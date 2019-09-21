«Осознанно солгал»: коллеги разнесли Ягудина за шоу о Заворотнюк

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин подвергся критике со стороны своих коллег за «пиар на чужой трагедии». Согласно слухам, он ради гонорара пришел в студию передачи «Пусть говорят» в качестве друга больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк и ее мужа, фигуриста Петра Чернышева. Телевизионный продюсер Алина Красная рассказала сайту kp.ru, о чем спортсмен говорил в студии Первого канала.

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«На шоу Ягудин заявил, что является соседом Заворотнюк и часто видел у ее дома в Крекшино скорую», — сказала Красная.

Коллеги были в шоке от слов Ягудина и заявили, что больше «руки ему не подадут». По словам олимпийского чемпиона Максима Транькова, от семьи Заворотнюк и Чернышева не поступало официальных заявлений о состоянии актрисы, поэтому он не дает официальных комментариев.

«Думаю, вам лучше обратиться по этому вопросу к Ягудину, который любит пиариться на чужих трагедиях, — съязвил Траньков. — Ягудин не такой уж и ближайший сосед Насти и Пети. Их дома находятся на приличном расстоянии друг от друга. И он никогда не дружил с Петей. Они скорее конкуренты, чем друзья. Многие наши ребята отказались идти на это шоу, согласился лишь Ягудин. Бог ему судья».

Ведущая программы «Фигурвью» Елена Родина написала о ситуации с Ягудиным большой пост в инстаграме. По словам блогера, фигурист не является близким другом семья Заворотнюк и Чернышева,

«Наверное, многие из вас видели Алексея Ягудина в передаче про Анастасию Заворотнюк, но не все вслушались в его слова и тем более не обдумали, что произошло. Во-первых, Алексей не является даже мало-мальски близким к семье Заворотнюк-Чернышевых. То есть он осознанно солгал редакторам Первого канала и всей стране, тем самым плюнув в души членов семьи, которая сейчас переживает большую драму», — заявила Родина.

Во втором пункте своей претензии журналистка отметила, что, скорее всего, Ягудин участвовал в съемках на коммерческой основе. Она подчеркнула, что ранее его менеджер соглашался отправлять спортсмена на передачи только за деньги.

«В данных обстоятельствах это просто омерзительно, — возмутилась Родина, — В-третьих, за время эфира он успел прорекламировать свои гастроли в Крыму и даже уточнил город — Ялта, лишь микроскопические остатки совести не позволили ему озвучить название спектакля».

Помимо Ягудина прокомментировать ситуацию с болезнью Заворотнюк решились многие российские знаменитости. Первым новость о госпитализации звезды «Моей прекрасной няни» подтвердил продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

«Группа «Ласковый май» очень молится за Анастасию Заворотнюк. Мы вместе с семьей Насти переживаем за нее. Дай бог, чтобы все обошлось. Анастасия — прекрасный человек. Мы с ней работали, выступали вместе. Знаем ее как очень порядочную, очень заботливую, красивую, умную актрису, которая всегда все держала на своих хрупких плечах. Держись, солнце наше», — заявил Разин 13 сентября.

В ответ на один из комментариев он написал, что у актрисы диагностирована последняя стадия рака мозга. Ссылок на официальное подтверждение этой информации он не предоставил. В течение прошлой недели Разин несколько раз публиковал посты о Заворотнюк.

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов также прокомментировал болезнь актрисы. Он сам минувшим летом также оказался в центре внимания прессы после того, как якобы по ошибке выпил жидкость для очистки труб и попал в больницу.

«А если бы у вас, не дай бог, случилась какая-то проблема с организмом, вы бы хотели, чтобы на это обратили внимание все россияне? Скорее всего, нет», — сказал он в беседе с ФАН.

По мнению Алибасова, желание поклонников обсуждать болезнь Заворотнюк обусловлено проявлением «советской» психологии.

«Когда всей страной строят ГЭС, рожают ребенка, лечатся от рака или от СПИДа. Но каждый из нас индивидуален. И у каждого свое отношение к личной жизни. Если человек не хочет, чтобы к нему лезли, не надо туда лезть», — попросил продюсер.

Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров 21 сентября рассказал в эфире телеканала НТВ, что актриса перенесла вторую операцию.

«Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись», — заявил Майоров.

За два дня до этого СМИ написали, что Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату. По словам знакомого с ситуацией хирурга-онколога, на улучшение состояния артистки повлияло грамотное лечение и антибиотики.

«Врачи выбрали правильный метод и сумели снять отек мозга и остановить развитие инфекции в ослабленном организме Анастасии. Теперь, когда она приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи и продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое. Да, удаление опухоли возможно даже в таком тяжелом случае», — приводит слова специалиста сайт kp.ru.

Он подчеркнул, что у Заворотнюк «очень хорошие шансы» на выздоровление.