.

Впрочем, инициатива Зеленского уже вызвала активную критику со стороны парламентариев. По мнению члена комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Николая Княжицкого (фракция «Европейская солидарность»), принятый закон лишит украинского производителя компенсаций из государственного бюджета.

«Государство, по их мнению [членов заседания], должно поддерживать иностранных продюсеров, а не украинских, — написал Княжицкий в фейсбуке. — Очевидно, это противоречит конституции, логике, международной практике и гражданским чувствам».

По итогам 2018 года, украинские фильмы охватили всего 8% общего объема картин в национальном прокате. При этом наравне с недавно принятым законопроектом, в Украине используется система питчингов — конкурсов заявок на частичное государственное финансирование съемок национального кино. Этим летом в числе победителей программы оказались биографический фильм о поэтессе Лесе Украинке «Леся» грузинского режиссера Наны Джанелидзе, «Бабин Яр» претендента на «Оскар» Сергея Лозницы, «Антропоцен» лаурета Гран-при Каннского кинофестиваля Мирослова Слабошпицкого и другие проекты.

Вместе с тем вызывает вопрос и наличие средств финансирования у украинской стороны. Как сообщает «24 канал» со ссылкой на министра культуры Владимира Бородянского, в августе этого года по итогам питчинга было принято решение о субсидировании фильмов-победителей на 1,7 млрд грн (около $60 млн), что втрое превышает текущий бюджет Госкино. В то же время максимальная сумма, которой может распоряжаться агенство, составляет 500 млн грн в год.

Инициатива Зеленского вероятно будет направлена на крупные голливудские студии вроде Universal или Paramount, которые полностью отвечают за производство фильма, включая съемочный процесс и постпродакшн, а затем предоставляют готовый продукт дистрибьютору. С независимым кино дела обстоят иначе: в этой сфере корпораций, которые бы полностью покрывали бюджет фильма, не существует. Производителям приходится надеяться либо на частных инвесторов, либо на государственное стимулирование и льготы, с помощью которых Украина и попытается привлечь иностранных кинодеятелей.