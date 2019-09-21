«Осознанно солгал»: коллеги разнесли Ягудина за шоу о Заворотнюк

Заворотнюк перенесла вторую операцию

Фигуриста Алексея Ягудина обвинили в пиаре на болезни актрисы Анастасии Заворотнюк. Коллеги спортсмена раскритиковали его участие в передаче «Пусть говорят», посвященной трагедии знаменитости, куда он пришел якобы ради гонорара. Сама же звезда сериала «Моя прекрасная няня» находится в больнице. По словам ее друга, Заворотнюк перенесла вторую операцию.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин подвергся критике со стороны своих коллег за «пиар на чужой трагедии». Согласно слухам, он ради гонорара пришел в студию передачи «Пусть говорят» в качестве друга больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк и ее мужа, фигуриста Петра Чернышева. Телевизионный продюсер Алина Красная рассказала сайту kp.ru, о чем спортсмен говорил в студии Первого канала.

«На шоу Ягудин заявил, что является соседом Заворотнюк и часто видел у ее дома в Крекшино скорую», — сказала Красная.

Коллеги были в шоке от слов Ягудина и заявили, что больше «руки ему не подадут». По словам олимпийского чемпиона Максима Транькова, от семьи Заворотнюк и Чернышева не поступало официальных заявлений о состоянии актрисы, поэтому он не дает официальных комментариев.

«Думаю, вам лучше обратиться по этому вопросу к Ягудину, который любит пиариться на чужих трагедиях, — съязвил Траньков. — Ягудин не такой уж и ближайший сосед Насти и Пети. Их дома находятся на приличном расстоянии друг от друга. И он никогда не дружил с Петей. Они скорее конкуренты, чем друзья. Многие наши ребята отказались идти на это шоу, согласился лишь Ягудин. Бог ему судья».

Ведущая программы «Фигурвью» Елена Родина написала о ситуации с Ягудиным большой пост в инстаграме. По словам блогера, фигурист не является близким другом семья Заворотнюк и Чернышева,

«Наверное, многие из вас видели Алексея Ягудина в передаче про Анастасию Заворотнюк, но не все вслушались в его слова и тем более не обдумали, что произошло. Во-первых, Алексей не является даже мало-мальски близким к семье Заворотнюк-Чернышевых. То есть он осознанно солгал редакторам Первого канала и всей стране, тем самым плюнув в души членов семьи, которая сейчас переживает большую драму», — заявила Родина.

Во втором пункте своей претензии журналистка отметила, что, скорее всего, Ягудин участвовал в съемках на коммерческой основе. Она подчеркнула, что ранее его менеджер соглашался отправлять спортсмена на передачи только за деньги.

«В данных обстоятельствах это просто омерзительно, — возмутилась Родина, — В-третьих, за время эфира он успел прорекламировать свои гастроли в Крыму и даже уточнил город — Ялта, лишь микроскопические остатки совести не позволили ему озвучить название спектакля».

Помимо Ягудина прокомментировать ситуацию с болезнью Заворотнюк решились многие российские знаменитости. Первым новость о госпитализации звезды «Моей прекрасной няни» подтвердил продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

«Группа «Ласковый май» очень молится за Анастасию Заворотнюк. Мы вместе с семьей Насти переживаем за нее. Дай бог, чтобы все обошлось. Анастасия — прекрасный человек. Мы с ней работали, выступали вместе. Знаем ее как очень порядочную, очень заботливую, красивую, умную актрису, которая всегда все держала на своих хрупких плечах. Держись, солнце наше», — заявил Разин 13 сентября.

В ответ на один из комментариев он написал, что у актрисы диагностирована последняя стадия рака мозга. Ссылок на официальное подтверждение этой информации он не предоставил. В течение прошлой недели Разин несколько раз публиковал посты о Заворотнюк.

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов также прокомментировал болезнь актрисы. Он сам минувшим летом также оказался в центре внимания прессы после того, как якобы по ошибке выпил жидкость для очистки труб и попал в больницу.

«А если бы у вас, не дай бог, случилась какая-то проблема с организмом, вы бы хотели, чтобы на это обратили внимание все россияне? Скорее всего, нет», — сказал он в беседе с ФАН.

По мнению Алибасова, желание поклонников обсуждать болезнь Заворотнюк обусловлено проявлением «советской» психологии.

«Когда всей страной строят ГЭС, рожают ребенка, лечатся от рака или от СПИДа. Но каждый из нас индивидуален. И у каждого свое отношение к личной жизни. Если человек не хочет, чтобы к нему лезли, не надо туда лезть», — попросил продюсер.

Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров 21 сентября рассказал в эфире телеканала НТВ, что актриса перенесла вторую операцию.

«Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись», — заявил Майоров.

За два дня до этого СМИ написали, что Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату. По словам знакомого с ситуацией хирурга-онколога, на улучшение состояния артистки повлияло грамотное лечение и антибиотики.

«Врачи выбрали правильный метод и сумели снять отек мозга и остановить развитие инфекции в ослабленном организме Анастасии. Теперь, когда она приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи и продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое. Да, удаление опухоли возможно даже в таком тяжелом случае», — приводит слова специалиста сайт kp.ru.

Он подчеркнул, что у Заворотнюк «очень хорошие шансы» на выздоровление.