«К 14 годам я похоронила четырех друзей»: как выживала Pink

Еще будучи маленьким ребенком, Алиша Бет Мур твердо решила, что хочет стать рок-звездой. Любовь к музыке ей привил отец, ветеран войны во Вьетнаме, который регулярно пел для дочери под гитару и всячески поддерживал ее в творческих начинаниях. При этом родители едва ли были в восторге от совершаемого девочкой в подростковом возрасте — «рок» Мур сделала образом жизни раньше, чем добилась статуса знаменитости. Алиша, в частности, (еще задолго до совершеннолетия) нередко оказывалась в полиции, мягко говоря, не была прилежной ученицей и в целом оставалась далека от образа «девочки-девочки», играющей в куклы и носящей цветастые платья.

Как позднее говорила сама певица, таким образом проявлялся ее бунтарский характер, мешавший ей вписываться в окружавшую действительность.

«Я была настоящей оторвой — злобной, дикой, запутанной. Меня много раз выгоняли из школы, несколько раз арестовывали. Из-за этого моя мама знала по имени чуть ли не всех полицейских в Филадельфии.

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Но это можно объяснить тем, что я тогда чувствовала. Я не очень вписывалась в окружающую действительность, потому что всегда была прирожденной бунтаркой. Я была бы рада ничего не делать и не грузиться, а быть просто веселой девушкой», — рассказывала артистка в интервью журналу «YES!-Звезды».

Естественно, подобная жизнь вскоре привела Алишу к пагубным пристрастиям — алкоголю и наркотикам. По словам певицы, она уже тогда понимала, что поступает неправильно, однако долгое время не могла справиться с губительными зависимостями.

«На первые похороны в своей жизни я сходила, когда мне было 13. К 14 годам я уже похоронила четырех друзей. Кажется, что смерть должна быть самым лучшим уроком, но так почти никогда не происходит. Я помню эти первые похороны. Там было очень много детей. И мама покойного была ненамного старше их. Она была молодой, но у нее было лицо старухи. Поэтому я очень хотела бросить», — признавалась Мур.

Одним из немногих светлых пятен в жизни девушки тогда являлась музыка. Алиша, не забывая о своей детской мечте, делала если не все, то многое, чтобы действительно заявить о себе на этом поприще. Так, еще будучи школьницей, она была участницей любительской группы, в 16 лет создала собственный ар-н-би-коллектив, а уже спустя два года — после его распада — подписала контракт с лейблом звукозаписи, где разглядели талант тинейджера именно как сольной артистки.

Свой сценический псевдоним, к слову, Мур взяла из детства — в школе в ней приклеилась кличка «Pink» («Розовая») из-за того, что девушка при общении со сверстниками (хотя — казалось бы) нередко смущалась и краснела.

Взлет Pink оказался стремительным — «взорвал» уже ее первый сольный альбом. Пластинка «Can't Take Me Home» получила статус дважды платиновой в США, разошлась более чем 5 млн копий по всему миру и была завсегдатаем всевозможных престижных чартов.

В следующем году — 2001-м — Алиша вместе с Кристиной Агилерой, Lil' Kim и Mya записала кавер-версию «Labelle», саундтрек к фильму «Мулен Руж». Композиция в кратчайшие сроки добилась абсолютно сумасшедшей популярности, закрепив звездный статус Pink, а также принеся ей первую статуэтку «Грэмми» (позднее ее коллекция пополнится еще двумя наградами Национальной американской академии искусства и науки звукозаписи).

Примерно тогда же Мур начала встречаться с гонщиком Кэри Хартом, который снялся в одном из ее клипов. Отношения пары складывались непросто: сначала мужчина предложил своей возлюбленной руку и сердце, но та отказалась, затем — в 2006-м — уже сама Pink сделала ответный «реверанс», попросив Харта стать ее мужем прямо во время его гонки (девушка держала табличку с надписью «Ты женишься на мне?», на другой стороне было написано «Я не шучу!»), наконец, уже после свадьбы они едва не расстались навсегда, но в итоге все-таки решили быть вместе. В настоящее время супруги воспитывают двух детей — дочь Уиллоу и сына Джеймсона.

Сама Pink — даже во время разлуки с мужем — говорила о нем максимально уважительно и с любовью: «Он единственный человек во всем мире, который понимал меня. Я предложила ему сыграть свадьбу во время одной из мотогонок. И он чуть не свалился со своего мотоцикла. И чтобы быть до конца честной, скажу, что никто из нас не знал, что мы не справимся со своим браком. Мы были так влюблены, что буквально хотели съесть друг друга».

Несмотря на тот факт, что дебютный релиз Pink имел оглушительный успех, в преддверии записи второй сольной пластинки певица решила несколько изменить собственный стиль: артистка не хотела, чтобы ее рассматривали как обычную поп-звезду (пусть и с более боевитым образом), мечтая доказать всем, что может писать и исполнять серьезную музыку. И, как оказалась, в этом она не прогадала — выпущенный в 2001-м альбом «Missundaztood» добился не меньшего признания, а сама Алиша наконец-то почувствовала абсолютную гармонию со своим творчеством.

Далее в карьере Pink последовали еще шесть пластинок — «Try This», «I'm Not Dead», «Funhouse», «The Truth About Love», «Beautiful Trauma», а также «Hurts 2B Human», вышедший в апреле 2019-го, стартовавший на первом месте в американском хит-параде Billboard 200 и получивший позитивные отзывы от музыкальных критиков.