«Не робеем»: Гоша Куценко высмеял Акиньшину за голую оперу

Российская актриса Оксана Акиньшина «послала» заслуженного артиста России Гошу Куценко. Произошло это в комментариях к чрезвычайно провокационному посту, который звезда фильма «Стиляги» опубликовала в своем инстаграме. Артистка была впечатлена некой музыкальной постановкой, которая проходила в Мадриде, и сочла уместным опубликовать оттуда несколько роликов.

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«Немного оперы! Гендель-Шмендель! Не робеем», — подписала Акиньшина видео эротического характера с участием женщины и толпы обнаженных мужчин.

Куценко в комментариях к публикации со смеющимся эмодзи написал: «Твоя роль!». На что Акиньшина ответила ему: «Пошел в ж».

Трудно сказать, был ли это конфликт или взаимное дружеское подкалывание, одно можно утверждать наверняка — артисты здорово порадовали и развлекли своими репликами публику инстаграма, которая охотно подключилась со своими комментариями.

Отметим также, что сама публикация вызвала бурю самых разных эмоций среди подписчиков звезды. Одни были обескуражены столь откровенным контентом и обрушились на знаменитость с критикой.

«Вы в своем уме? Разве можно такое у себя размещать? А если вас смотрят дети? Отписываюсь!», «Ммм дааа. Мы не готовы к такому искусству», «Никогда не комментирую посты, но тут просто не удержалась. Идиоты какие-то! Это извращенное понимание, что такое искусство! Реальные извращенцы», — писали пользователи инстаграма.

Некоторых же эта публикация наоборот очень развеселила.

«Генитально! Голос в опере, не главное! Вместо распевания. Единственное, героиня не в очень легком положении (много смайликов) неудобно вечером после работы рассказывать мужу, как прошел рабочий день (очень много смайликов)», «Ну вот, теперь в прямом смысле опера — оральное искусство», — предположили подписчицы.

Нашлись и те, кто считает нормальным любой вид самовыражения и предпочитает никого не осуждать.

В процессе написания заметки скандальная публикация была удалена. Удивительно, что модераторы соцсети дали провисеть ей несколько часов.

В октябре 2020 года запланировала премьера фильма актера и режиссера Данилы Козловского, посвященного аварии на Чернобыльской АЭС, в котором Акиньшина исполнила одну из главных ролей.

Напомним, что в августе 2018 года актриса объявила о разводе с кинопродюсером Арчилом Геловани, после чего пошли слухи о ее воссоединении с Сергеем Шнуровым, который за месяц до этого также развелся, к тому же их тогда не раз видели вместе. О своем решении, по примеру многих, включая самого Шнура, она осведомила общественность через инстаграм.

«Видимо, последнее время это стало модно! И, наверное, лучше, чем грязные газеты с ложной информацией!, — написала знаменитость. — Поэтому, сообщаю сама о своем разводе с мужем! Надеюсь, все пройдет спокойно, быстро и не причинит вреда детям».

Брак Акиньшиной и Геловани продлился шесть лет, за это время у них родились двое детей. О причинах развода актриса не стала распространяться, лишь пожелав подписчицам думать и делать только о том, что будет во благо лично им.

К конце лета знаменитость улетела отдыхать в компании неизвестного мужчины. Однако в итоге выяснилось, что некий поклонник на самом деле оказался ее действующим мужем.

Судя по всему, паре удалось решить свои проблемы и помириться, а развод отменился сам собой. Позже, в феврале этого года супруги отправились вместе на горнолыжный курорт в Швейцарию, где сделали совместное селфи.

«Все-таки отменили развод. Ну и молодцы!», Красивейшая пара!», «Как я рада, что вы вместе», «Очень гармонично смотритесь», «Зачем разводиться, если можно быть счастливыми?» — комментировали пользователи соцсети.