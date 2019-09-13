Ремня не дали: ГИБДД проверит катафалк Собчак

ГИБДД проверит видео со свадебным катафалком Собчак

Инспекторы ГИБДД заинтересовались свадебным видео журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, которое было размещено в сети. На кадрах видно, как молодожены едут в катафалке с открытым багажником на месте, где обычно стоит гроб. При этом ни невеста, ни жених не пристегнуты ремнями безопасности, что нарушает правила дорожного движения.

Инспекторы ГИБДД заинтересовались ранее появившимся видео со свадьбы телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. На кадрах, которые разместил телеканал РЕН ТВ, видно, как свадебный катафалк едет с открытой дверцей багажника, а молодожены, ехавшие на месте, где обычно ставят гроб с покойником, не пристегнуты, что нарушает правила дорожного движения.

Кроме того, сотрудников госавтоинспекции еще заинтересовало то, что водителя катафалка видели за рулем автомобиля с телефоном в руках. Сейчас в ГИБДД изучают все материалы.

«ГИБДД изучает видео, которое разместили в СМИ. Проводится проверка», — сказали в пресс-службе Госавтоинпекции.

Как передает ФАН, пользователи интернета уже обсуждают этот яркий проезд по московским улицам. Часть из них полагают, что работники ГИБДД простят молодоженам такие вольности в честь их свадьбы. Тем более, что в результате такой езды никто не пострадал. Другие уверены, что Богомолову и Собчак придется заплатить штраф.

Эпатажная Ксения Собчак определила для своей свадьбы и венчания «дьявольскую дату» — пятницу, 13 сентября. При этом в качестве свадебного лимузина она выбрала похоронный катафалк, прикрепив к нему надпись: «только смерть разлучит нас». На этом автомобиле Собчак и Богомолов прибыли в ЗАГС.

По сообщениям СМИ, приглашения на свадьбу получили почти 300 человек. В частности, на свадьбу были приглашены Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой, Константин Эрнст, Рената Литвинова, Земфира, бывшая жена Сергея Шнурова Матильда, дизайнер Ульяна Сергеенко и светская львица Ульяна Цейтлина.

Кроме того, известно, что светское мероприятие ведет Игорь Верник. «Это два абсолютно любящих друг друга человека, огромное счастье, что они нашли друг друга», — так прокомментировал свадьбу телеведущей и режиссера его брат, журналист Вадим Верник.

Согласно некоторым данным, церемония обойдется как минимум в 16 млн рублей. Изначально планировалось отметить это событие в торговом комплексе «Петровский пассаж». Однако впоследствии его перенесли на территорию Музея Москвы, который находится на Зубовском Бульваре, передает телеграм-канал Super.

В Музее Москвы отметили, что проведение различных мероприятий для музейного комплекса не редкость, передает РИА «Новости».

«У нас арендуются помещения под корпоративные мероприятия, они могут быть закрытыми или открытыми, в том смысле, что это может быть фестиваль. Все остальные опции, как правило, не рассматриваются. Мы как городской музей Москвы стараемся делать так: либо чтобы к нам приезжали дружественные компании, близкие нам по духу, проводили свои закрытые мероприятия, либо чтобы они включались в нашу повестку», — рассказал агентству PR-директор учреждения Никита Сотников.

При этом он отказался разглашать стоимость аренды.

Ранее Ксения Собчак разместила в своем инстаграме пост с фотографией обручальных колец и подписью: «Женщина из Грибоедовского загса сказала, что мы Муж и Жена. Мы поверили». После ЗАГСа молодожены отправились проводить обряд венчания. Как говорила сама Ксения Собчак, она решилась на это таинство, так как это останется в памяти навсегда.

«Это очень красивая традиция. Да и когда еще в церковь зайдешь в короне? Красивые традиции и обряды — это, что навсегда останется в памяти», — сказала журналистка в интервью Tatler.

Незадолго до проведения торжественного мероприятия телеведущая сообщила, что хотела бы устроить для себя и других «детскую радость». «Хочется просто праздника, дурацкого, как Дед Мороз с ватной бородой, а ты на табуретке читаешь стишок. Больше меня в этой стране свадеб провел только Иван Ургант. Вот и вмещу все свое знание хоть куда-то. Устрою себе и всем детскую радость», — отметила она.

Незадолго до свадьбы Собчак и Богомолова в СМИ начали активно обсуждать слухи о беременности Собчак, так как ее подписчики обратили внимание на фотографию, которая была размещена несколькими днями ранее. Было видно, что снимок корректировали, так как рядом с телеведущей «поплыла» стена дома. Однако сама Собчак опровергла информацию о своей беременности.

«Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто — это неправда», — сказала она.