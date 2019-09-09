«Вернись, Нео!»: когда начнутся съемки «Матрицы 4»

Сайт discusscingfilm.net раскрыл дату начала съемок четвертой части «Матрицы», а также сообщил новые подробности о ходе работы над фильмами «Веном 2», «Смертельная битва», «Хищные птицы» и сериалом «Лиззи Магуайр».

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«Матрица 4»

Начало съемок новой части франшизы «Матрица», которую анонсировали сестры-режиссеры Вачовски, запланировано на 10 февраля, они пройдут в Чикаго. Сообщается, что Лана Вачовски вернется в режиссерское кресло, а исполнители главных ролей в предыдущих частях франшизы — Киану Ривз и Керри-Энн Мосс — воссоздадут заново образы Нео и Тринити. В качестве оператора на съемки был приглашен Джон Толл, работавший вместе с Френсисом Фордом Копполой, Терренсом Маликом, а также самими Вачовски на проектах «Облачный атлас» и «Восхождение Юпитер».

Художниками-постановщиками новой «Матрицы» станут Питер Валпоул и Хью Бейтап, которые также сотрудничали с режиссерами на протяжении последних десяти лет. Отмечается, что в какой-то момент в работу над картиной была также вовлечена Лили Вачовски, однако позднее она решила уделить больше внимания своим телевизионным проектам, в связи с чем отказалась от позиции режиссера.

Как писали СМИ, кинокомпания Warner Bros. Pictures приняла решение снять четвертую часть главной научно-фантастической франшизы, появившейся на рубеже веков, после внушительных сборов серии фильмов о наемном убийце Джоне Уике, роль которого исполнил Ривз. Сам актер говорил о готовности вернуться к привычному амплуа, если над фильмов будут работать Вачовски.

«Они должны будут написать сценарий [к фильму] и снять его. И потом, мы еще посмотрим, что это будет за история, но, да, я не знаю, это будет странно, но почему нет?» — говорил он.

«Веном 2»

Также стало известна дата съемок второй части спин-оффа серии фильмов во вселенной Человека-пауке — «Веном 2». Ожидается, что работа над сиквелом, посвященным одному из главных антигероев серии, начнется в Лондоне 18 ноября. В нем примут участие исполнители главных ролей в первой части — Том Харди, Мишель Уильямс.

Режиссером «Венома 2» стал создатель фильмов «Маугли» и «Дыши ради нас» Энди Серкис, который ранее сотрудничал с Marvel как исполнитель роли Улисса Кло в фильме «Мстители: Эра Альтрона». Сценаристкой вновь станет Келли Марсел, а оператором был выбран Роберт Ричардсон, известный по своей работе с Мартином Скорсезе, Оливером Стоуном и Квентином Тарантино.

«Хищные птицы»

Новые подробности также стали известны о съемочной группе фильма «Хищные птицы», который станет восьмым фильмом расширенной киновселенной DC — главным монтажером станет Джей Кессиди, работавший над проектами «Афера по-американски», «Звезда родилась» и «Ярость».

Ранее стало известно, что режиссером спин-оффа «Отряда самоубийц», который будет посвящен событиям, произошедшим с Харли Квинн после ухода из команды Джокера, стала Кэти Янь. Сценаристом выступила Кристина Ходсон, а главные роли исполнили Марго Робби, Элла Джей Баско, Мэри Элизабет Уинтсед, Рози Перес, Юэн Макгрегор и другие. Выход картины запланирован на февраль 2020 года.

«Смертельная битва»

Новые подробности появились также и о грядущем перезапуске кинофраншизы «Смертельная битва» («Mortal Kombat»). Режиссером очередного переложения на экран сюжета культовой компьютерной игры займется Саймон Маккуойд, который раньше работал на съемках рекламных роликов.

На позицию художника-постановщика был выбран Наман Маршалл, сотрудничавший с Кристофером Ноланом во время работы над фильмов «Темный рыцарь» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды». В роли сценариста выступит Грег Руссо, который также занят в перезапуске франшизы по другой игре — «Обитель зла».

«Раз это уже было объявлено другими членами съемочной группы, я выложу начистоту. «MK» получит рейтинг R, и фаталити впервые попадут на широкий экран (я не скажу какие). Вам придется просто дождаться и увидеть!» — написал Руссо в своем твиттере в июле.

В актерский ансамбль грядущего блокбастера вошли Люис Тан («Дэдпул 2»), Луди Линь («Аквамен») и Мехкад Брукс («Отчаянные домохозяйки»).

«Лиззи Магуайр»

Официальный фан-клуб The Walt Disney сообщил о решении возродить подростковый сериал Лиззи Магуайр, который транслировался в первой половине 2000-х годов. Специально для этого руководство компании пригласило создателя оригинального проекта Терри Мински и исполнительницу главной роли — Хиллари Дафф. Сюжет нового сериала будет построен вокруг жизни повзрослевшей Лиззи в Нью-Йорке. Ожидается, что съемки начнутся в Лос-Анджелесе 5 октября.