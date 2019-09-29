«Джокер», «Семейка Аддамс», «Терминатор»: что смотреть в октябре

«Джокер» («Joker»), Тодд Филлипс — 3 октября

Уже в грядущий четверг на отечественные экраны выйдет сольный фильм о Джокере, которого сыграет Хоакин Феникс. Сюжет криминального триллера Тодда Филлипса охватывает историю происхождения злодея Джокера без каких-либо особых связей с другими произведениями вселенной DC. В вымышленный Готэм-Сити возвращается странный неудавшийся комик Артур Флек, в планах которого — ухаживать за пожилой матерью и набираться сил для нового рывка на юмористическом поприще. Однако в прошлом его семьи скрыт секрет: они каким-то образом связаны с богатейшим кланом Готэма. Одержимый этой загадкой, Артур решает забыть о своем цивилизованном облике и надевает маску зловещего клоуна. «Джокер», как известно, был великолепно воспринят критиками и уже успел получить главный приз Венецианского кинофестиваля. При этом в США лента привлекла повышенное внимание армии и полиции.

«Эверест» («Abominable»), Джилл Калтон и Тодд Вилдерман — 3 октября

Найдется в октябре и качественная премьера и для зрителей младшего возраста. Речь про «Эверест», мультик китайско-американского производства, рассказывающий о приключениях девочки Лу и милого Йети, живущего на ее крыше. По ходу сюжета главным героям мультфильма предстоит преодолеть увлекательное путешествие от экзотических улиц Шанхая до захватывающих дух гималайских снежных пейзажей, где живет семья снежного человека. Недавно «Газета.Ru» взяла интервью у режиссера анимационного фильма Джилл Калтон, предлагаем ознакомиться!

«Дождливый день в Нью-Йорке» («A Rainy Day in New York»), Вуди Аллен — 10 октября

Уже в первую полноценную семидневку октября в прокат выйдет комедийная мелодрама «Дождливый день в Нью-Йорке» Вуди Аллена, абсолютно типичная для него по стилистике (если что, не в плохом смысле) работа. Лента примечательна как сюжетом (парень и девушка приезжают в Нью-Йорк, чтобы вместе провести выходные, однако в итоге их дороги расходятся: он встречается со своей давней подругой, она — приобщается к модной тусовке), так и попросту убийственным актерским составом (Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг, Селена Гомес, Джуд Лоу, Диего Луна, Лив Шрайбер). Картина, кстати, выходит в прокат на фоне продолжающегося скандала с обвинениями Аллена в сексуальном насилии, однако у нас это едва ли на что-то повлияет.

«Малефисента: Владычица тьмы» («Maleficent: Mistress of Evil»), Йоаким Роннинг — 17 октября

Долгожданный сиквел сказочного фильма Роберта Стромберга о рогатой колдунье в исполнении Анджелины Джоли снял норвежец Йоаким Роннинг. Сюжет ленты «Малефисента: Владычица тьмы» разворачивается через несколько лет после событий первой части. Напомним, в ней рассказывалось о том, что ожесточило сердце героини Джоли и заставило ее проклясть принцессу Аврору. В новой картине также снялись Эль Фэннинг и Мишель Пфайффер.

«Мысленный волк», Валерия Гай Германика — 17 октября

В центре сюжета одной из наиболее примечательных премьер октября российского производства — история взаимоотношений матери и дочери, чуждых друг другу по духу, но объединяющихся перед лицом жуткого врага. Согласно критикам, «Волк» Валерии Гай Германики, заявлявшийся как фэнтезийно-психологическая драма о неком существе, живущем в каждом из нас, по итогам оказался сильно похожим на сказочный хоррор. Главные роли в ленте исполнили Юлия Высоцкая и Елизавета Климова.

«Zомбилэнд: Контрольный выстрел» («Zombieland: Double Tap»), Рубен Фляйшер — 24 октября

Через десять лет после выхода фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд» Рубен Фляйшер выпускает его продолжение под названием «Zомбилэнд: Контрольный выстрел». Действие ленты разворачивается в эпоху постапокалипсиса и рассказывает историю четырех охотников на зомби, которых сыграли Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Эбигейл Бреслин и Эмма Стоун.

«Сторож», Юрий Быков — 24 октября

Юрий Быков — это практически всегда очень интересно, не зря же кинематографиста называют одним из лучших режиссеров своего времени. В «Стороже», где постановщик, к слову, сам исполняет главную роль, Быков сильно отходит от привычных для себя социально-политических тем, говоря о взаимоотношениях людей. Эффект от происходящего на экране здесь лишь усиливается камерностью картины — трио главных героев, согласно сюжету, оказывается запертым в заснеженном санатории.

close Кадр из фильма «Сторож» (2019) Кадр из фильма «Сторож» (2019) АРТЛАЙТ

«Терминатор: Темные судьбы» («Terminator: Dark Fate»), Тим Миллер — 31 октября

Совсем чуть-чуть осталось и до выхода в прокат продолжения легендарной киносерии о киборгах — картины «Терминатор: Темные судьбы». Сценаристом ленты стал Джеймс Кэмерон, автор первого фильма о Терминаторе, который вышел в 1984 году. Спустя много лет к своим знаменитым ролям во франшизе вернулись легендарные Арнольд Шварценеггер (киборг Т-800) и Линда Хэмилтон (Сара Коннор). Также в фильме сыграли Диего Бонета, Габриела Луна, Маккензи Дэвис и Наталия Рейес. Сам Шварц в грядущей ленте предстанет перед зрителями с короткой седой бородой.

«Семейка Аддамс» («The Addams Family»), Грег Тирнан и Конрад Вернон — 31 октября

Возвращение легендарной истории о криповой, но милой семье — теперь в анимационном формате. Судя по трейлеру, создателям мультфильма удалось сохранить классический черный юмор оригинальной саги: чего только стоит сцена с реинкарнацией лягушек в школьном классе. Другое дело, что возможно некоторые шутки ленты будут немного не по возрасту младшей аудитории, но это уже абсолютно иная тема для дискуссии.

«Верность», Нигина Сайфуллаева — 31 октября

«Верность» завлекает многообещающим слоганом из трейлера. Исходя из него, это фильм, в котором герои удовлетворяют свои самые низменные потребности «вместо того, чтобы просто поговорить». В драме с Александром Палем и Евгенией Громовой у главных героев в отношениях случается кризис: девушка, подозревая парня в измене, решает сама начать изменять ему со случайными мужчинами. Звучит грустно, но что-то (жизненность?) в этом точно есть.