Ремня не дали: ГИБДД проверит катафалк Собчак

Инспекторы ГИБДД заинтересовались ранее появившимся видео со свадьбы телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. На кадрах, которые разместил телеканал РЕН ТВ, видно, как свадебный катафалк едет с открытой дверцей багажника, а молодожены, ехавшие на месте, где обычно ставят гроб с покойником, не пристегнуты, что нарушает правила дорожного движения.

Кроме того, сотрудников госавтоинспекции еще заинтересовало то, что водителя катафалка видели за рулем автомобиля с телефоном в руках. Сейчас в ГИБДД изучают все материалы.

«ГИБДД изучает видео, которое разместили в СМИ. Проводится проверка», — сказали в пресс-службе Госавтоинпекции.

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Как передает ФАН, пользователи интернета уже обсуждают этот яркий проезд по московским улицам. Часть из них полагают, что работники ГИБДД простят молодоженам такие вольности в честь их свадьбы. Тем более, что в результате такой езды никто не пострадал. Другие уверены, что Богомолову и Собчак придется заплатить штраф.

Эпатажная Ксения Собчак определила для своей свадьбы и венчания «дьявольскую дату» — пятницу, 13 сентября. При этом в качестве свадебного лимузина она выбрала похоронный катафалк, прикрепив к нему надпись: «только смерть разлучит нас». На этом автомобиле Собчак и Богомолов прибыли в ЗАГС.

По сообщениям СМИ, приглашения на свадьбу получили почти 300 человек. В частности, на свадьбу были приглашены Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой, Константин Эрнст, Рената Литвинова, Земфира, бывшая жена Сергея Шнурова Матильда, дизайнер Ульяна Сергеенко и светская львица Ульяна Цейтлина.

Кроме того, известно, что светское мероприятие ведет Игорь Верник. «Это два абсолютно любящих друг друга человека, огромное счастье, что они нашли друг друга», — так прокомментировал свадьбу телеведущей и режиссера его брат, журналист Вадим Верник.

Согласно некоторым данным, церемония обойдется как минимум в 16 млн рублей. Изначально планировалось отметить это событие в торговом комплексе «Петровский пассаж». Однако впоследствии его перенесли на территорию Музея Москвы, который находится на Зубовском Бульваре, передает телеграм-канал Super.

В Музее Москвы отметили, что проведение различных мероприятий для музейного комплекса не редкость, передает РИА «Новости».

«У нас арендуются помещения под корпоративные мероприятия, они могут быть закрытыми или открытыми, в том смысле, что это может быть фестиваль. Все остальные опции, как правило, не рассматриваются. Мы как городской музей Москвы стараемся делать так: либо чтобы к нам приезжали дружественные компании, близкие нам по духу, проводили свои закрытые мероприятия, либо чтобы они включались в нашу повестку», — рассказал агентству PR-директор учреждения Никита Сотников.

При этом он отказался разглашать стоимость аренды.

Ранее Ксения Собчак разместила в своем инстаграме пост с фотографией обручальных колец и подписью: «Женщина из Грибоедовского загса сказала, что мы Муж и Жена. Мы поверили». После ЗАГСа молодожены отправились проводить обряд венчания. Как говорила сама Ксения Собчак, она решилась на это таинство, так как это останется в памяти навсегда.

«Это очень красивая традиция. Да и когда еще в церковь зайдешь в короне? Красивые традиции и обряды — это, что навсегда останется в памяти», — сказала журналистка в интервью Tatler.

Незадолго до проведения торжественного мероприятия телеведущая сообщила, что хотела бы устроить для себя и других «детскую радость». «Хочется просто праздника, дурацкого, как Дед Мороз с ватной бородой, а ты на табуретке читаешь стишок. Больше меня в этой стране свадеб провел только Иван Ургант. Вот и вмещу все свое знание хоть куда-то. Устрою себе и всем детскую радость», — отметила она.

Незадолго до свадьбы Собчак и Богомолова в СМИ начали активно обсуждать слухи о беременности Собчак, так как ее подписчики обратили внимание на фотографию, которая была размещена несколькими днями ранее. Было видно, что снимок корректировали, так как рядом с телеведущей «поплыла» стена дома. Однако сама Собчак опровергла информацию о своей беременности.

«Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто — это неправда», — сказала она.