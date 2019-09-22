Успех и провал: как «Остаться в живых» разозлил фанатов

В январе 2004 года телеканал ABC переживал не лучшие годы — компания остро нуждалась в собственном оригинальном проекте. Тогда руководитель канала Ллойд Браун, вдохновившись картиной «Изгой» Роберта Земекиса, задумал воплотить историю, в которой группа выживших незнакомцев в результате крушения пассажирского самолета оказалась на далеком и необитаемом острове и была вынуждена находить общий язык друг с другом.

Своей идеей Браун поделился с продюсером Джей Джей Абрамсом, который в то время работал над «Шпионкой», одним из главных хитов ABC. Постановщик взялся развить историю по-своему, добавив в сценарий значительную долю мистики.

Посчитав, что одной человеческой драмы для создания сериала будет недостаточно, Абрамс решил, что сам остров должен играть ключевую роль в сюжете. В частности, именно он предложил эпизод, где персонажи находят посреди джунглей закрытый люк в земле.

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«Когда мы снимали пилот, у нас с Дэймоном [Линделофом, соавтором сериала] были разные идеи, куда это все может зайти, — рассказывал Абрамс. — Каких-то персонажей, например Бена (Майкл Эмерсон), в оригинальном сценарии не было, они появились, когда мы увидели интересных актеров на кастинге и придумали им роли. Иногда актеры начинают играть так хорошо, что их роль увеличивается».

Абрамс и Линделоф быстро нашли общий язык. Поначалу руководство ABC противилось желанию сценаристов делать сериал со сложной мифологией, но авторы стремились именно к этому — создать реалистичную драму, в которую постепенно будут вноситься фантастические элементы.

Сериал получил рекордный по тем временам бюджет в $13 млн. Съемки начались весной 2004 года на гавайском острове Оаху. Летом пилот был показан на фестивале Comic-Con и настолько понравился зрителям, что компания заказала продолжение.

После завершения работы над пилотом Абрамс ушел на студию Paramount Pictures снимать третью часть «Миссии невыполнима». Производство следующих восьми серий легло на плечи Линделофа. Вскоре к нему присоединился автор «Детектива Нэша Бриджеса» Карлтон Кьюз.

Первые два сезона сделали сериал настоящим хитом. Представители ABC не думали о завершении проекта, в то время как Линделофу и Кьюзу при этом нужно было придумывать по 24 42-минутных серии ежегодно. Новые идеи неминуемо «испарялись», и даже самые ярые поклонники критиковали шоу за то, что его сюжет топчется на месте.

После того, как сериал отправился в отпуск на несколько месяцев, чтобы завершить работу над остатком сезона, его аудитория начала значительно сокращаться (для сравнения: первые серии шоу посмотрели более 23 млн человек, в то время как последнюю серию шестого сезона — всего 8). Кроме того, в 2006 году серьезную конкуренцию «Остаться в живых» составил новичок от NBC — «Герои» Тима Кринга. Сериал даже называли «убийцей Lost'а».

Любовь сценаристов к научной фантастике привела к, пожалуй, их самому неоднозначному сюжетному решению, разделившему поклонников на два лагеря. В финальном сезоне авторы ввели параллельную вселенную, в которой самолет рейса 815 не разбился на острове. «Остаться в живых» закончился смертью всех основных персонажей и их путешествием в загробный мир.

Тогда разгоряченные поклонники атаковали аккаунт Линделофа в твиттере гневными комментариями и требованиями вернуть впустую потраченные шесть лет жизни.

В то же время сериал стал сенсацией на телевидении благодаря использованным в нем приемам. Абрамс, Линдлоф и Кьюз отказались от классических законов драматургии: действие, развивающееся от момента падения самолета на остров, может резко и несколько раз прерваться флешбеками, чтобы по-разному мотивировать линии поведения персонажей. С каждой новой серией прошлое подбрасывало героям новые сюрпризы, позволяющие посмотреть на них под новым углом.

За шесть лет «Остаться в живых» стал своего рода трамплином для десятка артистов. В нем сыграли Мэттью Фокс, для которого роль Джека Шепарда стала лучшей в карьере, Эванджелин Лилли, Джош Холлоуэй, Терри О'Куинн, Хорхе Гарсия и многие другие.

Однако в истории сериала случались и неприятные моменты. В третьем сезоне любимец зрителей — африканский криминальный авторитет Мистер Эко [Адевале Акиннуойе-Агбадже] — был внезапно выведен из сюжета. Выяснилось, что актер был недоволен условиями проживания на Гавайях и попросил авторов убить его персонажа.

С момента завершения проекта не прекращаются слухи о его перезапуске. В 2017 году сам Линдлоф в интервью Entertainment Weekly отметил, что вряд ли будет лично вести работу над перезагрузкой шоу.

«Я думаю, что с моей стороны было бы предательством возвращаться в мир «Остаться в живых», чтобы снять в нем что-то еще. У меня было достаточно времени закончить историю так, как я хотел», — заключил сценарист.