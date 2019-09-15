«Стриптизерши» против Пеннивайза: что смотрят в США

По итогам 12-15 сентября хоррору по роману Стивена Кинга «Оно 2» снова удалось удержать первенство в американском прокате, хотя и с 55% падением сборов. В свои вторые выходные сиквел суперхита про клоуна-убийцу Пеннивайза, вышедшего в 2017 году, заработал еще $40 млн. Таким образом, картина увеличила свои суммарные домашние сборы до $150 млн.

Удачно стартовал в прокате фильм Лорин Скафарии «Стриптизерши». Увы, но обогнать «Оно 2», как и предполагали аналитики, новинке недели не удалось — в свой дебютный уикенд комедийная драма собрала $32 млн рублей. В главных ролях ленты, сценарий которой был написан по мотивам нашумевшей статьи в New York Magazine, сыграли Дженнифер Лопес, Констанс Ву и Карди Би. Фильм расскажет о танцовщицах элитного клуба, который посещают брокеры с Уолл-Стрит. После финансового кризиса 2008 года девушки берутся отомстить бывшим клиентам и вернуть свои деньги.

С большим отрывом от двух предыдущих фильмов, опустившись на одну строчку, разместился боевик Рика Романа Во «Падение ангела». Очередная часть франшизы с Джерардом Батлером в роли американского спецагента, которому вновь предстоит спасти героя Моргана Фримена, президента США, выручила на четвертой неделе $4,3 млн. Общая касса ленты достигла $59,6 млн.

На пятой неделе проката комедия «Хорошие мальчики» все же вылетела из тройки сильнейших, заработав при этом $4,1 млн. Будучи в прокате всего на неделю дольше «Падения ангела», картина довела суммарные домашние сборы до внушительных $72,5 млн.

Долгожитель американского бокс-офиса «Король Лев» даже на девятой неделе не собирается покидать топ-8: в минувшие выходные ремейк одноименного диснеевского мультфильма собрал еще $3,7 млн, потеряв относительно минувших выходных всего 30%. При этом домашние сборы проекта составили уже $534 млн, что с лихвой окупает затраты на производство трехмерной версии.

На шестом месте оказалась драма «Победитель», режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли в которой выступил Алекс Кендрик. В свои четвертые выходные лента собрала $2,7 млн, доведя общую кассу до $28,9 млн.

Вопреки прогнозам экспертов еще одна новинка недели — «Щегол» — финишировала лишь на седьмой строчке бокс-офиса. В свой дебютный уикенд драма Джона Краули с Николь Кидман, Сарой Полсон и Анайрином Барнардом в главных ролях заработала всего $2,6 млн. Автор исходного текста Донна Тарт лично приняла участие в создании сценария о Теодоре Деккере, который потерял свою мать во время теракта в музее и получил от одной из жертв взрыва редкую картину кисти голландского художника Карела Фабрициуса.

Замкнул топ-8 нашумевший блокбастер «Форсаж: Хоббс и Шоу». В свои седьмые выходные фильм добавил к своему заработку $2,5 млн. За все время в прокате шоу уже отбило свой внушительный ($200 млн) бюджет — на сегодняшний день международные сборы спин-оффа популярной франшизы составили более $720 млн.