Чернобыль, Афган и «Норд-Ост»: каким запомнился Иосиф Кобзон

«Он жил проблемами страны, мотался по нашей родине и делал все возможное, чтобы мы были чище, справедливее и лучше. <...> Не покидает ощущение, что из нашей жизни ушло что-то большое, значительное, весомое», — выступил со сцены народный артист России Лев Лещенко во время гражданской панихиды по Иосифу Кобзону.

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Удивительно, но звание народного артиста СССР Кобзон получил только в 1987 году — на свое 50-летие. Однако по-настоящему «народным» он успел стать еще в начале 60-х, сразу после песни из фильма «Добровольцы» — одной из самых лирических в его репертуаре. В 1962-м композиция «А у нас во дворе», исполненная совместно с Людмилой Гурченко, принесла исполнителю невероятную славу.

В начале 1960-х Кобзон также начал появляться на телевидении — в его исполнении, в частности, звучали песни «Куба — любовь моя» и «Русское поле», в эти же годы он стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады.

Параллельно с этим музыкант активно гастролировал за границей, завоевывая первые места на соревнованиях в Будапеште, Варшаве, Берлине. Его песней на стихи Роберта Рождественского в 1971 году открылся фестиваль «Песня года», постоянным участником которого стал сам Кобзон.

В 1980-е выросла общественная роль певца — он летал с концертами в горячие точки, пел перед советскими войсками в Афганистане, выступал в Чернобыле через два месяца после катастрофы на АЭС. При этом с 1984 года он начал преподавать вокал в своем родном институте имени Гнесиных, где стал профессором через девять лет.

Впоследствии неоднократно будут вспоминать его переговоры с террористами, захватившими зрителей мюзикла «Норд-Ост» в Москве на Дубровке, в 2002 году. Кобзон и Ирина Хакамада отправились на встречу с боевиками и смогли вывести из здания женщину и троих детей.

Артист много лет был депутатом Госдумы. В 1989-м он выступал за сохранение СССР как федеративного государства. В 1993 и 1995 годах баллотировался от блока «Гражданский союз» и объединения «Мое отечество». Оба раза не смог преодолеть 5% барьер. В 1997-м он все-таки был избран в Госдуму от Агинского Бурятского автономного округа, а спустя несколько лет занял пост заместителя председателя комитета Госдумы по культуре и туризму.

Спустя год артист вошел во фракцию «Единая Россия», в саму партию он вступил в 2007-м. В 2003-2011 годах занимал должность председателя комитета Госдумы по культуре, с 2011-го — первого заместителя председателя комитета по культуре.

В октябре 2017 года Кобзон поручился за художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, проходившего по делу «Седьмой студии».

«Если он совершил преступление, то понятно, если нет — то зачем вы будоражите нас, народ? Зачем помещать его под охрану, что он нарушил? В чем его мошенничество?» — отметил певец, добавив, что ему горько, поскольку «нам не говорят правду».

Несмотря на политические и общественные заслуги, Кобзон навсегда вошел в память как человек с микрофоном. В сентябре 1997 года артист дал 10-часовой концерт в честь своего 60-летия. В 2007-м отметил юбилей в Кремле, до этого объездил с концертами все столицы бывших республик СССР.

В 2005-м Кобзон перенес шестичасовую операцию по удалению опухоли в немецкой клинике. Через четыре года он был неудачно повторно прооперирован — спасти его удалось в онкологическом центре на на родине. В 2010-м на Всемирном форуме духовной культуры Кобзон дважды упал в обморок — опухоль вызвала анемию. Врачам пришлось оказывать помощь ему прямо на сцене.

Певец не дожил до своего дня рождения всего двух недель. Артист скончался 30 августа 2018 года после продолжительной болезни. Причиной смерти певца стала четвертая стадия рака. Он боролся со страшным заболеванием в течение 15 лет.

Проститься с Кобзоном пришли около 600 тыс. человек. Соболезнования родным и близким выразили многие высокопоставленные политические деятели. Среди них — Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Сергей Шойгу и Мария Захарова. Коллеги Иосифа Давыдовича почтили память певца. Поддержать семью артиста пришли и коллеги — Алла Пугачева, Валерий Гергиев, Лариса Долина, Николай Басков, Юрий Лоза и многие другие.