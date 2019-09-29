Пойдем на «Эверест»: что смотрят в США

Лидером бокс-офиса США по итогам минувшего уикенда ожидаемо стал мультфильм «Эверест» китайско-американского производства. Анимационная картина в свои первые выходные в Штатах выручила $20,85 млн. Лента, созданная авторами «Корпорации монстров» и «Сезона охоты», рассказывает о приключениях девочки Лу и милого Йети, живущего на ее крыше. По ходу сюжета главным героям «Эвереста» предстоит преодолеть увлекательное путешествие от экзотических улиц Шанхая до захватывающих дух гималайских снежных пейзажей, где живет семья снежного человека.

Реклама

Стоит отметить, что — несмотря на победу — дебют мультфильма (именно в плане чистых цифр) впечатлил не особо, ведь вложено в него было $75 млн. При этом на международной арене он заработал за уикенд тоже не очень много — $8,8 млн. Особенно печально данные факты выглядят на фоне той информации, что уже на стартовавшей неделе в прокат выходит «Семейка Аддамс», которая точно сворует у «Эвереста» добрую часть аудитории.

Ранее, к слову, «Газета.Ru» взяла интервью у режиссера проекта Джилл Калтон.

Вторым стал «чемпион» (и новичок) предыдущих выходных — историческая лента «Аббатство Даунтон», продолжение одноименного культового сериала, легендарного для британского телевидения. 27-29 сентября принесли фильму, в котором сыграли Мэгги Смит, Мишель Докери, Хью Бонневиль и Лора Кармайкл, $14,5 млн. Общемировая касса картины на данный момент составляет без малого $110 млн, что является очень приличным результатом для проектов подобного рода.

В то же время комедия «Стриптизерши», роли в которой среди прочих исполнили Джей Ло и Карди Би, и вовсе показала мизерное для третьей недели падение в 32%, собрав $11,5 млн. Фильм, повествующий историю танцовщиц элитного стриптиз-клуба, которые из-за банковского кризиса лишаются всех своих накоплений и разрабатывают дерзкий план по возвращению честно заработанных денег, прямо сейчас является третьим по заработку проектом во всей истории STX и в целом имеет все шансы возглавить данный рейтинг — для этого ему нужно пополнить собственную домашнюю кассу еще $33 млн (что, как уже было сказано, вполне себе выполнимо).

Чуть ниже расположился сиквел ужастика «Оно» по Стивену Кингу. Четвертые выходные в американском прокате порадовали его создателей $10,4 млн. Суммарная касса хоррора c Джессикой Честейн и Джеймсом Макэвоем теперь составляет $417,5 млн — страшные (в хорошем смысле) для данного жанра деньги.

Замкнула топ-5 фантастическая драма «К звездам», главную роль в которой исполнил Брэд Питт. Лента, надо сказать, согласно прогнозам экспертов, должна была финишировать в тройке по итогам уикенда, однако заработала в его ходе всего $10,1 млн, упав аж на 47% уже на второй для себя неделе. Куда лучше картина собирает вне США — там она уже выручила $53,5 млн (против 35,5 в Штатах).

Шестым стал «Рэмбо: Последняя кровь» Адриана Грюнберга, которому вторые выходные принесли $8,6 млн.

На седьмой строчке расположился еще один дебютант недели — байопик о голливудской актрисе Джуди Гарлэнд (Дороти из «Волшебника страны Оз» 1939 года), рассказывающий о последних месяцах жизни знаменитости, главную роль в картине сыграла Рене Зеллвегер. Проект, ознакамливаться с которым ранее публично отказалась Лайза Миннелли (дочь Гарлэнд), во-первых, посрамил прогнозистов, считавших, что выше девятой позиции ему не забраться, во-вторых, собрал $3,1 млн (то есть в два раза больше ожидаемого).

Наконец, восьмое, девятое и десятое места достались соответственно «Хорошим мальчикам» ($2 млн, седьмой уикенд)

«Королю Льву» ($1,6 млн, 11 неделя) и...

«Падению ангела» ($1,5 млн, шестые выходные).