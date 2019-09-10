Слежка в соцсетях: инстаграм ЦРУ подписан на звезд Голливуда

Центральное разведывательное управление США завело аккаунт в инстаграме в апреле, который не был подписан на другие блоги до конца июня, когда СМИ обратили внимание на то, что в его подписках оказались 11 голливудских звезд.

При этом, большая часть актеров, на которых подписалось ЦРУ в соцсети известны благодаря своим ролям в фильмах о специальных агентах. Среди них оказалась Мелисса Маккарти, сыгравшая в комедии «Шпион», исполнительница роли офицера ЦРУ с биполярным расстройством в сериале «Родина» Клэр Дэйнс и воплотивший в фильме «Код доступа: «Кейптаун» образ начинающего агента ЦРУ Райан Рейнольдс.

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В этом списке также оказалась звезда сериала «Офис» Джон Красински из-за участия в съемках шоу об агенте ЦРУ «Джек Райан», Джессика Честейн, которая в настоящий момент снимается в шпионском триллере «355», сыгравшая сотрудницу ФБР в боевике «Королевство» Дженнифер Гарнер, а также исполнитель роли федерального агента в «Афере под прикрытием» Брайан Крэнстон.

Не избежали аналогичной участи и Бен Аффлек, снявший фильм «Операция «Арго» об операции спецслужб по спасению американских дипломатов из Тегерана и сыгравший в нем роль агента ЦРУ, Том Хэнкс, фильм «Шпионский мост» с участием которого завоевал шесть номинаций на «Оскар», и почетный офицер ордена Британской империи, один из исполнителей роли легендарного агента 007 Пирс Броснан. Помимо этого, ЦРУ также решило подписаться на аккаунт агента 007, который ведется якобы от лица самого Джеймса Бонда.

В комментарии для PR Week представительница ЦРУ Сара Лихтерман отметила, что подобный шаг был сделан в рамках инициативы по усилению работы над созданием образа специального агента и разделения мифов, которые появились с легкой руки Голливуда, и реальных фактах о сотрудниках управления.

«Это способ объяснить нашу миссию обществу, показать что реально, а что — нет. Мы не можем раскрыть личности очень многих наших агентов, поэтому общественность узнает о нас на примере этих вымышленных шпионов, даже несмотря на то, что они совсем не обязательно воплощают то, чем мы являемся», — сказала она.

ЦРУ также опубликовало в сторис своего инстаграме материалы о посещении одним из исполнителей роли Джеймса Бонда Дэниелом Крэйгом и актрисой Дженнифер Лоуренс их штаб-квартиры.

Как стало известно ранее, сам Крэйг вновь сыграет самого популярного британского разведчика в новом фильме «бондианы» под названием «Нет времени умирать». По слухам, сюжет фильма будет разворачиваться вокруг отпуска Джеймса Бонда, который решил на время отдохнуть от своих прямых обязанностей. Однако его не оставят в покое на долго — из-за просьбы агента ЦРУ Феликса Лейтера шпиону придется отвлечься от рекреации, чтобы помочь спасти из плена ученого. Но в ходе выполнения миссии помощь понадобиться самому Бонду, которого похитит неизвестный злодей. После этого, по словам источника, на его место временно придет женщина-агент в исполнении Лашаны Линч.

«Бонда, разумеется, привлекает женщина «007», и он использует свои привычные уловки по соблазнению. Но он в растерянности, когда они не срабатывают с этой умной, молодой женщиной, которая просто закатывает от него глаза и не собирается прыгать к нему в постель. Ну, точно не в начале», — рассказал он.

Помимо Крэйга и Линч, в картине также сыграют Кристоф Вальц, Ана де Армас, Леа Сейду, Рэйф Файнс, Бен Уишоу, Джеффри Райт, Наоми Харрис и другие. Режиссером проекта станет Кэри Фукунага, работавший над сериалом «Настоящий детектив», а в роли сценариста выступит создательница шоу «Убивая Еву» Фиби Уоллер-Бридж.

Также сообщалось, что эпизодическую роль в новом фильме о британском национальном достоянии может сыграть принц Чарльз, недавно отпраздновавший свое 70-летие. По данным СМИ, ему было сделано соответствующее предложение, когда член королевской семьи посетил съемочную площадку. Источники сообщают, что в настоящий момент он обдумывает возможность появления в фильме.