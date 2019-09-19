«Начал орать»: поддержавшую Устинова актрису грозят уволить

Актрисе Пермского академического театра Дарье Егоровой грозит увольнение за поддержку коллеги Павла Устинова, осужденного за «применение опасного для жизни или здоровья насилия к представителю власти» во время акции 3 августа. Девушка вышла к зрителям после премьеры спектакля и высказала свое отношение к ситуации с Устиновым. О реакции руководства театра на этот поступок Егорова написала на своей странице в фейсбуке.

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«Мир сошел с ума. Вчера у нас в театре была премьера, открытие сезона. Мы прекрасно отыграли спектакль, все зрители были счастливы, и после всех поклонов я вышла и выступила в поддержку Павла Устинова. В чем зритель меня поддержал.

И вот как только я зашла за кулисы, режиссер спектакля начала орать на меня «кто ты такая что можешь все это говорить, ты никто, ты испортила три месяца моей работы, ты испортила праздник», — написала актриса.

Коллеги Егоровой также не поддержали эту инициативу, заявив, что она «подставила их всех». По словам актрисы, вечером того дня сотрудники театра писали в соцсетях, что она «не имела никакого морального и человеческого права так делать» и своим выходом «испортила зрителям премьеру».

«После чего тот же режиссер написала текст о том, что талант объединяет, а отсутствие таланта разъединяет. Если все их действия продиктованы наличием таланта, то слава богу, что у меня его нет. Дальше. Утром меня вызывает к себе художественный руководитель театра Борис Леонидович Мильграм. Сообщает о том, что меня выводят из спектакля и после чего уволят. Также говорит, что я подставила весь театр, что я нарушила этику театра. И лишает зарплаты парня, который сидел на звуке, и который включил мне микрофон», — поделилась Егорова.

Сама актриса от своей позиции не отказывается и считает, что поступила как «гражданин своей страны». Она подчеркнула, что ни в каком законе не написано, что артист не имеет права говорить что-то после поклона.

«Возможно я действительно никто. Но я гражданин своей страны. И как гражданин я могу говорить. Если бы я заранее знала об исходе этих событий, то поступила бы точно так же. Свободу Павлу Устинову», — подытожила актриса.

Однако представители пресс-службы театра опровергли слова Егоровой о том, что ее пообещали уволить, передает Ura.Ru.

«Оснований для ее увольнения нет. Актрисе будет объявлен дисциплинарный выговор», — уточнили в театре.

Напомним, что актера Павла Устинова приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа на Пушкинской площади, сообщает РИА «Новости».

Согласно материалам дела, старший сержант полиции Александр Лягин задержал «нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков» Устинова, тот сопротивлялся, из-за чего омоновец получил вывих плеча. Свою вину подсудимый не признал.

Недавно стало известно, что по ходатайству адвоката 24-летнего актера Генпрокуратура направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения. Об этом защитник подсудимого Анатолий Кучерена заявил ТАСС 19 сентября.

«Прокуратура обжаловала меру пресечения Устинову по моему ходатайству. Рассмотрение жалобы состоится в Мосгорсуде завтра, в 12:00», — сказал он, подчеркнув, что прокуратура просит суд отменить арест и отпустить его под подписку о невыезде.

Помимо Егоровой после назначения приговора за Устинова вступились многие культурные деятели, а также его коллеги по театральному цеху. В частности, художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин выступил с просьбой о том, чтобы 24-летнего актера защищал именно глава общественного совета при МВД Анатолий Кучерена.

Первым видео с поддержкой опубликовал Александр Паль. Позднее к нему присоединились Сергей Безруков, Данила Козловский, Александр Петров, Елизавета Боярская, Ирина Старшенбаум, Евгений Цыганов, Максим Виторган, Елена Коренева и многие другие.