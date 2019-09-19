«Начал орать»: поддержавшую Устинова актрису грозят уволить

Поддержавшую Устинова пермскую актрису могут уволить из театра

Актриса пермского театра Дарья Егорова может быть уволена за публичную поддержку осужденного коллеги Павла Устинова. После премьеры спектакля девушка вышла на сцену и неожиданно произнесла речь, из-за которой против нее ополчились коллеги и руководство театра.

Актрисе Пермского академического театра Дарье Егоровой грозит увольнение за поддержку коллеги Павла Устинова, осужденного за «применение опасного для жизни или здоровья насилия к представителю власти» во время акции 3 августа. Девушка вышла к зрителям после премьеры спектакля и высказала свое отношение к ситуации с Устиновым. О реакции руководства театра на этот поступок Егорова написала на своей странице в фейсбуке.

«Мир сошел с ума. Вчера у нас в театре была премьера, открытие сезона. Мы прекрасно отыграли спектакль, все зрители были счастливы, и после всех поклонов я вышла и выступила в поддержку Павла Устинова. В чем зритель меня поддержал.

И вот как только я зашла за кулисы, режиссер спектакля начала орать на меня «кто ты такая что можешь все это говорить, ты никто, ты испортила три месяца моей работы, ты испортила праздник», — написала актриса.

Коллеги Егоровой также не поддержали эту инициативу, заявив, что она «подставила их всех». По словам актрисы, вечером того дня сотрудники театра писали в соцсетях, что она «не имела никакого морального и человеческого права так делать» и своим выходом «испортила зрителям премьеру».

«После чего тот же режиссер написала текст о том, что талант объединяет, а отсутствие таланта разъединяет. Если все их действия продиктованы наличием таланта, то слава богу, что у меня его нет. Дальше. Утром меня вызывает к себе художественный руководитель театра Борис Леонидович Мильграм. Сообщает о том, что меня выводят из спектакля и после чего уволят. Также говорит, что я подставила весь театр, что я нарушила этику театра. И лишает зарплаты парня, который сидел на звуке, и который включил мне микрофон», — поделилась Егорова.

Сама актриса от своей позиции не отказывается и считает, что поступила как «гражданин своей страны». Она подчеркнула, что ни в каком законе не написано, что артист не имеет права говорить что-то после поклона.

«Возможно я действительно никто. Но я гражданин своей страны. И как гражданин я могу говорить. Если бы я заранее знала об исходе этих событий, то поступила бы точно так же. Свободу Павлу Устинову», — подытожила актриса.

Однако представители пресс-службы театра опровергли слова Егоровой о том, что ее пообещали уволить, передает Ura.Ru.

«Оснований для ее увольнения нет. Актрисе будет объявлен дисциплинарный выговор», — уточнили в театре.

Напомним, что актера Павла Устинова приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа на Пушкинской площади, сообщает РИА «Новости».

Согласно материалам дела, старший сержант полиции Александр Лягин задержал «нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков» Устинова, тот сопротивлялся, из-за чего омоновец получил вывих плеча. Свою вину подсудимый не признал.

Недавно стало известно, что по ходатайству адвоката 24-летнего актера Генпрокуратура направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения. Об этом защитник подсудимого Анатолий Кучерена заявил ТАСС 19 сентября.

«Прокуратура обжаловала меру пресечения Устинову по моему ходатайству. Рассмотрение жалобы состоится в Мосгорсуде завтра, в 12:00», — сказал он, подчеркнув, что прокуратура просит суд отменить арест и отпустить его под подписку о невыезде.

Помимо Егоровой после назначения приговора за Устинова вступились многие культурные деятели, а также его коллеги по театральному цеху. В частности, художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин выступил с просьбой о том, чтобы 24-летнего актера защищал именно глава общественного совета при МВД Анатолий Кучерена.

Первым видео с поддержкой опубликовал Александр Паль. Позднее к нему присоединились Сергей Безруков, Данила Козловский, Александр Петров, Елизавета Боярская, Ирина Старшенбаум, Евгений Цыганов, Максим Виторган, Елена Коренева и многие другие.