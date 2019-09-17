Трейлеры недели: «Ford против Ferrari», «Рождество на двоих»

»Ford против Ferrari» («Ford v Ferrari»), Джеймс Мэнголд. Премьера в России — 14 ноября

Компания 20th Century Fox выпустила второй трейлер биографической драмы «Ford против Ferrari», основанной на книге американского писателя Э. Дж. Бэйма «Гоните изо всех сил: Форд, Феррари и их сражение за скорость и славу в Ле-Мане». В фильме рассказывается реальная история борьбы команд Ford и Ferrari за победу в гонке «24 часа Ле-Мана» в 1966 году. Главные роли в картине сыграли Кристиан Бейл и Мэтт Деймон.

«Рождество на двоих» («Last Christmas»), Пол Фиг. Премьера в России — 5 декабря

Наполненный новогодней атмосферой фильм «Рождество на двоих» с Эмилией Кларк обзавелся российским трейлером. Под аккомпанемент легендарной песни Джорджа Майкла «Last Christmas», написанной 35 лет назад, главная героиня рассказывает о своей нелегкой жизни, которая меняется в лучшую сторону с появлением очаровательного молодого человека Тома.

«Как босс» («Like a boss»), Мигель Артета

Paramount Pictures представила первый официальный трейлер фильма «Как босс». Эта легкая комедия рассказывает о двух лучших подругах (Тиффани Хэддиш и Роуз Бирн), которые решили с нуля создать косметическую компанию. Но когда девушки сталкиваются с финансовыми проблемами и необходимостью сотрудничества с крупной корпорацией, их дружба ставится под угрозу. Также в фильме снялись Сальма Хайек, Билли Портер, Дженнифер Кулидж, Ари Грейнор и другие. В мировой прокат лента выйдет 10 января следующего года.

«Они» («Haunt»), Скотт Бек, Брайан Вудс. Премьера в России — 17 октября

Русский трейлер фильма ужасов «Они» от создателей хорроров «Оно» и «Тихое место» появился на YouTube. Ролик переносит зрителей в пугающий антураж: группа друзей решается на посещение дома ужасов, который лишь с виду выглядит как аттракцион. Кстати, в прошлом году в прокат вышел схожий по общей задумке фильм «Хэллфест», где тинейджеры также столкнулись с неожиданными приключениями на фестивале страха. Однако настроения у данных лент разнятся: если лента Грегори Плотника была молодежным ужастиком с классическим юмором, то фильм «Они», судя по трейлеру, является действительно жутким хоррором, где с героями расправляются с особой жестокостью.

Очередной жуткий фильм в этом списке — полнометражный официальный трейлер инди-триллера «Гарпун» производства Epic Pics. Картина о событиях на застрявшей на мели яхте, показанная на кинофестивале в Роттердаме в начале этого года, выйдет в американский прокат к Хэллоуину. По сюжету три лучших друга оказываются на яхте посреди океана из-за подозрительных обстоятельств, где сталкиваются с соперничеством и узнают темные секреты. В главных ролях — Кристофер Грей, Манро Чемберс и Эмили Тайра.

«Квин и Слим» («Queen and Slim»), Мелина Матсукас

Студия Universal выпустила второй трейлер фильма «Квин и Слим», что переводится как «Королева и худышка». По сюжету ленты, Слим и Квин отправляются на первое свидание, но внезапно по дороге их останавливает полицейский. В результате потасовки Слим убивает его, чтобы защитить себя и девушку. В главных ролях фильма, мировая премьера которого состоится 27 ноября, снялись звезда хоррора «Прочь» Дэниэл Калуя, Джоди Смит и Хлоя Севиньи.

«В тени Луны» («In the Shadow of the Moon»), Джим Микл

Стриминговый сервис Netflix показал подписчикам трейлер криминального триллера Джима Микла «В тени луны». События фильма развиваются в Филадельфии 1988 года, когда полицейский в исполнении Бойда Холбрука пытается найти загадочного серийного убийцу. Мировая премьера картины состоится 21 сентября на Fantastic Fest, а через неделю фильм появится на платформе.

«Окей, Лекси!» («Jexi»), Джон Лукас, Скотт Мур. Премьера в России — 17 октября

В сети опуликован первый русский трейлер ироничной комедии о зависимости от смартфонов «Окей, Лекси!». Сюжет повествует о парне по имени Фил (Адам ДеВайн), у которого нет друзей и любви. Все меняется после обновления программного обеспечения на его смартфоне. На новой прошивке появляется виртуальный помощник Лекси, которая помогает Филу выходить из зоны комфорта. При этом парень становится полностью зависимым от телефона, что откровенно мешает ему жить в обществе. В комедии также снялись Роуз Бирн, Александра Шипп и Майкл Пенья.